L'iPhone 18 ne sera dÃ©voilÃ© qu'au printemps 2027.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prÃ©voit de scinder la gamme iPhone 18 en deux : les versions Pro seront lancÃ©es Ã lâ€™automne 2026, tandis que les modÃ¨les de base arriveront au printemps 2027. Cette stratÃ©gie permettra Ã lâ€™entreprise dâ€™Ã©viter une prÃ©sentation trop spectaculaire lors de lâ€™automne et de mieux rÃ©partir la charge de travail. Ainsi, lâ€™annÃ©e prochaine, Apple devrait dÃ©voiler lâ€™iPhone 18 Pro, lâ€™iPhone 18 Pro Max, le trÃ¨s attendu iPhone Fold pliable, et peut-Ãªtre de nouvelles montres connectÃ©es et des ordinateurs Mac. Au printemps 2027, lâ€™entreprise lancera lâ€™iPhone 18 de base, probablement lâ€™iPhone 18e, successeur de lâ€™iPhone 16e, et un successeur potentiel de lâ€™iPhone Air.
Cette approche en deux temps pour les annonces offre une bien plus grande flexibilitÃ© et rÃ©duit la pression opÃ©rationnelle au sein de l'entreprise. Concernant l'iPhone Air, selon des sources internes, sa production limitÃ©e en fait une plateforme idÃ©ale pour tester le matÃ©riel du futur iPhone pliable, qui devrait arborer un design similaire. Il avait Ã©tÃ© prÃ©cÃ©demment annoncÃ© que l'iPhone Air serait dÃ©pourvu de son second module photo ; Apple estime que l'objectif grand angle n'est pas suffisamment populaire pour justifier sa prÃ©sence. Nombre d'acheteurs potentiels, bien sÃ»r, contestent cette affirmation ; pour beaucoup, un seul capteur photo Ã l'arriÃ¨re sur un smartphone coÃ»tant prÃ¨s de mille dollars est tout simplement insuffisant. Cependant, le constructeur pourrait revoir sa position Ã l'avenir.
Cette approche en deux temps pour les annonces offre une bien plus grande flexibilitÃ© et rÃ©duit la pression opÃ©rationnelle au sein de l'entreprise. Concernant l'iPhone Air, selon des sources internes, sa production limitÃ©e en fait une plateforme idÃ©ale pour tester le matÃ©riel du futur iPhone pliable, qui devrait arborer un design similaire. Il avait Ã©tÃ© prÃ©cÃ©demment annoncÃ© que l'iPhone Air serait dÃ©pourvu de son second module photo ; Apple estime que l'objectif grand angle n'est pas suffisamment populaire pour justifier sa prÃ©sence. Nombre d'acheteurs potentiels, bien sÃ»r, contestent cette affirmation ; pour beaucoup, un seul capteur photo Ã l'arriÃ¨re sur un smartphone coÃ»tant prÃ¨s de mille dollars est tout simplement insuffisant. Cependant, le constructeur pourrait revoir sa position Ã l'avenir.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©