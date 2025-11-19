Microsoft Azure a bloquÃ© la plus grande attaque DDoS de l'histoire. 500 000 appareils n'ont pas pu y faire face.

Microsoft a annoncÃ© que sa plateforme cloud Azure a repoussÃ© avec succÃ¨s la plus importante attaque par dÃ©ni de service distribuÃ© (DDoS) jamais enregistrÃ©e, qui a atteint un dÃ©bit de pointe de 15,72 tÃ©rabits par seconde. L'attaque ciblait un point d'accÃ¨s unique en Australie et provenait du botnet Aisuru, composÃ© de plus de 500 000 objets connectÃ©s (IoT) infectÃ©s. Ã€ titre de comparaison, cela Ã©quivaut Ã la diffusion simultanÃ©e de 3,5 millions de vidÃ©os Netflix. L'attaque a gÃ©nÃ©rÃ© plus de 3,6 milliards de paquets par seconde, ce qui en fait non seulement la plus importante en termes de bande passante, mais aussi l'une des plus intenses de l'histoire. Microsoft assure que le systÃ¨me de protection DDoS Azure a filtrÃ© avec succÃ¨s le trafic malveillant, Ã©vitant ainsi toute interruption des services clients. L'entreprise recommande toutefois aux organisations et aux utilisateurs de veiller Ã la sÃ©curitÃ© de leurs appareils connectÃ©s Ã Internet, notamment ceux utilisÃ©s Ã domicile, tels que les camÃ©ras, les routeurs, les thermostats et les sonnettes vidÃ©o.
Les experts alertent sur l'intensification et la briÃ¨vetÃ© croissantes des attaques DDoS, comparables Ã des cyberattaques Ã©clair, ce qui complique la rÃ©ponse des systÃ¨mes de dÃ©fense. Selon l'analyste Sunil Varkey, ce problÃ¨me est mondial et rÃ©sulte d'un manque de bonnes pratiques de cybersÃ©curitÃ©, tant chez les fabricants et les fournisseurs de services que chez les utilisateurs eux-mÃªmes. Face Ã la multiplication des menaces, Microsoft et les experts en sÃ©curitÃ© recommandent une protection multicouche, des tests de rÃ©sistance aux attaques DDoS et la surveillance du trafic rÃ©seau. Cependant, c'est toujours mieux que de simplement couper le rÃ©seauâ€¦
