Les copies piratÃ©es de Windows cessent de fonctionner. Microsoft sort l'artillerie lourde.

PubliÃ© le: 17/11/2025 @ 15:28:40: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a corrigÃ© une faille de sÃ©curitÃ© dans Windows qui permettait l'activation de copies piratÃ©es du systÃ¨me d'exploitation et d'Office. Cette correction s'inscrit dans le cadre de la lutte menÃ©e depuis des annÃ©es par l'entreprise de Redmond contre le piratage, un flÃ©au qui reprÃ©sente un dÃ©fi non seulement pour le fabricant, mais aussi pour les autres dÃ©veloppeurs de logiciels . L'outil KMS38, dÃ©veloppÃ© par le groupe Massgrave, permettait d'activer Windows et la suite Office sans licence lÃ©gale. Ce programme Ã©tait disponible au tÃ©lÃ©chargement sur GitHub et Azure DevOps. Les utilisateurs pouvaient ainsi contourner facilement les mesures de sÃ©curitÃ©, activer illÃ©galement les logiciels Microsoft et mÃªme utiliser les derniÃ¨res mises Ã  jour. Ce service n'est plus accessible depuis. La derniÃ¨re mise Ã  jour, publiÃ©e lors du Patch Tuesday de novembre 2025, corrige une faille de sÃ©curitÃ© de Windows qui permettait l'utilisation de l'outil. Les utilisateurs ayant activÃ© le logiciel de cette maniÃ¨re ont commencÃ© Ã  recevoir un message leur demandant d'acheter une licence lÃ©gale. D'aprÃ¨s les informations disponibles, KMS38 a Ã©tÃ© bloquÃ© et les copies piratÃ©es ont Ã©tÃ© dÃ©sactivÃ©es.

MalgrÃ© cela, Massgrave ne baisse pas les bras. Dans un rÃ©cent journal des modifications, les dÃ©veloppeurs ont indiquÃ© que les utilisateurs peuvent toujours recourir Ã  d'autres mÃ©thodes d'activation, telles que HWID (Hardware ID) ou TSforge. Bien que l'outil KMS38 soit actuellement bloquÃ©, les dÃ©veloppeurs sont confiants de trouver une solution pour contourner ce blocage Ã  l'avenir. Le logiciel KMS38 Ã©tait lui-mÃªme controversÃ© car il pouvait infecter les ordinateurs avec un logiciel malveillant. Cependant, les utilisateurs pouvaient vÃ©rifier eux-mÃªmes le code source et s'assurer qu'il Ã©tait exempt de virus. Nombreux sont ceux qui affirment que Microsoft, confrontÃ© au problÃ¨me du piratage, s'est montrÃ© trop indulgent envers les copies illÃ©gales de ses systÃ¨mes d'exploitation. Bill Gates a mÃªme admis que le piratage avait contribuÃ© Ã  populariser Windows et Ã  asseoir sa domination sur le marchÃ©. Cependant, la situation Ã©volue, comme en tÃ©moignent la correction de la faille de sÃ©curitÃ© et le renforcement du processus d'installation de Windows 11.

Il est intÃ©ressant de noter que les crÃ©ateurs de KMS38 ont Ã©galement publiÃ© un ensemble de scripts PowerShell permettant d'activer Windows 10, 11 et Office sans avoir Ã  payer de licence. Ces outils activent non seulement Windows, mais fournissent Ã©galement des mises Ã  jour de sÃ©curitÃ© gratuites pour Windows 10 aprÃ¨s la fin du support. Bien que Massgrace admette ouvertement pratiquer le piratage, des interrogations subsistent quant Ã  la sÃ©curitÃ© de l'utilisation de ses solutions. Les entreprises et les organisations, particuliÃ¨rement vulnÃ©rables, pourraient s'exposer Ã  de graves consÃ©quences juridiques. Microsoft a revu sa stratÃ©gie de lutte contre le piratage et ne reculera devant rien pour combattre les crÃ©ateurs d'outils de contournement d'activation ni les utilisateurs exploitant ces failles de sÃ©curitÃ©. D'autres mesures visant Ã  endiguer le piratage sont probables. Ce n'est guÃ¨re surprenant, car l'entreprise de Redmond subit des pertes financiÃ¨res considÃ©rables.
