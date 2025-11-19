La panne d'Internet n'est pas due Ã  une attaque. Cloudflare explique cette coupure mondiale.

Mardi matin, une grande partie d'Internet Ã©tait hors service ou prÃ©sentait des dysfonctionnements . Cette perturbation a affectÃ© certains des services les plus populaires, notamment ChatGPT, Claude, Spotify et la plateforme X. La cause de cette panne s'est avÃ©rÃ©e Ãªtre une dÃ©faillance majeure de l'infrastructure de Cloudflare, une entreprise qui gÃ¨re une part importante du trafic Internet mondial. Vers 14 h, Cloudflare a annoncÃ© sur sa page d'Ã©tat que la cause de l'instabilitÃ© avait Ã©tÃ© identifiÃ©e et qu'un correctif Ã©tait en cours de dÃ©ploiement. Moins de deux heures plus tard, l'entreprise a annoncÃ© que l'incident Ã©tait rÃ©solu, tout en prÃ©cisant que la surveillance restait active afin de garantir la stabilitÃ© de tous les composants. Pendant que les correctifs Ã©taient en cours, Dane Knecht, directeur technique de Cloudflare, a prÃ©sentÃ© ses excuses aux utilisateurs et partenaires sur la plateforme X. Il a expliquÃ© que les problÃ¨mes provenaient d'un bug cachÃ© dans le service responsable des mÃ©canismes de protection contre les bots. AprÃ¨s une modification de configuration de routine, le service a commencÃ© Ã planter, entraÃ®nant des rÃ©percussions sur le rÃ©seau et d'autres systÃ¨mes connexes.
Knecht a soulignÃ© qu'il ne s'agissait ni d'une attaque ni d'un acte dÃ©libÃ©rÃ© d'un tiers. Le bug ne s'est pas manifestÃ© lors des tests, n'a provoquÃ© aucune panne antÃ©rieure et est restÃ© invisible jusqu'Ã une modification de la configuration. Le directeur technique a ajoutÃ© que l'entreprise assume la responsabilitÃ© des consÃ©quences de cette interruption de service, tant pour ses clients que pour l'ensemble du rÃ©seau, et qu'elle prend dÃ©jÃ des mesures pour Ã©viter qu'un incident similaire ne se reproduise. Il a Ã©galement annoncÃ© la publication d'un rapport technique plus dÃ©taillÃ©. MalgrÃ© le correctif, certains utilisateurs rencontraient encore des difficultÃ©s pour se connecter au tableau de bord Cloudflare et utiliser certaines fonctionnalitÃ©s. L'entreprise a continuÃ© Ã renforcer sa surveillance et Ã travailler Ã la rÃ©solution des problÃ¨mes restants. L'ampleur de la perturbation a clairement dÃ©montrÃ© Ã quel point le rÃ©seau moderne dÃ©pend d'un petit nombre de fournisseurs d'infrastructure. Quelques semaines auparavant, Amazon Web Services avait subi une panne similaire, affectant l'Ã©cosystÃ¨me mondial des services et applications. Cela montre comment les problÃ¨mes rencontrÃ©s par une seule entreprise peuvent impacter la stabilitÃ© de pans entiers d'Internet.
Selon les estimations du secteur, Cloudflare alimente environ un cinquiÃ¨me des sites web. L'entreprise possÃ¨de des centres de donnÃ©es dans 330 villes et assure des connexions directes Ã 13 000 rÃ©seaux, parmi lesquels figurent les principaux fournisseurs d'accÃ¨s Ã Internet, les grandes plateformes cloud et les entreprises qui utilisent son infrastructure. L'un des principaux atouts de Cloudflare est sa protection contre les attaques DDoS, qui visent Ã perturber la disponibilitÃ© des sites web et des applications. Ironie du sort, les incidents de mardi ont touchÃ© une entreprise qui protÃ¨ge rÃ©guliÃ¨rement ses clients contre ce type de perturbations.
Knecht a soulignÃ© qu'il ne s'agissait ni d'une attaque ni d'un acte dÃ©libÃ©rÃ© d'un tiers. Le bug ne s'est pas manifestÃ© lors des tests, n'a provoquÃ© aucune panne antÃ©rieure et est restÃ© invisible jusqu'Ã une modification de la configuration. Le directeur technique a ajoutÃ© que l'entreprise assume la responsabilitÃ© des consÃ©quences de cette interruption de service, tant pour ses clients que pour l'ensemble du rÃ©seau, et qu'elle prend dÃ©jÃ des mesures pour Ã©viter qu'un incident similaire ne se reproduise. Il a Ã©galement annoncÃ© la publication d'un rapport technique plus dÃ©taillÃ©. MalgrÃ© le correctif, certains utilisateurs rencontraient encore des difficultÃ©s pour se connecter au tableau de bord Cloudflare et utiliser certaines fonctionnalitÃ©s. L'entreprise a continuÃ© Ã renforcer sa surveillance et Ã travailler Ã la rÃ©solution des problÃ¨mes restants. L'ampleur de la perturbation a clairement dÃ©montrÃ© Ã quel point le rÃ©seau moderne dÃ©pend d'un petit nombre de fournisseurs d'infrastructure. Quelques semaines auparavant, Amazon Web Services avait subi une panne similaire, affectant l'Ã©cosystÃ¨me mondial des services et applications. Cela montre comment les problÃ¨mes rencontrÃ©s par une seule entreprise peuvent impacter la stabilitÃ© de pans entiers d'Internet.
Selon les estimations du secteur, Cloudflare alimente environ un cinquiÃ¨me des sites web. L'entreprise possÃ¨de des centres de donnÃ©es dans 330 villes et assure des connexions directes Ã 13 000 rÃ©seaux, parmi lesquels figurent les principaux fournisseurs d'accÃ¨s Ã Internet, les grandes plateformes cloud et les entreprises qui utilisent son infrastructure. L'un des principaux atouts de Cloudflare est sa protection contre les attaques DDoS, qui visent Ã perturber la disponibilitÃ© des sites web et des applications. Ironie du sort, les incidents de mardi ont touchÃ© une entreprise qui protÃ¨ge rÃ©guliÃ¨rement ses clients contre ce type de perturbations.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
17-11L'encyclopÃ©die d'Elon Musk propage de la dÃ©sinformation : des scientifiques tirent la sonnette d'alarme
12-11L'UE lance un systÃ¨me de surveillance d'Internet. Bruxelles le baptise Â« Bouclier de la dÃ©mocratie Â».
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©