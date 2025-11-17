Test King of Ping Pong : MEGAMIX (PS5) - Quand le ping pong rencontre Punch-Out

PubliÃ© le: 17/11/2025 @ 16:45:25: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
DÃ©veloppÃ© par Suspicious Jam, King of Ping Pong: MEGAMIX est un jeu de ping-pong original qui utilise la vue Ã la premiÃ¨re personne pour proposer une sÃ©rie de dÃ©fis 3D lÃ©gers. Vous vous souvenez de Punch Out ? Eh bien, King of Ping Pong: MEGAMIX en est le reflet, sauf qu'au lieu de boxer, on y joue au ping-pong. En rÃ©sumÃ©, le titre propose une sÃ©rie de tournois de difficultÃ© croissante oÃ¹ nos adversaires se distinguent. Ils constituent d'ailleurs l'Ã©lÃ©ment le plus soignÃ© du jeu et, bien que potentiellement discrets, ils se distinguent par leur esthÃ©tique et leur talent. De plus, ils ont des Â« pouvoirs Â» alors que nousâ€¦ n'en avons pas. Ou plutÃ´t, nos possibilitÃ©s sont considÃ©rablement rÃ©duites par rapport Ã eux, et c'est tout l'intÃ©rÃªt du dÃ©fi arcade du jeu . Hormis la voix rÃ©pÃ©titive du prÃ©sentateur et les biographies courtes et fugaces de nos adversaires uniques, King of Ping Pong: MEGAMIX ne propose aucune narration. Et c'est un peu dommage, car les joueurs auraient pu donner plus de vie aux combats, rendant les combats plus palpitants. En l'Ã©tat actuel des choses, le titre brille uniquement par son style et le caractÃ¨re unique des ennemis , malheureusement en nombre limitÃ© : cinq . Eh oui, il n'y en a que cinq, et malgrÃ© plusieurs tournois disponibles, les adversaires seront toujours les mÃªmes, avec une difficultÃ© croissante. Et en parlant de difficultÃ© , sachez que King of Ping Pong: MEGAMIX ne lÃ©sine pas sur les moyens. C'est un jeu d'arcade Ã l'ancienne, rÃ©solument stimulant, qui exige une rÃ©flexion rapide et une prÃ©cision extrÃªme, ainsi qu'une adaptation rapide Ã la physique imprÃ©visible du jeu. Inutile de prÃ©ciser que, comme nous le verrons dans la section suivante, les ennemis que nous affronterons se dÃ©marquent une fois de plus du reste du jeu, offrant une bonne variÃ©tÃ© de gameplay !
