Microsoft Azure a bloquÃ© la plus grande attaque DDoS de l'histoire. 500 000 appareils n'ont pas pu y faire face.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Microsoft Azure a bloquÃ© la plus grande attaque DDoS de l'histoire. 500 000 app...
PubliÃ© le: 19/11/2025 @ 00:12:54: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft a annoncÃ© que sa plateforme cloud Azure a repoussÃ© avec succÃ¨s la plus importante attaque par dÃ©ni de service distribuÃ© (DDoS) jamais enregistrÃ©e, qui a atteint un dÃ©bit de pointe de 15,72 tÃ©rabits par seconde. L'attaque ciblait un point d'accÃ¨s unique en Australie et provenait du botnet Aisuru, composÃ© de plus de 500 000 objets connectÃ©s (IoT) infectÃ©s. Ã€ titre de comparaison, cela Ã©quivaut Ã  la diffusion simultanÃ©e de 3,5 millions de vidÃ©os Netflix. L'attaque a gÃ©nÃ©rÃ© plus de 3,6 milliards de paquets par seconde, ce qui en fait non seulement la plus importante en termes de bande passante, mais aussi l'une des plus intenses de l'histoire. Microsoft assure que le systÃ¨me de protection DDoS Azure a filtrÃ© avec succÃ¨s le trafic malveillant, Ã©vitant ainsi toute interruption des services clients. L'entreprise recommande toutefois aux organisations et aux utilisateurs de veiller Ã  la sÃ©curitÃ© de leurs appareils connectÃ©s Ã  Internet, notamment ceux utilisÃ©s Ã  domicile, tels que les camÃ©ras, les routeurs, les thermostats et les sonnettes vidÃ©o.

Les experts alertent sur l'intensification et la briÃ¨vetÃ© croissantes des attaques DDoS, comparables Ã  des cyberattaques Ã©clair, ce qui complique la rÃ©ponse des systÃ¨mes de dÃ©fense. Selon l'analyste Sunil Varkey, ce problÃ¨me est mondial et rÃ©sulte d'un manque de bonnes pratiques de cybersÃ©curitÃ©, tant chez les fabricants et les fournisseurs de services que chez les utilisateurs eux-mÃªmes. Face Ã  la multiplication des menaces, Microsoft et les experts en sÃ©curitÃ© recommandent une protection multicouche, des tests de rÃ©sistance aux attaques DDoS et la surveillance du trafic rÃ©seau. Cependant, c'est toujours mieux que de simplement couper le rÃ©seauâ€¦
« Le processeur Intel Core Ultra X7 358H a...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
30-10Les services de la console Xbox sont actuellement inaccessibles : Azure rencontre des problÃ¨mes.
27-10Il y a un scandale avec Microsoft 365. Les clients ont Ã©tÃ© dÃ©libÃ©rÃ©ment trompÃ©s.
21-10Le bug PowerToys qui rend Windows 11 fou : voici comment arrÃªter le cycle de couleurs.
21-10Microsoft n'abandonne pas le dÃ©veloppement de la Xbox
10-10Exchange Online : Une fonctionnalitÃ© controversÃ©e a Ã©tÃ© retirÃ©e suite Ã  la rÃ©volte de l'administration.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Microsoft Microsoft
Microsoft Azure a bloquÃ© la plus grande attaque DDoS de l'histoire. 500 000 appareils n'ont pas pu y faire face.
Intel Intel
Le processeur Intel Core Ultra X7 358H a affichÃ© des rÃ©sultats de tests de performance dÃ©cevants.
Apple Apple
L'iPhone 18 ne sera dÃ©voilÃ© qu'au printemps 2027.
Apple Apple
Apple va commercialiser des coques avec Ã©crans tactiles.
SÃ©curitÃ© SÃ©curitÃ©
Des pirates informatiques s'attaquent aux systÃ¨mes de Logitech. Un vol de donnÃ©es de 1,8 To est confirmÃ©.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?