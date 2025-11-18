Les smartphones Samsung vont Ãªtre Ã©quipÃ©s d'une application israÃ©lienne obligatoire. Les utilisateurs s'inquiÃ¨tent des risques de perte de donnÃ©es.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Les smartphones Samsung vont Ãªtre Ã©quipÃ©s d'une application israÃ©lienne obli...
PubliÃ© le: 18/11/2025 @ 15:44:48: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLes rÃ©seaux sociaux sont inondÃ©s de publications affirmant que Samsung installe un logiciel espion israÃ©lien Â« inamovible Â» sur ses tÃ©lÃ©phones Galaxy (sÃ©ries A et M). Au cÅ“ur de la polÃ©mique se trouve AppCloud, une plateforme marketing bien Ã©tablie, conÃ§ue pour promouvoir d'autres applications. Cependant, les utilisateurs redÃ©couvrent son existence et s'interrogent sur le respect de la vie privÃ©e et la transparence du constructeur. La polÃ©mique a dÃ©butÃ© par une lettre ouverte adressÃ©e Ã  Samsung par SMEX, une organisation de dÃ©fense des droits numÃ©riques en Asie occidentale et en Afrique du Nord. Les auteurs exhortaient Samsung Ã  cesser d'installer par dÃ©faut des logiciels superflus associÃ©s Ã  l'entreprise israÃ©lienne. Cette lettre a rapidement alimentÃ© les spÃ©culations quant aux liens possibles entre AppCloud et la collecte de donnÃ©es par les Ã‰tats. L'application a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©e par la sociÃ©tÃ© israÃ©lienne ironSource, rachetÃ©e par l'entreprise amÃ©ricaine Unity, principalement connue pour ses outils de jeu et ses expÃ©riences interactives. Cependant, dans certains milieux gÃ©opolitiques, la simple mention de ses origines a suscitÃ© de vives rÃ©actions. SMEX affirme qu'AppCloud est profondÃ©ment intÃ©grÃ© au systÃ¨me et difficile Ã  supprimer sans accÃ¨s root. Une fois dÃ©sactivÃ©, il rÃ©apparaÃ®trait aprÃ¨s les mises Ã  jour, ce qui alimente les soupÃ§ons des utilisateurs soucieux de leur vie privÃ©e. L'accusation de manque de contrÃ´le sur l'application est un thÃ¨me rÃ©current dans les dÃ©bats sur les pratiques des fabricants d'appareils mobiles. ParallÃ¨lement, des allÃ©gations non confirmÃ©es concernant le transfert de donnÃ©es d'utilisateurs vers des institutions liÃ©es Ã  IsraÃ«l ont fait surface en ligne. Cependant, l'absence de preuves n'a pas empÃªchÃ© les tentatives de construire un rÃ©cit autour de ce prÃ©tendu logiciel espion.

Le principal problÃ¨me d'AppCloud ne rÃ©side pas dans sa fonction marketing en elle-mÃªme, mais plutÃ´t dans l'absence d'une politique de confidentialitÃ© facilement accessible. Il est impossible de vÃ©rifier quelles donnÃ©es l'application est autorisÃ©e Ã  collecter et Ã  traiter, ce qui mine encore davantage la confiance des utilisateurs. Un autre Ã©lÃ©ment Ã  prendre en compte est la rÃ©putation d'ironSource. L'entreprise gÃ©rait auparavant le programme InstallCore, connu pour installer des composants indÃ©sirables et contourner les alertes de sÃ©curitÃ©. Bien qu'AppCloud fonctionne selon un cadre diffÃ©rent, l'historique de l'entreprise est Ã©voquÃ© dÃ¨s que des problÃ¨mes de confidentialitÃ© sont soulevÃ©s. Les pays membres de l'Alliance du Nord-Est de l'Inde (WANA), qui imposent des restrictions sur les produits israÃ©liens, considÃ¨rent la prÃ©sence d'AppCloud sur les tÃ©lÃ©phones du fabricant sud-corÃ©en comme un enjeu politique. Dans un contexte de fortes tensions israÃ©lo-palestiniennes, tout Ã©lÃ©ment liÃ© Ã  la technologie israÃ©lienne devient un sujet de dÃ©bat public. La communautÃ© demande Ã  Samsung de rÃ©agir. Elle s'attend notamment Ã  la suppression dÃ©finitive d'AppCloud, Ã  une documentation complÃ¨te des donnÃ©es et Ã  une dÃ©claration claire affirmant que l'application n'est pas liÃ©e Ã  la collecte d'informations par les autoritÃ©s gouvernementales. Face Ã  cette pression croissante, les observateurs du marchÃ© attendent une dÃ©claration officielle du constructeur.

Samsung garde le silence pour l'instant. Face Ã  l'avalanche de spÃ©culations, il semble probable qu'une dÃ©claration soit nÃ©cessaire avant que la situation ne devienne incontrÃ´lable.
Les Chinois prÃ©parent un processeur Ã  ... »« Test Kotenok (PS5) - Un jeu de platefor...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
14-11Google dÃ©bloque enfin l'enregistrement des appels sur les Pixel : voici les modÃ¨les compatibles.
28-10Le marchÃ© est Ã  court de mÃ©moire pour smartphones.
21-10Apple prÃ©pare deux flagships pliables Ã  la fois.
20-10Europol dÃ©mantÃ¨le 40 000 cartes SIM. L'ampleur de la fraude est terrifiante.
17-10Vivo (re)parie sur l'Europe : OriginOS 6 arrive avec un vent de fraÃ®cheur
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
SÃ©curitÃ© SÃ©curitÃ©
Des pirates informatiques s'attaquent aux systÃ¨mes de Logitech. Un vol de donnÃ©es de 1,8 To est confirmÃ©.
Windows Windows
Cette fonctionnalitÃ© d'IA de Windows 11 peut Ãªtre dangereuse ; activez-la Ã  vos risques et pÃ©rils.
MatÃ©riel MatÃ©riel
Les Chinois prÃ©parent un processeur Ã  plus de 32 cÅ“urs
Mobile Mobile
Les smartphones Samsung vont Ãªtre Ã©quipÃ©s d'une application israÃ©lienne obligatoire. Les utilisateurs s'inquiÃ¨tent des risques de perte de donnÃ©es.
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Test Kotenok (PS5) - Un jeu de plateforme 2D sans fioritures
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?