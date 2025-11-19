La pÃ©nurie de mÃ©moire paralyse le marchÃ©. NVIDIA et AMD envisagent d'arrÃªter la production de leurs GPU les plus populaires.

Se connecter  
PubliÃ© le: 19/11/2025 @ 12:02:06: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielLe marchÃ© informatique traverse une crise depuis quelques semaines, touchant tous les acteurs, des fabricants d'ordinateurs portables aux joueurs qui assemblent leurs propres PC. Plusieurs rapports en provenance de CorÃ©e et de TaÃ¯wan indiquent que la flambÃ©e des prix de la DRAM, de la NAND et mÃªme de la mÃ©moire flash NOR, moins souvent mentionnÃ©e, s'accÃ©lÃ¨re suffisamment pour dÃ©stabiliser l'ensemble du secteur. Selon le Korea Economic Daily, NVIDIA, AMD et d'autres fabricants de GPU envisagent d'arrÃªter la production de certaines cartes graphiques de milieu et haut de gamme, car le coÃ»t de la mÃ©moire reprÃ©sente dÃ©sormais une part exceptionnellement Ã©levÃ©e du coÃ»t total des composants. Ce n'est pas la premiÃ¨re fois que l'on entend dire que la hausse des prix de la mÃ©moire impactera non seulement la RAM et les SSD, mais aussi les cartes graphiques, composants essentiels pour les joueurs. Nous avons dÃ©jÃ  appris que NVIDIA et AMD prÃ©voient d'augmenter les prix de leurs cartes graphiques .

D'aprÃ¨s le Commercial Times, les principales marques taÃ¯wanaises, dont ASUS, envisagent de rÃ©duire la capacitÃ© de mÃ©moire par dÃ©faut de leurs futurs ordinateurs portables et PC prÃ©-assemblÃ©s. Cette dÃ©cision est motivÃ©e par la hausse actuelle des prix de la RAM et de la mÃ©moire NAND, car de nouvelles augmentations pourraient rendre certains produits inabordables. TrendForce prÃ©voit que les fabricants rÃ©orienteront leur production vers des modÃ¨les Ã  plus forte marge, augmenteront les prix de l'ensemble de leurs gammes, rÃ©duiront leurs commandes de composants et mÃªme abaisseront les spÃ©cifications des ordinateurs d'entrÃ©e et de milieu de gamme. Par consÃ©quent, les utilisateurs qui achÃ¨teront un ordinateur portable ou de bureau en 2026 pourraient constater une rÃ©duction de la mÃ©moire vive Ã  prix Ã©gal ou Ãªtre contraints de payer plus cher pour des configurations qui Ã©taient auparavant la norme.

ParallÃ¨lement, la disponibilitÃ© des trois principaux types de mÃ©moire (DRAM, mÃ©moire flash NAND et mÃ©moire flash NOR) diminue. La DDR4, utilisÃ©e dans les conceptions plus anciennes et moins coÃ»teuses, est particuliÃ¨rement menacÃ©e. Les fournisseurs accÃ©lÃ¨rent son retrait du marchÃ© et rÃ©orientent leurs lignes de production vers des normes plus rÃ©centes. Selon WJ Capital Perspective, la pÃ©nurie de DDR4 atteindra 70 000 plaquettes d'ici fin 2025 et la situation restera tendue en 2026. La mÃ©moire flash NOR devient elle aussi de plus en plus chÃ¨re. La raison ? Lâ€™intelligence artificielle, bien sÃ»r. Le systÃ¨me NVIDIA GB200 NVL72 utilise de la mÃ©moire flash NOR et coÃ»te plus de 600 $ par rack ; dâ€™ici deux ans, ce prix pourrait atteindre 900 $. Les serveurs consomment dâ€™Ã©normes quantitÃ©s de mÃ©moire, relÃ©guant ainsi le marchÃ© grand public au second plan.

Mais tout n'est pas perdu : selon le Commercial Times, certains fabricants de cartes mÃ¨res et d'ordinateurs portables (ODM) ont suspendu le dÃ©veloppement de nouveaux modÃ¨les ou rÃ©duit leur production en sÃ©rie. La hausse du prix de la mÃ©moire rend soudainement de nombreux projets non rentables. Par ailleurs, le secteur a Ã©tÃ© secouÃ© par des informations selon lesquelles AMD prÃ©voit d'augmenter les prix de ses GPU , Samsung augmente ses prix de mÃ©moire jusqu'Ã  60 % et les principaux constructeurs modifient leurs plans de production pour l'annÃ©e prochaine.
