L'iPhone Fold sera plus Ã©pais et plus lourd que ses concurrents.
PubliÃ© le: 17/11/2025 @ 15:26:36: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLes fabricants de smartphones pliables, prÃ©sents sur ce segment depuis plusieurs annÃ©es, cherchent actuellement Ã  rÃ©duire le poids et l'Ã©paisseur de leurs appareils pour une utilisation plus pratique. Le principal problÃ¨me de cette approche rÃ©side dans le manque d'espace Ã  l'intÃ©rieur du boÃ®tier pour une batterie plus performante. Cependant, les entreprises contournent cette limitation en utilisant des batteries silicium-carbone. Apple, en revanche, n'envisage pas d'adopter ce type de batteries et, selon certaines rumeurs, Ã©quiperait l'iPhone Fold d'une batterie plus grande que celle de l'iPhone 17 Pro Max. Ce choix se traduira par une augmentation de l'Ã©paisseur et du poids. L'iPhone 17 Pro Max avec eSIM possÃ¨de une batterie de 5 088 mAh et, d'aprÃ¨s des sources internes, l'iPhone Fold est actuellement testÃ© avec une batterie d'une capacitÃ© de 5 400 Ã  5 800 mAh.

MÃªme si Apple opte pour la capacitÃ© la plus basse de cette gamme, la batterie restera plus grande que celle de modÃ¨les haut de gamme comme le Galaxy S25 Ultra et le Galaxy Z Fold 7. Apple a dÃ©jÃ  prouvÃ© sa capacitÃ© Ã  miniaturiser la carte mÃ¨re de l'iPhone Air sans compromettre ses performances, tout en intÃ©grant une batterie de 3 149 mAh. Il ne fait donc aucun doute que les mÃªmes solutions techniques pourraient Ãªtre appliquÃ©es au modÃ¨le pliable. Cependant, comme mentionnÃ© prÃ©cÃ©demment, cela augmentera l'Ã©paisseur et le poids. En revanche, ces quelques millimÃ¨tres supplÃ©mentaires seront un atout pour l'iPhone Fold : ils permettront non seulement d'accroÃ®tre la capacitÃ© de la batterie et d'allonger son autonomie, mais aussi d'intÃ©grer une chambre Ã  vapeur.
