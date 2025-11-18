Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Les Chinois prÃ©parent un processeur Ã  plus de 32 cÅ“urs
PubliÃ© le: 18/11/2025 @ 15:47:28: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielLoongson, l'un des principaux fabricants de puces chinois, se prÃ©pare Ã  la plus grande avancÃ©e technologique de son histoire. L'entreprise a confirmÃ© avoir entamÃ© le dÃ©veloppement de sa famille de processeurs pour serveurs 3D7000, dont la sortie est prÃ©vue en 2027. Ces puces utiliseront un procÃ©dÃ© de gravure infÃ©rieur Ã  10 nm et des chiplets dÃ©passant la limite de 32 cÅ“urs. Le projet 3D7000 s'impose comme l'un des piliers de la transformation technologique chinoise, qui vise Ã  s'affranchir des fournisseurs occidentaux de matÃ©riel informatique. Loongson ambitionne de construire son propre Ã©cosystÃ¨me informatique, comprenant serveurs, stations de travail, accÃ©lÃ©rateurs d'IA et Ã©quipements de calcul haute performance. La famille 3D7000 reprÃ©sente une Ã©volution des processeurs Loongson actuels. Lors de la gÃ©nÃ©ration prÃ©cÃ©dente, la sociÃ©tÃ© a lancÃ© la sÃ©rie 3C6000, gravÃ©e en 12 nm. Ces puces utilisaient des chiplets Ã  16 cÅ“urs, extensibles jusqu'Ã  64 cÅ“urs dans des variantes Ã  quatre chiplets, tout en conservant un TDP de 300 W. ParallÃ¨lement, le dÃ©veloppement de la sÃ©rie 3D5000 pour stations de travail s'est poursuivi, avec des modÃ¨les allant jusqu'Ã  32 cÅ“urs. La prochaine gÃ©nÃ©ration devrait doubler le nombre de cÅ“urs par puce. Loongson indique que la conception des modules IP nÃ©cessaires Ã  la production, utilisant le procÃ©dÃ© X-nanomÃ¨tre avancÃ©, est en cours. Parmi les technologies clÃ©s figurent de nouvelles implÃ©mentations de boucles Ã  verrouillage de phase, de registres multiports et de couches physiques (PHY) pour DDR5 et PCIe 5.0.

L'introduction de chiplets Ã  plus de 32 cÅ“urs devrait permettre Ã  Loongson d'atteindre un niveau oÃ¹ peu d'acteurs dominent actuellement. Sur le segment des serveurs, la concurrence viendra de la future architecture Zen 6 d'AMD, qui utilisera une puce classique Ã  12 cÅ“urs et une puce haute densitÃ© Ã  32 cÅ“urs. AMD prÃ©voit de lancer ces solutions dÃ¨s l'annÃ©e prochaine, tandis que Loongson vise 2027-2028. L'entreprise chinoise n'a pas dÃ©voilÃ© de dÃ©tails concernant l'architecture du 3D7000 ni les configurations de rÃ©fÃ©rences prÃ©vues. Aucune information n'est disponible sur la frÃ©quence d'horloge, le nombre de puces ou la consommation Ã©lectrique estimÃ©e. On sait toutefois que sa conception devrait Ãªtre l'une des plus complexes jamais dÃ©veloppÃ©es par Loongson.

ParallÃ¨lement au dÃ©veloppement de sa nouvelle gÃ©nÃ©ration de processeurs pour serveurs, Loongson finalise sa puce graphique dÃ©diÃ©e 9A1000. Cette puce est destinÃ©e au segment des PC compatibles avec l'IA. Le fabricant a confirmÃ© que les pilotes Windows sont en cours de prÃ©paration et qu'une demande de test a Ã©tÃ© soumise. L'introduction du GPU 9A1000 et des processeurs 3D7000 s'inscrit dans une stratÃ©gie plus large visant Ã  renforcer le marchÃ© intÃ©rieur chinois. Les composants matÃ©riels nationaux prennent progressivement le pas sur les solutions auparavant dominÃ©es par les Ã‰tats-Unis et l'Europe.

L'annonce du 3D7000 marque le dÃ©but de la stratÃ©gie de Loongson visant Ã  construire une chaÃ®ne d'approvisionnement entiÃ¨rement locale pour ses puces destinÃ©es aux systÃ¨mes industriels, au cloud computing et Ã  l'IA. Le doublement de la densitÃ© de cÅ“urs de ses chiplets devrait propulser l'entreprise parmi les leaders mondiaux de la fabrication de processeurs pour serveurs.
Cette fonctionnalitÃ© d'IA de Windows 11... »« Les smartphones Samsung vont Ãªtre Ã©qui...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
17-11Samsung prÃ©voit d'augmenter les prix de la RAM
14-11Les batteries Tesla ont soudainement commencÃ© Ã  prendre feu.
13-11Les PC Android se rapprochent et seront Ã©quipÃ©s du Snapdragon X Elite.
12-11Samsung pourrait abandonner les cÅ“urs Ã  faible consommation d'Ã©nergie.
11-11Le Samsung Galaxy S26 sera commercialisÃ© avec deux processeurs.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
SÃ©curitÃ© SÃ©curitÃ©
Des pirates informatiques s'attaquent aux systÃ¨mes de Logitech. Un vol de donnÃ©es de 1,8 To est confirmÃ©.
Windows Windows
Cette fonctionnalitÃ© d'IA de Windows 11 peut Ãªtre dangereuse ; activez-la Ã  vos risques et pÃ©rils.
MatÃ©riel MatÃ©riel
Les Chinois prÃ©parent un processeur Ã  plus de 32 cÅ“urs
Mobile Mobile
Les smartphones Samsung vont Ãªtre Ã©quipÃ©s d'une application israÃ©lienne obligatoire. Les utilisateurs s'inquiÃ¨tent des risques de perte de donnÃ©es.
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Test Kotenok (PS5) - Un jeu de plateforme 2D sans fioritures
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?