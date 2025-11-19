Un retraité a dérobé des secrets taïwanais. Il travaille désormais pour Intel.

TSMC se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une enquête pour vol de technologie de semi-conducteurs. Pour la deuxième fois cette année, un scandale lié à la fuite illégale d'informations concernant les procédés de fabrication de circuits intégrés de 2 nm a éclaté. Cette fois, la cible est Lo Wei-ren, 75 ans, ancien vice-président de la recherche et du développement, récemment retraité. D'après le Liberty Times, l'entreprise rassemble des preuves concernant un possible détournement de données technologiques clés, ce qui pourrait profiter considérablement à ses concurrents. Après avoir quitté l'entreprise, Lo Wei-ren a rejoint Intel, alimentant ainsi les soupçons. TSMC n'a pas encore commenté officiellement ces allégations, mais des sources taïwanaises indiquent que l'affaire est considérée comme une menace pour la sécurité nationale. De précédentes tentatives de vol d'informations relatives au procédé de gravure de 2 nm ont donné lieu à des poursuites judiciaires et à des accusations contre des employés, qui ont été licenciés durant l'été 2025. Les autorités gouvernementales ont interdit la production de puces de 2 nm hors de Taïwan en 2024. Le maintien du contrôle sur cette technologie est devenu une priorité politique et économique.
Lo Wei-ren a dirigé des départements opérationnels et de recherche clés chez TSMC pendant plus de vingt ans. Son départ à la retraite en juillet 2025 a été marqué par des célébrations, et l'entreprise a reconnu son immense contribution au développement des technologies de procédés. La situation a pris une autre tournure à l'automne, lorsqu'il a été révélé que l'ancien vice-président avait rejoint Intel en tant que directeur de la recherche et du développement. On ignore s'il était lié par une clause de non-concurrence. Le tollé général est venu des informations selon lesquelles, avant même son départ, il avait demandé à ses subordonnés de préparer des copies exhaustives de documents internes concernant les procédés 2 nm, A16 et A14. La technologie 2 nm représente une avancée majeure dans la production mondiale de semi-conducteurs. IBM a été la première entreprise à présenter des prototypes fonctionnels en 2021. TSMC a entamé ses recherches en 2019 et a commencé à accepter les commandes en 2025. L'usine taïwanaise dédiée à cette technologie est déjà presque pleinement opérationnelle, avec des rendements de lots tests atteignant environ 60 %, ce qui permettra une production en série. Dans le même temps, Samsung s'efforce de maintenir son rythme de développement, tandis qu'Intel tente de rattraper son retard grâce au soutien gouvernemental . Cependant, les résultats d'Intel sont loin d'être satisfaisants : mi-2025, seule une petite fraction des puces utilisant le procédé 18A répondait aux critères requis.
Lo Wei-ren a dirigé des départements opérationnels et de recherche clés chez TSMC pendant plus de vingt ans. Son départ à la retraite en juillet 2025 a été marqué par des célébrations, et l'entreprise a reconnu son immense contribution au développement des technologies de procédés. La situation a pris une autre tournure à l'automne, lorsqu'il a été révélé que l'ancien vice-président avait rejoint Intel en tant que directeur de la recherche et du développement. On ignore s'il était lié par une clause de non-concurrence. Le tollé général est venu des informations selon lesquelles, avant même son départ, il avait demandé à ses subordonnés de préparer des copies exhaustives de documents internes concernant les procédés 2 nm, A16 et A14. La technologie 2 nm représente une avancée majeure dans la production mondiale de semi-conducteurs. IBM a été la première entreprise à présenter des prototypes fonctionnels en 2021. TSMC a entamé ses recherches en 2019 et a commencé à accepter les commandes en 2025. L'usine taïwanaise dédiée à cette technologie est déjà presque pleinement opérationnelle, avec des rendements de lots tests atteignant environ 60 %, ce qui permettra une production en série. Dans le même temps, Samsung s'efforce de maintenir son rythme de développement, tandis qu'Intel tente de rattraper son retard grâce au soutien gouvernemental . Cependant, les résultats d'Intel sont loin d'être satisfaisants : mi-2025, seule une petite fraction des puces utilisant le procédé 18A répondait aux critères requis.
Plus d'actualités dans cette catégorie
19-11Le processeur Intel Core Ultra X7 358H a affiché des résultats de tests de performance décevants.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité