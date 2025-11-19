Le processeur Intel Core Ultra X7 358H a affichÃ© des rÃ©sultats de tests de performance dÃ©cevants.

Il y a quelques jours, le processeur Intel Core Ultra X7 358H (Panther Lake) est apparu pour la premiÃ¨re fois dans la base de donnÃ©es PassMark, mais seuls deux Ã©chantillons avaient Ã©tÃ© testÃ©s Ã l'Ã©poque, ce qui expliquait des rÃ©sultats peu concluants. DÃ©sormais, grÃ¢ce Ã l'ajout d'un autre processeur de prÃ©-production, les rÃ©sultats se sont nettement amÃ©liorÃ©s. L'Ã©cart de performances entre le 358H et le 255H s'est rÃ©duit, le 358H prenant mÃªme l'avantage. Cependant, les performances restent modestes : l'Ultra X7 358H accuse un retard de 1,4 % sur le Core Ultra 7 255H en monocÅ“ur et un avantage de seulement 4 % en multicÅ“ur. Ces rÃ©sultats pourraient Ã©voluer Ã l'avenir, une fois que davantage d'Ã©chantillons auront Ã©tÃ© testÃ©s et que les donnÃ©es seront plus prÃ©cises. La frÃ©quence turbo de 4,8 GHz a Ã©galement Ã©tÃ© confirmÃ©e, mais la frÃ©quence de base n'est pas encore disponible.
Les gains de performance d'une gÃ©nÃ©ration Ã l'autre semblent modestes comparÃ©s au passage du Core Ultra 7 155H au Core Ultra 7 255H, oÃ¹ ce dernier offrait des performances multithread supÃ©rieures de prÃ¨s de 20 % et des performances monothread comparables, malgrÃ© l'activation de l'Hyper-Threading sur le 155H. De ce fait, les premiÃ¨res impressions concernant Panther Lake ne sont pas particuliÃ¨rement brillantes. Par ailleurs, le Core Ultra X7 358H diffÃ¨re par sa configuration : il possÃ¨de techniquement les mÃªmes 16 cÅ“urs et 16 threads que le 255H, mais le X7 358H compte deux cÅ“urs de performance en moins et deux cÅ“urs LP-E supplÃ©mentaires. Ceci explique le gain de performance modeste. Selon Intel, les processeurs Panther Lake sont principalement axÃ©s sur une efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique accrue. Cela explique beaucoup de choses.
