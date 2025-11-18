153 000 personnes licenciÃ©es en un mois Ã  cause de lâ€™IA. Un chiffre record aux Ã‰tats-Unis.

Se connecter  
153 000 personnes licenciÃ©es en un mois Ã  cause de lâ€™IA. Un chiffre record a...
PubliÃ© le: 18/11/2025 @ 00:10:14: Par Nic007 Dans "Economie"
EconomieLes entreprises amÃ©ricaines traversent l'une des pÃ©riodes les plus difficiles depuis la Grande RÃ©cession. Fin octobre 2025, 153 000 licenciements ont Ã©tÃ© annoncÃ©s, un chiffre record pour ce mois depuis vingt ans. L'ampleur de la situation est d'autant plus prÃ©occupante qu'elle se dÃ©tÃ©riore rapidement. Les licenciements ont augmentÃ© de 175 % par rapport Ã  l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente et de 183 % par rapport Ã  septembre. Plus d'un million de personnes ont perdu leur emploi depuis janvier. Le ralentissement Ã©conomique touche divers secteurs, de la logistique aux technologies. Selon les donnÃ©es de Challenger, Gray & Christmas, les magasiniers, les informaticiens, les employÃ©s de la restauration et les agents de la fonction publique ont Ã©tÃ© parmi les plus durement touchÃ©s en octobre. Un climat d'instabilitÃ© s'installe sur le marchÃ©. Cette situation est alimentÃ©e par le ralentissement de la consommation, la prudence des entreprises et l'impact des technologies, qui accÃ©lÃ¨rent l'automatisation des processus et modifient la demande de main-d'Å“uvre. Les analyses rÃ©vÃ¨lent une nette accÃ©lÃ©ration du dÃ©ploiement des solutions basÃ©es sur l'IA. Les entreprises qui considÃ©raient l'automatisation comme un projet secondaire il y a encore quelques annÃ©es l'intÃ¨grent dÃ©sormais Ã  leurs activitÃ©s principales. Les besoins en personnel Ã©voluent et de nombreux postes routiniers disparaissent plus rapidement que ne le prÃ©voyaient mÃªme les analystes les plus pessimistes. C'est particuliÃ¨rement vrai dans les secteurs qui ont considÃ©rablement augmentÃ© leurs effectifs pendant la pandÃ©mie.

Dans le mÃªme temps, les embauches prÃ©vues sont en baisse. Les prÃ©visions pour 2025 sont les plus basses depuis 2011. L'emploi saisonnier connaÃ®t sa pire performance jamais enregistrÃ©e. Le marchÃ© du travail amÃ©ricain entre dans une phase de mutation structurelle, avec une demande croissante de spÃ©cialistes en analyse de donnÃ©es, en architecture systÃ¨me et en gestion d'algorithmes, et une demande dÃ©croissante pour les tÃ¢ches rÃ©pÃ©titives. La diffusion de nouvelles donnÃ©es demeure difficile, les statistiques officielles ayant Ã©tÃ© retenues en raison du blocage des services fÃ©dÃ©raux. Les Ã©conomistes s'appuient donc sur des informations antÃ©rieures Ã  cette crise administrative. Le dÃ©partement du Travail amÃ©ricain a rÃ©vÃ©lÃ© fin septembre que les prÃ©cÃ©dents rapports sur l'emploi avaient Ã©tÃ© largement surestimÃ©s. D'avril 2024 Ã  mars 2025, 911 000 emplois de moins ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©s que ce qui avait Ã©tÃ© initialement annoncÃ©. L'ampleur de l'ajustement a provoquÃ© l'indignation Ã  la Maison-Blanche. Les fortes baisses enregistrÃ©es en mai et juin ont entraÃ®nÃ© une confrontation publique entre le prÃ©sident Donald Trump et la direction du Bureau des statistiques du travail. En consÃ©quence, Erika McEntarfer a perdu son poste et a Ã©tÃ© remplacÃ©e par l'Ã©conomiste Erwin John Antoni, connu pour ses critiques acerbes de la mÃ©thodologie du rapport sur l'emploi. Cette dÃ©cision a suscitÃ© des rÃ©ticences de la part des universitaires et des analystes du marchÃ© du travail, qui ont soulignÃ© l'inexpÃ©rience du nouveau directeur du Bureau.

Le marchÃ© du travail amÃ©ricain a Ã©tÃ© affectÃ© par plusieurs facteurs de long terme. Les politiques commerciales fondÃ©es sur les droits de douane et les restrictions ont freinÃ© l'investissement des entreprises, et les politiques d'immigration ont rendu plus difficile le recrutement de main-d'Å“uvre dans les secteurs Ã  bas salaires. La modernisation technologique s'est accÃ©lÃ©rÃ©e. Cette conjonction a conduit Ã  une correction de la croissance de l'emploi post-pandÃ©mique et Ã  une expansion rapide de l'intelligence artificielle. D'aprÃ¨s les experts, la pÃ©riode actuelle ne marque que le dÃ©but d'une transformation qui bouleversera le marchÃ© du travail amÃ©ricain pour les annÃ©es Ã  venir. Les donnÃ©es de novembre, une fois les rapports officiels publiÃ©s, pourraient radicalement modifier les perspectives de l'ensemble de l'Ã©conomie, et l'optimisme s'amenuise.
