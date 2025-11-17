Nintendo publie une mise Ã  jour de la Switch 2 et les accessoires non officiels cessent de fonctionner

AprÃ¨s des signalements antÃ©rieurs concernant des solutions inhabituelles pour la prise en charge des accessoires externes via USB-C, la derniÃ¨re mise Ã jour logicielle de la Nintendo Switch 2 a introduit de nouvelles restrictions. De nombreux possesseurs de consoles constatent que leur appareil ne fonctionne plus avec les stations d'accueil tierces. Le problÃ¨me s'est largement rÃ©pandu sur les rÃ©seaux sociaux, et le subreddit r/Switch regorge de plaintes. Ce n'est pas la premiÃ¨re fois que Nintendo bloque les accessoires externes . Nintendo dÃ©ment bloquer intentionnellement les accessoires externes, mais certains membres de la communautÃ© doutent de ces affirmations. Des utilisateurs soulignent que la Switch 2 utilise non seulement un signal USB inhabituel, mais aussi un mÃ©canisme s'apparentant Ã une authentification matÃ©rielle. L'analyse du comportement antÃ©rieur de la console suggÃ¨re que l'appareil reconnaÃ®t les signaux spÃ©cifiques aux pÃ©riphÃ©riques officiels Nintendo et y rÃ©pond parfaitement, tandis que les stations d'accueil externes ne les activent souvent que partiellement, voire les bloquent complÃ¨tement.
La diffÃ©rence de prix entre les stations d'accueil officielles et celles de marques tierces alimente les doutes. La station d'accueil officielle de la Nintendo Switch 2 coÃ»te 124,99 $ et est difficile Ã trouver. ParallÃ¨lement, les alternatives les plus populaires disponibles sur Amazon sont quatre fois moins chÃ¨res. De nombreux joueurs soupÃ§onnent Nintendo de chercher Ã conserver sa position dominante sur le marchÃ© des accessoires en limitant la disponibilitÃ© d'alternatives bon marchÃ©. Ils soulignent Ã©galement que de tels problÃ¨mes ne se posaient pas avec la Switch de premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration, qui Ã©tait bien plus compatible avec les pÃ©riphÃ©riques tiers.
MalgrÃ© la confusion, des signes d'espoir apparaissent. Le fabricant de la station d'accueil Siwiqu, trÃ¨s populaire, a publiÃ© une mise Ã jour du firmware qui rÃ©tablit toutes ses fonctionnalitÃ©s. NEXT a Ã©galement annoncÃ© prÃ©parer son propre correctif. Les utilisateurs ayant achetÃ© des stations d'accueil sans la marque ni le support du fabricant se trouvent dans une situation encore plus dÃ©licate. Faute de documentation et de communication, leurs appareils resteront probablement inutilisables.
La diffÃ©rence de prix entre les stations d'accueil officielles et celles de marques tierces alimente les doutes. La station d'accueil officielle de la Nintendo Switch 2 coÃ»te 124,99 $ et est difficile Ã trouver. ParallÃ¨lement, les alternatives les plus populaires disponibles sur Amazon sont quatre fois moins chÃ¨res. De nombreux joueurs soupÃ§onnent Nintendo de chercher Ã conserver sa position dominante sur le marchÃ© des accessoires en limitant la disponibilitÃ© d'alternatives bon marchÃ©. Ils soulignent Ã©galement que de tels problÃ¨mes ne se posaient pas avec la Switch de premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration, qui Ã©tait bien plus compatible avec les pÃ©riphÃ©riques tiers.
MalgrÃ© la confusion, des signes d'espoir apparaissent. Le fabricant de la station d'accueil Siwiqu, trÃ¨s populaire, a publiÃ© une mise Ã jour du firmware qui rÃ©tablit toutes ses fonctionnalitÃ©s. NEXT a Ã©galement annoncÃ© prÃ©parer son propre correctif. Les utilisateurs ayant achetÃ© des stations d'accueil sans la marque ni le support du fabricant se trouvent dans une situation encore plus dÃ©licate. Faute de documentation et de communication, leurs appareils resteront probablement inutilisables.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©