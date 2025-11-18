Se connecter  
Test Kotenok (PS5) - Un jeu de plateforme 2D sans fioritures
PubliÃ© le: 18/11/2025 @ 14:44:08: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osDÃ©veloppÃ© par NipoBox, Kotenok est un jeu de plateforme et d'aventure 2D classique et basique, axÃ© sur une sÃ©rie de 50 niveaux aux dÃ©fis croissants. La premiÃ¨re impression de Kotenok n'est pas des plus positives, et parlons plus prÃ©cisÃ©ment du choix et de la crÃ©ation de l'image de couverture. On y voit non seulement le protagoniste, dÃ©jÃ  relativement anonyme, mais une image clairement crÃ©Ã©e par l'IA . Une image qui n'a mÃªme pas Ã©tÃ© retouchÃ©e aprÃ¨s sa crÃ©ation, et qui se dÃ©marque des titres de plus en plus nombreux conÃ§us exclusivement pour les trophÃ©es platine rapides. Une fois passÃ©e cette esthÃ©tique initiale, plutÃ´t aliÃ©nante et peu attrayante, le titre propose une interface standard , froide et Ã©purÃ©e. De fait, le jeu ne propose aucune narration. Il n'y a pas non plus de contexte, ni mÃªme une vague indication sur le protagoniste ou le dÃ©cor. Rien. On nous prÃ©sente un tableau composÃ© de 50 cases. Chaque case est un dÃ©fi. Notre objectif est donc trÃ¨s simple : aborder et terminer chaque niveau chronologiquement. Pour plus de dÃ©tails, nous incarnons un petit chaton au pelage jaunÃ¢tre qui doit affronter une sÃ©rie de parcours se dÃ©roulant dans la mÃªme forÃªt. Le gameplay est trÃ¨s basique, utilisant du pixel art, et ne confÃ¨re pas au jeu une rÃ©elle identitÃ©. Les ennemis et les piÃ¨ges, eux aussi plutÃ´t minimalistes et monotones, n'apportent pas grand-chose. Il nous faut maintenant nous pencher sur le gameplay pour voir s'il y a une once d'originalitÃ© !
