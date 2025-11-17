L'encyclopÃ©die d'Elon Musk propage de la dÃ©sinformation : des scientifiques tirent la sonnette d'alarme

Une nouvelle Ã©tude menÃ©e par des scientifiques amÃ©ricains a suscitÃ© une vague de discussions autour de Grokipedia, une encyclopÃ©die gÃ©nÃ©rÃ©e par intelligence artificielle, que xAI a crÃ©Ã©e comme alternative Ã WikipÃ©dia. PrÃ©sentÃ© comme un recueil de connaissances factuel, ce projet, selon une analyse menÃ©e par des spÃ©cialistes de Cornell Tech, s'appuie sur des milliers de rÃ©fÃ©rences Ã des documents jugÃ©s douteux, biaisÃ©s, voire trompeurs. Les auteurs du rapport, Harold Triedman et Alexios Mantzarlis, soulignent l'absence de mÃ©canismes de contrÃ´le de la qualitÃ© des sources et la vulnÃ©rabilitÃ© apparente du systÃ¨me face Ã des contenus Ã forte connotation politique. L'analyse de centaines de milliers d'articles a rÃ©vÃ©lÃ© une concentration particuliÃ¨re de sources controversÃ©es sur des sujets liÃ©s aux personnalitÃ©s politiques et aux dÃ©bats sociaux houleux. Ã€ titre d'exemple, citons l'article relatif au Â« nombre de morts de Clinton Â», une thÃ©orie du complot maintes fois dÃ©mentie par les mÃ©dias et les chercheurs. Cet article fait rÃ©fÃ©rence Ã InfoWars, un site web connu pour diffuser des informations sensationnalistes et mensongÃ¨res. Un problÃ¨me similaire se pose lorsqu'on cite des mÃ©dias d'Ã‰tat chinois et iraniens, des portails d'extrÃªme droite amÃ©ricains, des sites web anti-immigration et des sites diffusant des contenus pseudo-scientifiques.
Le rapport indique Ã©galement que de nombreuses entrÃ©es sont des copies quasi exactes de contenus WikipÃ©dia, mais sans les notes de bas de page ni les balises permettant de retracer leur origine. Grokipedia utilise plus frÃ©quemment que WikipÃ©dia des sources jugÃ©es non fiables, et ce pourcentage est bien plus Ã©levÃ© pour les sites figurant sur liste noire. Les chercheurs concluent que le systÃ¨me ne dispose d'aucune procÃ©dure visible d'Ã©valuation de la qualitÃ© des liens. Une demande de commentaire adressÃ©e Ã xAI a reÃ§u une rÃ©ponse automatique et laconique : Â« Les mÃ©dias traditionnels mentent. Â» Elon Musk a maintes fois insistÃ© sur son objectif de crÃ©er une encyclopÃ©die Â« fondÃ©e sur la vÃ©ritÃ© Â». Il annonce dÃ©sormais quâ€™il renommera Grokipedia Â« Galaxy Encyclopedia Â» une fois le projet suffisamment avancÃ©. Il encourage Ã©galement les utilisateurs Ã contribuer Ã la plateforme, quâ€™il prÃ©sente comme une Ã©volution futuriste de la BibliothÃ¨que dâ€™Alexandrie. La controverse sur la crÃ©dibilitÃ© des plateformes survient dans un contexte de multiplication des accusations portÃ©es contre WikipÃ©dia par des groupes d'extrÃªme droite. Elon Musk l'a surnommÃ©e Â« Wokepedia Â» et a appelÃ© sur les rÃ©seaux sociaux Ã boycotter le projet. Les fondateurs de WikipÃ©dia rÃ©futent ces allÃ©gations. Jimmy Wales qualifie les accusations de partialitÃ© de factuellement infondÃ©es, tout en reconnaissant que la communautÃ© de contributeurs bÃ©nÃ©voles peut encore progresser.
Les reprÃ©sentants de la Fondation Wikimedia insistent sur le fait que la transparence est essentielle Ã leur fonctionnement. Le processus d'Ã©dition des articles est public et chaque entrÃ©e comprend un historique dÃ©taillÃ© des sources. Ils soulignent que, contrairement Ã Grokipedia, le contenu est crÃ©Ã© ouvertement et supervisÃ© par la communautÃ©, et non par une seule entreprise. Ce modÃ¨le, fondÃ© sur la transparence et la responsabilitÃ© collective, vise Ã garantir la stabilitÃ© et la neutralitÃ© attendues par la communautÃ© mondiale des utilisateurs.
