Internet en panne : Cloudflare paralyse une grande partie du Web
PubliÃ© le: 18/11/2025 @ 14:34:30: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetUne panne gÃ©nÃ©ralisÃ©e d'Internet est actuellement en cours en raison de problÃ¨mes avec Cloudflare. Pour ceux qui ne connaissent pas Cloudflare, il s'agit d'une plateforme de services web qui accÃ©lÃ¨re et protÃ¨ge les sites web et les applications. Par consÃ©quent, si Cloudflare est hors service, de nombreux sites web deviennent inaccessibles . Le problÃ¨me a Ã©tÃ© identifiÃ© Ã  12h17, mais ce n'est qu'Ã  12h48 que la situation est devenue critique . Cloudflare a pris connaissance d'un problÃ¨me susceptible d'affecter plusieurs clients et mÃ¨ne actuellement une enquÃªte. Plus de dÃ©tails seront communiquÃ©s dÃ¨s que de nouvelles informations seront disponibles. Il est impossible de dresser une liste exhaustive des sites touchÃ©s par ce problÃ¨me, prÃ©cisÃ©ment parce que Cloudflare est tellement rÃ©pandu : de X , le rÃ©seau social d'Elon Musk, jusqu'aux sites les plus Ã©loignÃ©s, personne n'est Â« Ã  l'abri Â» . Un problÃ¨me similaire s'est produit il y a quelques mois avec une interruption de service d'AWS , le service d'Amazon auquel beaucoup pensent Ã©galement dans ce cas, mais ce ne devrait pas Ãªtre de sa faute cette fois-ci. Ã€ 14 h 09, Cloudflare a annoncÃ© avoir identifiÃ© le problÃ¨me et qu'un correctif Ã©tait en cours de dÃ©ploiement.
