Cette fonctionnalitÃ© d'IA de Windows 11 peut Ãªtre dangereuse ; activez-la Ã  v...
PubliÃ© le: 18/11/2025 @ 15:48:23: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft intÃ¨gre Ã  Windows 11 des fonctionnalitÃ©s d'intelligence artificielle dites Â« Ã  base d'agents Â», conÃ§ues pour permettre aux applications d'IA d'exÃ©cuter des tÃ¢ches de maniÃ¨re autonome pour l'utilisateur. L'entreprise met toutefois en garde contre les risques de sÃ©curitÃ© importants liÃ©s Ã  l'utilisation de cette option. Dans un nouveau document d'assistance, Microsoft prÃ©cise que cette fonctionnalitÃ© sera dÃ©sactivÃ©e par dÃ©faut et ne devrait Ãªtre activÃ©e que par les utilisateurs conscients de ses consÃ©quences potentielles. Â« N'activez cette fonctionnalitÃ© que si vous comprenez ses implications en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© Â», indique le communiquÃ© officiel. Une fois activÃ©e, cette fonctionnalitÃ© crÃ©e des comptes d'utilisateurs locaux pour les agents d'IA, leur donnant accÃ¨s Ã  des dossiers tels que Documents, Bureau, Images et Musique. Seul un administrateur peut l'activer, mais une fois activÃ©e, elle est accessible Ã  tous les utilisateurs de l'appareil.

Microsoft souligne que les agents d'IA fonctionnent dans un environnement isolÃ©, mais ont accÃ¨s aux applications et aux fichiers de l'utilisateur. Cela ouvre la voie Ã  de nouvelles attaques, comme l'injection inter-invites. Dans ce type de situation, un contenu malveillant peut prendre le contrÃ´le de l'agent et effectuer des actions non autorisÃ©es, telles que le vol de donnÃ©es ou l'installation de logiciels malveillants. Pour minimiser les risques, Microsoft prÃ©voit de mettre en Å“uvre des mÃ©canismes de surveillance de l'activitÃ© des agents, notamment des journaux d'activitÃ© et des audits infalsifiables. Les premiÃ¨res versions de test de cette fonctionnalitÃ© ont dÃ©jÃ  Ã©tÃ© mises Ã  la disposition des utilisateurs du programme Windows Insider. Aucune application ne l'utilise actuellement, mais cela devrait changer prochainement. Copilot sera le premier outil Ã  prendre en charge cet environnement d'agents.
