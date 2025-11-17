Ubuntu bÃ©nÃ©ficiera de 15 ans de mises Ã  jour. Il s'agit du support Linux le plus long jamais proposÃ©.

Canonical franchit une nouvelle Ã©tape vers une longÃ©vitÃ© exceptionnelle pour les systÃ¨mes Linux d'entreprise. Un an seulement aprÃ¨s avoir Ã©tendu le support technique d'Ubuntu LTS Ã 12 ans, l'Ã©diteur annonce une nouvelle extension. Le nouveau paquet Legacy porte la durÃ©e de vie totale de la distribution Ubuntu Ã un record de 15 ans. L'annonce de Canonical ne laisse place Ã aucune interprÃ©tation. Ubuntu LTS bÃ©nÃ©ficiera de correctifs de sÃ©curitÃ© pendant quinze ans Ã compter de sa sortie, Ã condition que l'utilisateur utilise le programme payant Ubuntu Pro et l'extension Legacy. L'entreprise prÃ©sente cela comme une extension du modÃ¨le introduit en 2024, lorsque la durÃ©e du support a Ã©tÃ© Ã©tendue de dix Ã douze ans. DÃ©sormais, chaque version LTS pourra rester en circulation encore plus longtemps, y compris Ubuntu 14.04 Trusty Tahr qui, au lieu d'atteindre sa fin de vie prÃ©vue en 2026, recevra des mises Ã jour jusqu'en 2029. Extended Care inclut un forfait de maintenance de sÃ©curitÃ© Ã©tendu. Les clients associent certains appareils Ã leur compte Ubuntu Pro et peuvent ainsi maintenir mÃªme les installations les plus anciennes sans risquer qu'elles deviennent une porte d'entrÃ©e pour les cyberattaques.
Canonical compare ouvertement son nouveau modÃ¨le Ã ceux de ses principaux concurrents. Red Hat Enterprise Linux est fourni avec cinq ans de mises Ã jour complÃ¨tes, suivis de cinq annÃ©es de support limitÃ©, puis de trois annÃ©es supplÃ©mentaires de support Ã©tendu (sans mises Ã jour). Les clients peuvent toutefois acquÃ©rir deux annÃ©es de mises Ã jour supplÃ©mentaires grÃ¢ce Ã l'option Extended Update Support. Dans le meilleur des cas, Red Hat assure la maintenance du systÃ¨me pendant douze ans. SUSE offre treize ans de support, incluant le programme LTSS qui permet d'utiliser un mÃªme Service Pack SLES pendant trois annÃ©es supplÃ©mentaires aprÃ¨s sa durÃ©e de vie initiale. Canonical fait encore mieux avec quinze ans de support, ce qui en fait le fournisseur Linux commercial offrant la plus longue durÃ©e de support sur le marchÃ©.
ConcrÃ¨tement, le support Ã©tendu signifie la capacitÃ© de maintenir les systÃ¨mes de production en fonctionnement sans modification pendant quinze ans. Dans le monde des installations industrielles, des systÃ¨mes embarquÃ©s, des infrastructures gouvernementales et financiÃ¨res, et des Ã©quipements mÃ©dicaux, c'est crucial. Les organisations peuvent ainsi planifier des migrations moins frÃ©quentes et la gestion des environnements complexes devient plus prÃ©visible. Canonical souligne que le nouveau cycle inclura Ã©galement la future version 26.04 LTS qui, si le package complet est achetÃ©, sera thÃ©oriquement prise en charge jusqu'en 2041.
