L'iPhone Fold sera plus Ã©pais et plus lourd que ses concurrents.

Les fabricants de smartphones pliables, prÃ©sents sur ce segment depuis plusieurs annÃ©es, cherchent actuellement Ã rÃ©duire le poids et l'Ã©paisseur de leurs appareils pour une utilisation plus pratique. Le principal problÃ¨me de cette approche rÃ©side dans le manque d'espace Ã l'intÃ©rieur du boÃ®tier pour une batterie plus performante. Cependant, les entreprises contournent cette limitation en utilisant des batteries silicium-carbone. Apple, en revanche, n'envisage pas d'adopter ce type de batteries et, selon certaines rumeurs, Ã©quiperait l'iPhone Fold d'une batterie plus grande que celle de l'iPhone 17 Pro Max. Ce choix se traduira par une augmentation de l'Ã©paisseur et du poids. L'iPhone 17 Pro Max avec eSIM possÃ¨de une batterie de 5 088 mAh et, d'aprÃ¨s des sources internes, l'iPhone Fold est actuellement testÃ© avec une batterie d'une capacitÃ© de 5 400 Ã 5 800 mAh.
MÃªme si Apple opte pour la capacitÃ© la plus basse de cette gamme, la batterie restera plus grande que celle de modÃ¨les haut de gamme comme le Galaxy S25 Ultra et le Galaxy Z Fold 7. Apple a dÃ©jÃ prouvÃ© sa capacitÃ© Ã miniaturiser la carte mÃ¨re de l'iPhone Air sans compromettre ses performances, tout en intÃ©grant une batterie de 3 149 mAh. Il ne fait donc aucun doute que les mÃªmes solutions techniques pourraient Ãªtre appliquÃ©es au modÃ¨le pliable. Cependant, comme mentionnÃ© prÃ©cÃ©demment, cela augmentera l'Ã©paisseur et le poids. En revanche, ces quelques millimÃ¨tres supplÃ©mentaires seront un atout pour l'iPhone Fold : ils permettront non seulement d'accroÃ®tre la capacitÃ© de la batterie et d'allonger son autonomie, mais aussi d'intÃ©grer une chambre Ã vapeur.
MÃªme si Apple opte pour la capacitÃ© la plus basse de cette gamme, la batterie restera plus grande que celle de modÃ¨les haut de gamme comme le Galaxy S25 Ultra et le Galaxy Z Fold 7. Apple a dÃ©jÃ prouvÃ© sa capacitÃ© Ã miniaturiser la carte mÃ¨re de l'iPhone Air sans compromettre ses performances, tout en intÃ©grant une batterie de 3 149 mAh. Il ne fait donc aucun doute que les mÃªmes solutions techniques pourraient Ãªtre appliquÃ©es au modÃ¨le pliable. Cependant, comme mentionnÃ© prÃ©cÃ©demment, cela augmentera l'Ã©paisseur et le poids. En revanche, ces quelques millimÃ¨tres supplÃ©mentaires seront un atout pour l'iPhone Fold : ils permettront non seulement d'accroÃ®tre la capacitÃ© de la batterie et d'allonger son autonomie, mais aussi d'intÃ©grer une chambre Ã vapeur.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
12-11macOS Tahoe 26.1 a cassÃ© la sortie vidÃ©o USB-C Thunderbolt 4, et la solution n'est pas Ã©lÃ©gante.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©