Les rÃ©seaux sociaux sont inondÃ©s de publications affirmant que Samsung installe un logiciel espion israÃ©lien Â« inamovible Â» sur ses tÃ©lÃ©phones Galaxy (sÃ©ries A et M). Au cÅ“ur de la polÃ©mique se trouve AppCloud, une plateforme marketing bien Ã©tablie, conÃ§ue pour promouvoir d'autres applications. Cependant, les utilisateurs redÃ©couvrent son existence et s'interrogent sur le respect de la vie privÃ©e et la transparence du constructeur. La polÃ©mique a dÃ©butÃ© par une lettre ouverte adressÃ©e Ã Samsung par SMEX, une organisation de dÃ©fense des droits numÃ©riques en Asie occidentale et en Afrique du Nord. Les auteurs exhortaient Samsung Ã cesser d'installer par dÃ©faut des logiciels superflus associÃ©s Ã l'entreprise israÃ©lienne. Cette lettre a rapidement alimentÃ© les spÃ©culations quant aux liens possibles entre AppCloud et la collecte de donnÃ©es par les Ã‰tats. L'application a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©e par la sociÃ©tÃ© israÃ©lienne ironSource, rachetÃ©e par l'entreprise amÃ©ricaine Unity, principalement connue pour ses outils de jeu et ses expÃ©riences interactives. Cependant, dans certains milieux gÃ©opolitiques, la simple mention de ses origines a suscitÃ© de vives rÃ©actions. SMEX affirme qu'AppCloud est profondÃ©ment intÃ©grÃ© au systÃ¨me et difficile Ã supprimer sans accÃ¨s root. Une fois dÃ©sactivÃ©, il rÃ©apparaÃ®trait aprÃ¨s les mises Ã jour, ce qui alimente les soupÃ§ons des utilisateurs soucieux de leur vie privÃ©e. L'accusation de manque de contrÃ´le sur l'application est un thÃ¨me rÃ©current dans les dÃ©bats sur les pratiques des fabricants d'appareils mobiles. ParallÃ¨lement, des allÃ©gations non confirmÃ©es concernant le transfert de donnÃ©es d'utilisateurs vers des institutions liÃ©es Ã IsraÃ«l ont fait surface en ligne. Cependant, l'absence de preuves n'a pas empÃªchÃ© les tentatives de construire un rÃ©cit autour de ce prÃ©tendu logiciel espion.
Le principal problÃ¨me d'AppCloud ne rÃ©side pas dans sa fonction marketing en elle-mÃªme, mais plutÃ´t dans l'absence d'une politique de confidentialitÃ© facilement accessible. Il est impossible de vÃ©rifier quelles donnÃ©es l'application est autorisÃ©e Ã collecter et Ã traiter, ce qui mine encore davantage la confiance des utilisateurs. Un autre Ã©lÃ©ment Ã prendre en compte est la rÃ©putation d'ironSource. L'entreprise gÃ©rait auparavant le programme InstallCore, connu pour installer des composants indÃ©sirables et contourner les alertes de sÃ©curitÃ©. Bien qu'AppCloud fonctionne selon un cadre diffÃ©rent, l'historique de l'entreprise est Ã©voquÃ© dÃ¨s que des problÃ¨mes de confidentialitÃ© sont soulevÃ©s. Les pays membres de l'Alliance du Nord-Est de l'Inde (WANA), qui imposent des restrictions sur les produits israÃ©liens, considÃ¨rent la prÃ©sence d'AppCloud sur les tÃ©lÃ©phones du fabricant sud-corÃ©en comme un enjeu politique. Dans un contexte de fortes tensions israÃ©lo-palestiniennes, tout Ã©lÃ©ment liÃ© Ã la technologie israÃ©lienne devient un sujet de dÃ©bat public. La communautÃ© demande Ã Samsung de rÃ©agir. Elle s'attend notamment Ã la suppression dÃ©finitive d'AppCloud, Ã une documentation complÃ¨te des donnÃ©es et Ã une dÃ©claration claire affirmant que l'application n'est pas liÃ©e Ã la collecte d'informations par les autoritÃ©s gouvernementales. Face Ã cette pression croissante, les observateurs du marchÃ© attendent une dÃ©claration officielle du constructeur.
Samsung garde le silence pour l'instant. Face Ã l'avalanche de spÃ©culations, il semble probable qu'une dÃ©claration soit nÃ©cessaire avant que la situation ne devienne incontrÃ´lable.
Le principal problÃ¨me d'AppCloud ne rÃ©side pas dans sa fonction marketing en elle-mÃªme, mais plutÃ´t dans l'absence d'une politique de confidentialitÃ© facilement accessible. Il est impossible de vÃ©rifier quelles donnÃ©es l'application est autorisÃ©e Ã collecter et Ã traiter, ce qui mine encore davantage la confiance des utilisateurs. Un autre Ã©lÃ©ment Ã prendre en compte est la rÃ©putation d'ironSource. L'entreprise gÃ©rait auparavant le programme InstallCore, connu pour installer des composants indÃ©sirables et contourner les alertes de sÃ©curitÃ©. Bien qu'AppCloud fonctionne selon un cadre diffÃ©rent, l'historique de l'entreprise est Ã©voquÃ© dÃ¨s que des problÃ¨mes de confidentialitÃ© sont soulevÃ©s. Les pays membres de l'Alliance du Nord-Est de l'Inde (WANA), qui imposent des restrictions sur les produits israÃ©liens, considÃ¨rent la prÃ©sence d'AppCloud sur les tÃ©lÃ©phones du fabricant sud-corÃ©en comme un enjeu politique. Dans un contexte de fortes tensions israÃ©lo-palestiniennes, tout Ã©lÃ©ment liÃ© Ã la technologie israÃ©lienne devient un sujet de dÃ©bat public. La communautÃ© demande Ã Samsung de rÃ©agir. Elle s'attend notamment Ã la suppression dÃ©finitive d'AppCloud, Ã une documentation complÃ¨te des donnÃ©es et Ã une dÃ©claration claire affirmant que l'application n'est pas liÃ©e Ã la collecte d'informations par les autoritÃ©s gouvernementales. Face Ã cette pression croissante, les observateurs du marchÃ© attendent une dÃ©claration officielle du constructeur.
Samsung garde le silence pour l'instant. Face Ã l'avalanche de spÃ©culations, il semble probable qu'une dÃ©claration soit nÃ©cessaire avant que la situation ne devienne incontrÃ´lable.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
14-11Google dÃ©bloque enfin l'enregistrement des appels sur les Pixel : voici les modÃ¨les compatibles.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©