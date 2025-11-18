Apple a enfreint des brevets et doit payer une amende colossale.

Apple a Ã©tÃ© condamnÃ©e Ã verser 634 millions de dollars Ã Masimo aprÃ¨s avoir perdu un procÃ¨s. Le tribunal a statuÃ© que le fabricant avait utilisÃ© la technologie brevetÃ©e de Masimo pour la surveillance de l'oxygÃ©nation sanguine dans ses montres connectÃ©es. Masimo est spÃ©cialisÃ©e dans le dÃ©veloppement de solutions de mesure des paramÃ¨tres de santÃ© Ã l'aide d'Ã©quipements non invasifs. Le scandale a Ã©clatÃ© aprÃ¨s le lancement de l'Apple Watch Series 6, dotÃ©e d'une fonctionnalitÃ© permettant de mesurer le taux d'oxygÃ¨ne dans le sang. Selon Masimo, Apple aurait utilisÃ© une technologie initialement conÃ§ue pour mesurer les signes vitaux des patients en milieu hospitalier. Apple a niÃ© ces allÃ©gations, arguant que les brevets en question Ã©taient tombÃ©s dans le domaine public. Toutefois, le litige porte non seulement sur la technologie elle-mÃªme, mais aussi sur le dÃ©bauchage prÃ©sumÃ© d'employÃ©s de Masimo ayant accÃ¨s Ã des informations confidentielles. Apple aurait utilisÃ© des informations confidentielles obtenues lors de prÃ©cÃ©dentes rÃ©unions avec Masimo concernant une Ã©ventuelle collaboration. Apple avait contactÃ© Masimo en 2013 pour Ã©valuer la possibilitÃ© d'utiliser sa technologie dans les montres connectÃ©es. Cependant, Masimo affirme qu'Apple a non seulement profitÃ© de ces rÃ©unions pour collecter des donnÃ©es, mais aussi pour s'approprier des secrets commerciaux confidentiels.
Masimo a Ã©galement portÃ© plainte auprÃ¨s de la Commission du commerce international des Ã‰tats-Unis (ITC). L'ITC a statuÃ© en faveur de Masimo, entraÃ®nant la suspension des ventes des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 en 2023. Apple a dÃ» retirer la fonction de surveillance de l'oxygÃ¨ne de ces modÃ¨les pour Ã©viter une interdiction de vente aux Ã‰tats-Unis. L'organisation va maintenant enquÃªter afin de dÃ©terminer si le fabricant a recours Ã des solutions de contournement et continue d'enfreindre des brevets. Les rÃ©sultats seront connus d'ici six mois. L'Apple Watch s'est forgÃ©e une rÃ©putation d'outil performant de surveillance de la santÃ©, notamment pour la dÃ©tection des problÃ¨mes cardiaques. Des Ã©tudes menÃ©es, entre autres, par l'universitÃ© de Stanford, ont dÃ©montrÃ© l'efficacitÃ© de la montre connectÃ©e dans ce domaine. Bien qu'elle ne soit pas officiellement prÃ©sentÃ©e comme un outil de dÃ©pistage mÃ©dical, de nombreux utilisateurs s'en servent pour surveiller leur santÃ©. Certains affirment mÃªme que l'Apple Watch leur a sauvÃ© la vie en dÃ©tectant des risques pour leur santÃ©.
