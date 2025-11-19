Apple va commercialiser des coques avec Ã©crans tactiles.

Apple n'a pas rÃ©ussi Ã concrÃ©tiser le concept de smartphones modulaires, et les Ã©tuis accessoires dotÃ©s de fonctionnalitÃ©s supplÃ©mentaires sont si rares que la plupart des utilisateurs ignorent leur existence. Cependant, une source interne d'Instant Digital affirme que l'entreprise prÃ©voit d'investir massivement dans le dÃ©veloppement d'une nouvelle gÃ©nÃ©ration d'Ã©tuis de protection propriÃ©taires. L'objectif est de transformer l'Ã©tui en une surface tactile supplÃ©mentaire. Les dÃ©tails de cette approche restent flous, mais il est peu probable qu'elle intÃ¨gre un vÃ©ritable second Ã©cran tactile, comme l'ont fait LG et Asus par le passÃ©. De plus, la prÃ©sence d'un pavÃ© tactile similaire Ã ceux utilisÃ©s dans les claviers pour iPad n'a pas encore Ã©tÃ© confirmÃ©e.
Ces coques devraient dÃ©bloquer de nouvelles fonctionnalitÃ©s pour les modÃ¨les iPhone Pro, les rendant encore plus performants. Les smartphones Apple disposent dÃ©jÃ de la fonction ContrÃ´le de l'appareil photo â€“ une zone tactile capacitive multifonctionnelle â€“ mais cette fonctionnalitÃ© n'a pas rencontrÃ© un large succÃ¨s. Il est probable qu'une telle coque reprÃ©sente une Ã©tape vers la disparition des boutons physiques, un projet qu'Apple nourrit depuis des annÃ©es. Au lieu des boutons traditionnels, les actions pourraient Ãªtre transfÃ©rÃ©es vers des Ã©lÃ©ments tactiles intÃ©grÃ©s directement Ã l'accessoire. L'entreprise possÃ¨de mÃªme un brevet intitulÃ© Â« Coque avec systÃ¨me d'entrÃ©e pour appareil Ã©lectronique Â», qui dÃ©crit une idÃ©e similaire : l'accessoire est Ã©quipÃ© d'un capteur Ã©lectromÃ©canique permettant d'exÃ©cuter des commandes sans appuyer sur les boutons du smartphone.
Ces coques devraient dÃ©bloquer de nouvelles fonctionnalitÃ©s pour les modÃ¨les iPhone Pro, les rendant encore plus performants. Les smartphones Apple disposent dÃ©jÃ de la fonction ContrÃ´le de l'appareil photo â€“ une zone tactile capacitive multifonctionnelle â€“ mais cette fonctionnalitÃ© n'a pas rencontrÃ© un large succÃ¨s. Il est probable qu'une telle coque reprÃ©sente une Ã©tape vers la disparition des boutons physiques, un projet qu'Apple nourrit depuis des annÃ©es. Au lieu des boutons traditionnels, les actions pourraient Ãªtre transfÃ©rÃ©es vers des Ã©lÃ©ments tactiles intÃ©grÃ©s directement Ã l'accessoire. L'entreprise possÃ¨de mÃªme un brevet intitulÃ© Â« Coque avec systÃ¨me d'entrÃ©e pour appareil Ã©lectronique Â», qui dÃ©crit une idÃ©e similaire : l'accessoire est Ã©quipÃ© d'un capteur Ã©lectromÃ©canique permettant d'exÃ©cuter des commandes sans appuyer sur les boutons du smartphone.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©