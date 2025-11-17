Le RGPD sera affaibli. L'Union europÃ©enne cÃ¨de aux gÃ©ants du numÃ©rique.

L'Union europÃ©enne s'apprÃªte Ã vivre une semaine charniÃ¨re pour sa politique numÃ©rique. Bruxelles prÃ©voit d'annoncer une sÃ©rie de modifications rÃ©glementaires concernant l'intelligence artificielle et la protection des donnÃ©es, et l'ampleur de cette annonce suscite dÃ©jÃ de violentes manifestations. Il s'agit du premier recul aussi important de la rÃ©glementation en vigueur depuis l'entrÃ©e en vigueur du RGPD. Ces changements ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s comme une tentative de rÃ©duire les lourdeurs bureaucratiques que les entreprises europÃ©ennes dÃ©noncent comme un grief majeur. Ces derniÃ¨res affirment que, face Ã la concurrence des Ã‰tats-Unis et de la Chine, leur croissance est freinÃ©e. Cependant, les critiques y voient un risque sÃ©rieux et le signe que la compÃ©titivitÃ© prime dÃ©sormais sur la protection des citoyens.
Bruxelles rÃ©fute toute accusation d'influence de l'administration amÃ©ricaine, bien que sa politique ait suscitÃ© l'ire de la Maison-Blanche et des gÃ©ants technologiques amÃ©ricains. Les autoritÃ©s insistent sur le fait que les demandes Ã©manent principalement d'entreprises europÃ©ennes qui rÃ©clament un accÃ¨s facilitÃ© aux donnÃ©es nÃ©cessaires Ã l'entraÃ®nement des modÃ¨les d'intelligence artificielle. La rÃ©alitÃ© politique est cependant plus complexe. Ces changements interviennent dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes et de pressions grandissantes de la part du secteur technologique, tant en Europe qu'aux Ã‰tats-Unis. Ã€ cela s'ajoutent les mises en garde du prÃ©sident Donald Trump concernant une Â« rÃ©glementation europÃ©enne excessive et nÃ©faste Â».
Le projet de modifications comprend un Ã©lÃ©ment susceptible de sÃ©duire l'Europe. La Commission prÃ©voit de supprimer l'obligation d'afficher les banniÃ¨res de cookies, qui agacent les utilisateurs depuis des annÃ©es. Elles seront remplacÃ©es par un modÃ¨le de gestion du consentement plus discret. Cependant, il ne s'agit lÃ que d'un fragment d'une rÃ©forme plus vaste. La proposition la plus controversÃ©e consiste Ã restreindre la dÃ©finition des donnÃ©es personnelles et Ã autoriser leur traitement Ã des fins d'intÃ©rÃªts commerciaux lÃ©gitimes, notamment pour l'entraÃ®nement des modÃ¨les d'IA. Pour le secteur technologique, cela ouvre la voie Ã d'immenses entrepÃ´ts de donnÃ©es. Pour les dÃ©fenseurs des droits numÃ©riques, c'est un signal d'alarme.
Suite Ã la publication du projet de texte, la Commission a reÃ§u une lettre signÃ©e par 127 organisations sociales et syndicales. Les signataires le qualifient de Â« plus grande restriction des droits numÃ©riques de l'histoire de l'UE Â». Max Schrems, l'un des militants europÃ©ens les plus influents en matiÃ¨re de protection de la vie privÃ©e, met en garde contre une Â« violation sans prÃ©cÃ©dent des principes fondamentaux de la protection des donnÃ©es Â». Les autoritÃ©s affirment que ces changements ne rÃ©duiront pas le respect de la vie privÃ©e, mais les inquiÃ©tudes croissantes indiquent que la bataille concernant la version finale de la loi ne fait que commencer.
Le projet de loi propose Ã©galement un report d'un an de l'application de certaines rÃ©glementations relatives Ã l'IA. Il s'agit notamment des systÃ¨mes Ã haut risque, tels que les modÃ¨les ayant un impact sur la sÃ©curitÃ©, la santÃ© et les droits fondamentaux. Au lieu d'entrer en vigueur l'annÃ©e prochaine, ces rÃ©glementations devraient Ãªtre mises en Å“uvre en 2027. Cette dÃ©cision reflÃ¨te les pressions exercÃ©es par des entreprises telles qu'Airbus, Lufthansa et Mercedes-Benz, qui avaient averti cet Ã©tÃ© que la forme actuelle de la loi sur l'IA nuirait Ã l'innovation et prolongerait les processus de dÃ©veloppement.
La prÃ©sidente de la Commission europÃ©enne, Ursula von der Leyen, est dÃ©sormais confrontÃ©e Ã une tÃ¢che ardue. Pour entrer en vigueur, les rÃ©formes doivent Ãªtre approuvÃ©es par le Parlement europÃ©en et les Ã‰tats membres. Les premiÃ¨res dissensions apparaissent au sein mÃªme de son camp. Les socialistes rejettent tout report, tandis que les centristes mettent en garde contre toute ingÃ©rence susceptible d'affaiblir les normes europÃ©ennes en matiÃ¨re de protection de la vie privÃ©e. L'organisation noyb a publiÃ© une analyse approfondie dÃ©crivant l'impact potentiel de ces changements. Selon ses auteurs, les rÃ©formes ouvriront la voie Ã une plus large Â« absorption des donnÃ©es europÃ©ennes Â» par les entreprises amÃ©ricaines. Bruxelles affirme qu'il ne s'agit pas de dÃ©rÃ©glementation, mais de Â« simplification Â». Cependant, la pression extÃ©rieure sur l'Europe s'accroÃ®t. L'administration amÃ©ricaine critique la rÃ©glementation europÃ©enne en matiÃ¨re d'IA depuis le dÃ©but de l'annÃ©e. ParallÃ¨lement, l'Europe commence Ã analyser ses propres obstacles. Un rapport prÃ©parÃ© par l'ancien Premier ministre italien Mario Draghi indique que la rÃ©glementation actuelle sur les donnÃ©es pourrait freiner le dÃ©veloppement des entreprises locales spÃ©cialisÃ©es dans l'IA.
