Le processeur Intel Core Ultra X7 358H a affichÃ© des rÃ©sultats de tests de performance dÃ©cevants.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le processeur Intel Core Ultra X7 358H a affichÃ© des rÃ©sultats de tests de per...
PubliÃ© le: 19/11/2025 @ 00:09:38: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIl y a quelques jours, le processeur Intel Core Ultra X7 358H (Panther Lake) est apparu pour la premiÃ¨re fois dans la base de donnÃ©es PassMark, mais seuls deux Ã©chantillons avaient Ã©tÃ© testÃ©s Ã  l'Ã©poque, ce qui expliquait des rÃ©sultats peu concluants. DÃ©sormais, grÃ¢ce Ã  l'ajout d'un autre processeur de prÃ©-production, les rÃ©sultats se sont nettement amÃ©liorÃ©s. L'Ã©cart de performances entre le 358H et le 255H s'est rÃ©duit, le 358H prenant mÃªme l'avantage. Cependant, les performances restent modestes : l'Ultra X7 358H accuse un retard de 1,4 % sur le Core Ultra 7 255H en monocÅ“ur et un avantage de seulement 4 % en multicÅ“ur. Ces rÃ©sultats pourraient Ã©voluer Ã  l'avenir, une fois que davantage d'Ã©chantillons auront Ã©tÃ© testÃ©s et que les donnÃ©es seront plus prÃ©cises. La frÃ©quence turbo de 4,8 GHz a Ã©galement Ã©tÃ© confirmÃ©e, mais la frÃ©quence de base n'est pas encore disponible.

Les gains de performance d'une gÃ©nÃ©ration Ã  l'autre semblent modestes comparÃ©s au passage du Core Ultra 7 155H au Core Ultra 7 255H, oÃ¹ ce dernier offrait des performances multithread supÃ©rieures de prÃ¨s de 20 % et des performances monothread comparables, malgrÃ© l'activation de l'Hyper-Threading sur le 155H. De ce fait, les premiÃ¨res impressions concernant Panther Lake ne sont pas particuliÃ¨rement brillantes. Par ailleurs, le Core Ultra X7 358H diffÃ¨re par sa configuration : il possÃ¨de techniquement les mÃªmes 16 cÅ“urs et 16 threads que le 255H, mais le X7 358H compte deux cÅ“urs de performance en moins et deux cÅ“urs LP-E supplÃ©mentaires. Ceci explique le gain de performance modeste. Selon Intel, les processeurs Panther Lake sont principalement axÃ©s sur une efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique accrue. Cela explique beaucoup de choses.
Microsoft Azure a bloquÃ© la plus grande... »« L'iPhone 18 ne sera dÃ©voilÃ© qu'au prin...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
17-11Le processeur Intel Core Ultra X7 358H repÃ©rÃ© dans les benchmarks
14-11Les processeurs Intel Nova Lake prendront en charge AVX10.
04-11Intel s'apprÃªte Ã  lancer la carte graphique Arc B770 dotÃ©e de 16 Go de mÃ©moire vidÃ©o.
31-10Intel s'associe Ã  BOE pour les Ã©crans de nouvelle gÃ©nÃ©ration
31-10Vous comptez acheter un ordinateur portable prochainement ? Cette actualitÃ© dâ€™Intel va changer la donne.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Microsoft Microsoft
Microsoft Azure a bloquÃ© la plus grande attaque DDoS de l'histoire. 500 000 appareils n'ont pas pu y faire face.
Intel Intel
Le processeur Intel Core Ultra X7 358H a affichÃ© des rÃ©sultats de tests de performance dÃ©cevants.
Apple Apple
L'iPhone 18 ne sera dÃ©voilÃ© qu'au printemps 2027.
Apple Apple
Apple va commercialiser des coques avec Ã©crans tactiles.
SÃ©curitÃ© SÃ©curitÃ©
Des pirates informatiques s'attaquent aux systÃ¨mes de Logitech. Un vol de donnÃ©es de 1,8 To est confirmÃ©.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?