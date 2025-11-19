Le créateur de Linux fait l'éloge des développeurs d'IA. Linus Torvalds crée à nouveau la surprise.

Après des années de critiques acerbes à l'égard des tendances de programmation contemporaines, Linus Torvalds s'est exprimé positivement sur les développeurs utilisant ce qu'on appelle le codage Vibe. Ce phénomène consiste à créer des logiciels en envoyant des commandes en langage naturel à des modèles neuronaux. Le code résultant est le fruit du traitement de ces commandes, et non du travail manuel du programmeur. Le terme « programmation intuitive » a été inventé par Andrej Karpathy, connu pour ses travaux chez OpenAI et la promotion d'outils basés sur l'intelligence artificielle générative. Torvalds a qualifié son approche de « plutôt positive », surprenant la communauté qui se souvenait de sa résistance de longue date à l'adoption rapide de nouvelles pratiques. Parallèlement, il a fixé une limite à l'acceptabilité du codage Vibe. Il estimait que ceux qui utilisaient cette méthode ne devaient avoir aucune influence sur les projets dépendant de la stabilité des systèmes critiques.
Dans des déclarations ultérieures, Torvalds a expliqué que le problème des projets sensibles réside dans la maintenance ultérieure du code, lorsque sa structure et son processus de développement sont moins transparents. Il n'a pas précisé les domaines concernés, mais a suggéré que l'accès au noyau Linux ne devrait pas être confié à des programmeurs utilisant uniquement des techniques génératives. Torvalds a également précisé qu'il n'avait pas encore testé lui-même le code de Vibe. Depuis vingt ans, il se consacre à son rôle de chef de projet Linux, intégrant les modifications, évaluant les propositions des développeurs et publiant les nouvelles versions du noyau. Il affirme parfois que l'écriture de code ne représente plus une part importante de ses responsabilités, même s'il ne s'y tient pas toujours.
Le créateur de Linux a souligné le nombre croissant de faux rapports de sécurité et de bogues générés par une mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle. Il a décrit des cas où du code téléchargé depuis kernel.org par des réseaux neuronaux a conduit à des interprétations et des alertes erronées. Il a toutefois insisté sur le fait que la situation est moins grave dans le noyau Linux que dans d'autres projets open source. Il a cité cURL, un outil en ligne de commande très répandu pour le transfert de données via les protocoles Internet, comme exemple. Ces dernières années, ses développeurs ont été confrontés à un nombre croissant de rapports erronés générés par des outils d'IA.
Torvalds a reconnu que des années de travail avaient modifié son approche du développement du noyau. Auparavant, il était connu pour son rejet systématique de nombreuses propositions, notamment celles qui allaient à l'encontre de sa vision de l'intégrité du code. Désormais, il autorise des solutions auxquelles certains développeurs expérimentés s'opposent. Rust, considéré comme un langage plus sûr que le C traditionnel, en est un exemple. Torvalds a longtemps soutenu les détracteurs de Rust , mais a finalement accepté son intégration au noyau. Il a déclaré que Rust n'était plus une expérience , mais qu'il devenait une composante à part entière du projet.
Ce changement ne remet pas en cause son approche rigoureuse de l'architecture et de la qualité du code. Ces dernières années, il a critiqué publiquement à plusieurs reprises des solutions qu'il jugeait imparfaites. En avril 2025, il a autorisé la suppression de nombreux systèmes de fichiers essentiels, provoquant un vif débat parmi les développeurs. En août de la même année, il a qualifié le code de l'architecture RISC-V de destructeur, alors même que de nombreuses entreprises considèrent cette architecture comme une future concurrente des architectures x86 et ARM.
La relation ambiguë de Torvalds avec Rust a refait surface en juin 2025. Il a suspendu le compte de Kees Cook , l'un des principaux défenseurs du langage au sein du projet Linux, pour avoir utilisé un lien vers un dépôt contenant de fausses informations sur les auteurs des commits. Cook a publié un message laissant entendre que Torvalds avait contribué à ces modifications, alors qu'il n'y avait absolument pas participé.
