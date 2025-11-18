Les Chinois prÃ©parent un processeur Ã  plus de 32 cÅ“urs

Loongson, l'un des principaux fabricants de puces chinois, se prÃ©pare Ã la plus grande avancÃ©e technologique de son histoire. L'entreprise a confirmÃ© avoir entamÃ© le dÃ©veloppement de sa famille de processeurs pour serveurs 3D7000, dont la sortie est prÃ©vue en 2027. Ces puces utiliseront un procÃ©dÃ© de gravure infÃ©rieur Ã 10 nm et des chiplets dÃ©passant la limite de 32 cÅ“urs. Le projet 3D7000 s'impose comme l'un des piliers de la transformation technologique chinoise, qui vise Ã s'affranchir des fournisseurs occidentaux de matÃ©riel informatique. Loongson ambitionne de construire son propre Ã©cosystÃ¨me informatique, comprenant serveurs, stations de travail, accÃ©lÃ©rateurs d'IA et Ã©quipements de calcul haute performance. La famille 3D7000 reprÃ©sente une Ã©volution des processeurs Loongson actuels. Lors de la gÃ©nÃ©ration prÃ©cÃ©dente, la sociÃ©tÃ© a lancÃ© la sÃ©rie 3C6000, gravÃ©e en 12 nm. Ces puces utilisaient des chiplets Ã 16 cÅ“urs, extensibles jusqu'Ã 64 cÅ“urs dans des variantes Ã quatre chiplets, tout en conservant un TDP de 300 W. ParallÃ¨lement, le dÃ©veloppement de la sÃ©rie 3D5000 pour stations de travail s'est poursuivi, avec des modÃ¨les allant jusqu'Ã 32 cÅ“urs. La prochaine gÃ©nÃ©ration devrait doubler le nombre de cÅ“urs par puce. Loongson indique que la conception des modules IP nÃ©cessaires Ã la production, utilisant le procÃ©dÃ© X-nanomÃ¨tre avancÃ©, est en cours. Parmi les technologies clÃ©s figurent de nouvelles implÃ©mentations de boucles Ã verrouillage de phase, de registres multiports et de couches physiques (PHY) pour DDR5 et PCIe 5.0.
L'introduction de chiplets Ã plus de 32 cÅ“urs devrait permettre Ã Loongson d'atteindre un niveau oÃ¹ peu d'acteurs dominent actuellement. Sur le segment des serveurs, la concurrence viendra de la future architecture Zen 6 d'AMD, qui utilisera une puce classique Ã 12 cÅ“urs et une puce haute densitÃ© Ã 32 cÅ“urs. AMD prÃ©voit de lancer ces solutions dÃ¨s l'annÃ©e prochaine, tandis que Loongson vise 2027-2028. L'entreprise chinoise n'a pas dÃ©voilÃ© de dÃ©tails concernant l'architecture du 3D7000 ni les configurations de rÃ©fÃ©rences prÃ©vues. Aucune information n'est disponible sur la frÃ©quence d'horloge, le nombre de puces ou la consommation Ã©lectrique estimÃ©e. On sait toutefois que sa conception devrait Ãªtre l'une des plus complexes jamais dÃ©veloppÃ©es par Loongson.
ParallÃ¨lement au dÃ©veloppement de sa nouvelle gÃ©nÃ©ration de processeurs pour serveurs, Loongson finalise sa puce graphique dÃ©diÃ©e 9A1000. Cette puce est destinÃ©e au segment des PC compatibles avec l'IA. Le fabricant a confirmÃ© que les pilotes Windows sont en cours de prÃ©paration et qu'une demande de test a Ã©tÃ© soumise. L'introduction du GPU 9A1000 et des processeurs 3D7000 s'inscrit dans une stratÃ©gie plus large visant Ã renforcer le marchÃ© intÃ©rieur chinois. Les composants matÃ©riels nationaux prennent progressivement le pas sur les solutions auparavant dominÃ©es par les Ã‰tats-Unis et l'Europe.
L'annonce du 3D7000 marque le dÃ©but de la stratÃ©gie de Loongson visant Ã construire une chaÃ®ne d'approvisionnement entiÃ¨rement locale pour ses puces destinÃ©es aux systÃ¨mes industriels, au cloud computing et Ã l'IA. Le doublement de la densitÃ© de cÅ“urs de ses chiplets devrait propulser l'entreprise parmi les leaders mondiaux de la fabrication de processeurs pour serveurs.
