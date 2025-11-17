YouTube et TikTok pourraient disparaÃ®tre d'Australie. L'Union europÃ©enne se fÃ©licite de la nouvelle loi.

Les utilisateurs australiens des rÃ©seaux sociaux sont confrontÃ©s Ã la perspective de changements extrÃªmement restrictifs. Ã€ compter du 10 dÃ©cembre 2025, certains des sites les plus populaires, dont YouTube et Reddit, risquent d'Ãªtre bloquÃ©s Ã l'Ã©chelle nationale. Tout dÃ©pendra de la rapiditÃ© avec laquelle les entreprises technologiques mettront en place des systÃ¨mes de vÃ©rification de l'Ã¢ge, considÃ©rÃ©s par le gouvernement comme le seul moyen acceptable de limiter l'accÃ¨s des mineurs aux contenus en ligne. Ces modifications sont introduites par la loi australienne de 2024 sur la sÃ©curitÃ© en ligne (Ã¢ge minimum pour les rÃ©seaux sociaux), qui Ã©tend la rÃ©glementation en vigueur depuis 2021. L'objectif est de limiter l'accÃ¨s des personnes de moins de 16 ans aux contenus que le gouvernement juge potentiellement dangereux. Contrairement Ã la loi britannique sur la sÃ©curitÃ© en ligne, la loi australienne fait peser la responsabilitÃ© directement sur les plateformes, et non sur les utilisateurs ou les parents.
Les entreprises doivent mettre en place des systÃ¨mes de vÃ©rification d'Ã¢ge extrÃªmement prÃ©cis. Le gouvernement n'acceptera ni les dÃ©clarations des utilisateurs, ni les formulaires simplifiÃ©s, ni les solutions facilement contournables. Si les fournisseurs de services ne respectent pas les dÃ©lais, l'accÃ¨s aux services sera suspendu Ã l'Ã©chelle nationale. Les utilisateurs ne disposant pas de VPN pourraient alors se retrouver dans l'impossibilitÃ© d'utiliser des services devenus indispensables Ã leur communication quotidienne. Actuellement, l'interdiction concerne YouTube, Reddit, Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok et X. Discord et WhatsApp n'y figurent pas, mÃªme si le gouvernement n'exclut pas d'Ã©tendre la rÃ©glementation. ConcrÃ¨tement, cela signifie que la grande majoritÃ© des rÃ©seaux sociaux les plus populaires doivent dÃ©velopper de nouveaux systÃ¨mes d'identification des utilisateurs. La ministre des Communications, Anika Wells, a dÃ©crit la situation comme une Ã©preuve pour la dÃ©termination des entreprises technologiques. Elle a soulignÃ© que les mÃªmes outils qu'elles utilisent pour profiler les audiences peuvent servir Ã vÃ©rifier l'Ã¢ge et Ã restreindre l'accÃ¨s des mineurs.
Les rÃ©actions internationales sont mitigÃ©es. Ursula von der Leyen a exprimÃ© un avis trÃ¨s favorable sur l'approche australienne, ce qui a alimentÃ© les spÃ©culations quant Ã d'Ã©ventuelles modifications du droit europÃ©en. Cependant, les experts soulignent que les plateformes mondiales devront repenser leurs services afin de permettre une mise en Å“uvre simultanÃ©e dans de nombreuses rÃ©gions du monde. Un tel scÃ©nario pourrait transformer en profondeur le fonctionnement des rÃ©seaux sociaux Ã l'Ã©chelle planÃ©taire. Les Australiens se tournent de plus en plus vers les VPN, qui servaient jusqu'Ã prÃ©sent principalement Ã contourner les restrictions gÃ©ographiques des services de streaming. DÃ©sormais, ils pourraient devenir le seul moyen d'accÃ©der au contenu de certaines plateformes. Cette tendance alimente le dÃ©bat sur l'efficacitÃ© mÃªme de la loi, car le gouvernement prÃ©voit de bloquer directement les services, et non le trafic rÃ©seau chiffrÃ©.
