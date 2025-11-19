La panne d'Internet n'est pas due Ã  une attaque. Cloudflare explique cette coupure mondiale.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
La panne d'Internet n'est pas due Ã  une attaque. Cloudflare explique cette coup...
PubliÃ© le: 19/11/2025 @ 12:08:48: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetMardi matin, une grande partie d'Internet Ã©tait hors service ou prÃ©sentait des dysfonctionnements . Cette perturbation a affectÃ© certains des services les plus populaires, notamment ChatGPT, Claude, Spotify et la plateforme X. La cause de cette panne s'est avÃ©rÃ©e Ãªtre une dÃ©faillance majeure de l'infrastructure de Cloudflare, une entreprise qui gÃ¨re une part importante du trafic Internet mondial. Vers 14 h, Cloudflare a annoncÃ© sur sa page d'Ã©tat que la cause de l'instabilitÃ© avait Ã©tÃ© identifiÃ©e et qu'un correctif Ã©tait en cours de dÃ©ploiement. Moins de deux heures plus tard, l'entreprise a annoncÃ© que l'incident Ã©tait rÃ©solu, tout en prÃ©cisant que la surveillance restait active afin de garantir la stabilitÃ© de tous les composants. Pendant que les correctifs Ã©taient en cours, Dane Knecht, directeur technique de Cloudflare, a prÃ©sentÃ© ses excuses aux utilisateurs et partenaires sur la plateforme X. Il a expliquÃ© que les problÃ¨mes provenaient d'un bug cachÃ© dans le service responsable des mÃ©canismes de protection contre les bots. AprÃ¨s une modification de configuration de routine, le service a commencÃ© Ã  planter, entraÃ®nant des rÃ©percussions sur le rÃ©seau et d'autres systÃ¨mes connexes.

Knecht a soulignÃ© qu'il ne s'agissait ni d'une attaque ni d'un acte dÃ©libÃ©rÃ© d'un tiers. Le bug ne s'est pas manifestÃ© lors des tests, n'a provoquÃ© aucune panne antÃ©rieure et est restÃ© invisible jusqu'Ã  une modification de la configuration. Le directeur technique a ajoutÃ© que l'entreprise assume la responsabilitÃ© des consÃ©quences de cette interruption de service, tant pour ses clients que pour l'ensemble du rÃ©seau, et qu'elle prend dÃ©jÃ  des mesures pour Ã©viter qu'un incident similaire ne se reproduise. Il a Ã©galement annoncÃ© la publication d'un rapport technique plus dÃ©taillÃ©. MalgrÃ© le correctif, certains utilisateurs rencontraient encore des difficultÃ©s pour se connecter au tableau de bord Cloudflare et utiliser certaines fonctionnalitÃ©s. L'entreprise a continuÃ© Ã  renforcer sa surveillance et Ã  travailler Ã  la rÃ©solution des problÃ¨mes restants. L'ampleur de la perturbation a clairement dÃ©montrÃ© Ã  quel point le rÃ©seau moderne dÃ©pend d'un petit nombre de fournisseurs d'infrastructure. Quelques semaines auparavant, Amazon Web Services avait subi une panne similaire, affectant l'Ã©cosystÃ¨me mondial des services et applications. Cela montre comment les problÃ¨mes rencontrÃ©s par une seule entreprise peuvent impacter la stabilitÃ© de pans entiers d'Internet.

Selon les estimations du secteur, Cloudflare alimente environ un cinquiÃ¨me des sites web. L'entreprise possÃ¨de des centres de donnÃ©es dans 330 villes et assure des connexions directes Ã  13 000 rÃ©seaux, parmi lesquels figurent les principaux fournisseurs d'accÃ¨s Ã  Internet, les grandes plateformes cloud et les entreprises qui utilisent son infrastructure. L'un des principaux atouts de Cloudflare est sa protection contre les attaques DDoS, qui visent Ã  perturber la disponibilitÃ© des sites web et des applications. Ironie du sort, les incidents de mardi ont touchÃ© une entreprise qui protÃ¨ge rÃ©guliÃ¨rement ses clients contre ce type de perturbations.
« La pÃ©nurie de mÃ©moire paralyse le marc...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
18-11Internet en panne : Cloudflare paralyse une grande partie du Web
17-11L'encyclopÃ©die d'Elon Musk propage de la dÃ©sinformation : des scientifiques tirent la sonnette d'alarme
12-11L'UE lance un systÃ¨me de surveillance d'Internet. Bruxelles le baptise Â« Bouclier de la dÃ©mocratie Â».
06-11Les attaques contre les serveurs PHP atteignent des niveaux records
05-11Une nouvelle plateforme sans scrupules dÃ©ferle sur Internet : Dare Market
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Internet Internet
La panne d'Internet n'est pas due Ã  une attaque. Cloudflare explique cette coupure mondiale.
MatÃ©riel MatÃ©riel
La pÃ©nurie de mÃ©moire paralyse le marchÃ©. NVIDIA et AMD envisagent d'arrÃªter la production de leurs GPU les plus populaires.
Microsoft Microsoft
Microsoft Azure a bloquÃ© la plus grande attaque DDoS de l'histoire. 500 000 appareils n'ont pas pu y faire face.
Intel Intel
Le processeur Intel Core Ultra X7 358H a affichÃ© des rÃ©sultats de tests de performance dÃ©cevants.
Apple Apple
L'iPhone 18 ne sera dÃ©voilÃ© qu'au printemps 2027.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?