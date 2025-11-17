Samsung prÃ©voit d'augmenter les prix de la RAM

Se connecter  
17/11/2025 @ 15:25:14: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielSelon certaines rumeurs, Samsung s'apprÃªterait Ã  augmenter fortement ses prix de mÃ©moire, une hausse parmi les plus importantes jamais enregistrÃ©es. D'aprÃ¨s Reuters, le gÃ©ant corÃ©en envisagerait une augmentation d'environ 60 % afin de rÃ©pondre Ã  la demande du secteur de l'intelligence artificielle et de garantir la stabilitÃ© de sa chaÃ®ne d'approvisionnement. Par ailleurs, le prix contractuel d'un module DDR5 de 32 Go a dÃ©jÃ  atteint 230 dollars, soit une augmentation de prÃ¨s de 50 % en un mois â€“ un chiffre pour le moins alarmant. Ã€ ce rythme, le prix des modules grand public continuera d'augmenter. De plus, les modules DDR5 de 16 Go et 128 Go ont Ã©galement vu leur prix grimper d'environ 50 %, confirmant une tendance haussiÃ¨re des prix de la mÃ©moire qui se poursuit depuis plusieurs semaines.

Samsung est l'un des plus grands fournisseurs de DRAM au monde, et comme l'entreprise augmente ses prix, il est presque certain que d'autres fabricants suivront le mouvement. C'est une trÃ¨s mauvaise nouvelle pour les joueurs, car les mises Ã  niveau de PC vont devenir nettement plus chÃ¨res. Il est possible que, alors que la carte graphique Ã©tait auparavant le composant le plus onÃ©reux, le plus gros investissement soit dÃ©sormais la RAM. C'est particuliÃ¨rement vrai pour ceux qui souhaitent 32 Go de mÃ©moire DDR5 haute qualitÃ© et haute frÃ©quence : Ã  ce rythme, les kits coÃ»teront entre 300 et 350 $ d'ici la fin de l'annÃ©e. C'est tout simplement aberrant, quand on sait que ce mÃªme kit coÃ»tait entre 120 et 150 $ cet Ã©tÃ©, dans le pire des cas. Il semble que nous devrons attendre une baisse des prix de la RAM.
