Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le RGPD sera affaibli. L'Union europÃ©enne cÃ¨de aux gÃ©ants du numÃ©rique.
PubliÃ© le: 17/11/2025 @ 15:35:37: Par Nic007 Dans "Droit"
DroitL'Union europÃ©enne s'apprÃªte Ã  vivre une semaine charniÃ¨re pour sa politique numÃ©rique. Bruxelles prÃ©voit d'annoncer une sÃ©rie de modifications rÃ©glementaires concernant l'intelligence artificielle et la protection des donnÃ©es, et l'ampleur de cette annonce suscite dÃ©jÃ  de violentes manifestations. Il s'agit du premier recul aussi important de la rÃ©glementation en vigueur depuis l'entrÃ©e en vigueur du RGPD. Ces changements ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s comme une tentative de rÃ©duire les lourdeurs bureaucratiques que les entreprises europÃ©ennes dÃ©noncent comme un grief majeur. Ces derniÃ¨res affirment que, face Ã  la concurrence des Ã‰tats-Unis et de la Chine, leur croissance est freinÃ©e. Cependant, les critiques y voient un risque sÃ©rieux et le signe que la compÃ©titivitÃ© prime dÃ©sormais sur la protection des citoyens.

Bruxelles rÃ©fute toute accusation d'influence de l'administration amÃ©ricaine, bien que sa politique ait suscitÃ© l'ire de la Maison-Blanche et des gÃ©ants technologiques amÃ©ricains. Les autoritÃ©s insistent sur le fait que les demandes Ã©manent principalement d'entreprises europÃ©ennes qui rÃ©clament un accÃ¨s facilitÃ© aux donnÃ©es nÃ©cessaires Ã  l'entraÃ®nement des modÃ¨les d'intelligence artificielle. La rÃ©alitÃ© politique est cependant plus complexe. Ces changements interviennent dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes et de pressions grandissantes de la part du secteur technologique, tant en Europe qu'aux Ã‰tats-Unis. Ã€ cela s'ajoutent les mises en garde du prÃ©sident Donald Trump concernant une Â« rÃ©glementation europÃ©enne excessive et nÃ©faste Â».

Le projet de modifications comprend un Ã©lÃ©ment susceptible de sÃ©duire l'Europe. La Commission prÃ©voit de supprimer l'obligation d'afficher les banniÃ¨res de cookies, qui agacent les utilisateurs depuis des annÃ©es. Elles seront remplacÃ©es par un modÃ¨le de gestion du consentement plus discret. Cependant, il ne s'agit lÃ  que d'un fragment d'une rÃ©forme plus vaste. La proposition la plus controversÃ©e consiste Ã  restreindre la dÃ©finition des donnÃ©es personnelles et Ã  autoriser leur traitement Ã  des fins d'intÃ©rÃªts commerciaux lÃ©gitimes, notamment pour l'entraÃ®nement des modÃ¨les d'IA. Pour le secteur technologique, cela ouvre la voie Ã  d'immenses entrepÃ´ts de donnÃ©es. Pour les dÃ©fenseurs des droits numÃ©riques, c'est un signal d'alarme.

Suite Ã  la publication du projet de texte, la Commission a reÃ§u une lettre signÃ©e par 127 organisations sociales et syndicales. Les signataires le qualifient de Â« plus grande restriction des droits numÃ©riques de l'histoire de l'UE Â». Max Schrems, l'un des militants europÃ©ens les plus influents en matiÃ¨re de protection de la vie privÃ©e, met en garde contre une Â« violation sans prÃ©cÃ©dent des principes fondamentaux de la protection des donnÃ©es Â». Les autoritÃ©s affirment que ces changements ne rÃ©duiront pas le respect de la vie privÃ©e, mais les inquiÃ©tudes croissantes indiquent que la bataille concernant la version finale de la loi ne fait que commencer.

Le projet de loi propose Ã©galement un report d'un an de l'application de certaines rÃ©glementations relatives Ã  l'IA. Il s'agit notamment des systÃ¨mes Ã  haut risque, tels que les modÃ¨les ayant un impact sur la sÃ©curitÃ©, la santÃ© et les droits fondamentaux. Au lieu d'entrer en vigueur l'annÃ©e prochaine, ces rÃ©glementations devraient Ãªtre mises en Å“uvre en 2027. Cette dÃ©cision reflÃ¨te les pressions exercÃ©es par des entreprises telles qu'Airbus, Lufthansa et Mercedes-Benz, qui avaient averti cet Ã©tÃ© que la forme actuelle de la loi sur l'IA nuirait Ã  l'innovation et prolongerait les processus de dÃ©veloppement.

La prÃ©sidente de la Commission europÃ©enne, Ursula von der Leyen, est dÃ©sormais confrontÃ©e Ã  une tÃ¢che ardue. Pour entrer en vigueur, les rÃ©formes doivent Ãªtre approuvÃ©es par le Parlement europÃ©en et les Ã‰tats membres. Les premiÃ¨res dissensions apparaissent au sein mÃªme de son camp. Les socialistes rejettent tout report, tandis que les centristes mettent en garde contre toute ingÃ©rence susceptible d'affaiblir les normes europÃ©ennes en matiÃ¨re de protection de la vie privÃ©e. L'organisation noyb a publiÃ© une analyse approfondie dÃ©crivant l'impact potentiel de ces changements. Selon ses auteurs, les rÃ©formes ouvriront la voie Ã  une plus large Â« absorption des donnÃ©es europÃ©ennes Â» par les entreprises amÃ©ricaines. Bruxelles affirme qu'il ne s'agit pas de dÃ©rÃ©glementation, mais de Â« simplification Â». Cependant, la pression extÃ©rieure sur l'Europe s'accroÃ®t. L'administration amÃ©ricaine critique la rÃ©glementation europÃ©enne en matiÃ¨re d'IA depuis le dÃ©but de l'annÃ©e. ParallÃ¨lement, l'Europe commence Ã  analyser ses propres obstacles. Un rapport prÃ©parÃ© par l'ancien Premier ministre italien Mario Draghi indique que la rÃ©glementation actuelle sur les donnÃ©es pourrait freiner le dÃ©veloppement des entreprises locales spÃ©cialisÃ©es dans l'IA.
Ubuntu bÃ©nÃ©ficiera de 15 ans de mises ... »« YouTube et TikTok pourraient disparaÃ®tr...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
27-10Les nouvelles rÃ©glementations europÃ©ennes impacteront fortement les adolescents
27-10L'Union europÃ©enne accuse Meta et TikTok d'agir au dÃ©triment des utilisateurs.
17-10L'UE Ã©tend le mandat USB-C aux chargeurs et aux appareils d'alimentation Ã  partir de 2028, y compris les routeurs et les moniteurs
17-10Soyez prudent avec vos publications sinon ils ne vous laisseront pas entrer aux Ã‰tats-Unis.
14-10L'Europe rÃ©pond Ã  la menace et confisque une usine chinoise de semi-conducteurs. Y aura-t-il une rÃ©ponse ?
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Test King of Ping Pong : MEGAMIX (PS5) - Quand le ping pong rencontre Punch-Out
Linux Linux
Ubuntu bÃ©nÃ©ficiera de 15 ans de mises Ã  jour. Il s'agit du support Linux le plus long jamais proposÃ©.
Droit Droit
Le RGPD sera affaibli. L'Union europÃ©enne cÃ¨de aux gÃ©ants du numÃ©rique.
Social Social
YouTube et TikTok pourraient disparaÃ®tre d'Australie. L'Union europÃ©enne se fÃ©licite de la nouvelle loi.
Windows Windows
Les copies piratÃ©es de Windows cessent de fonctionner. Microsoft sort l'artillerie lourde.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?