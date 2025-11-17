Se connecter  
Le processeur Intel Core Ultra X7 358H repÃ©rÃ© dans les benchmarks
PubliÃ© le: 17/11/2025 @ 15:24:28: Par Nic007
IntelAujourd'hui, de nouveaux rÃ©sultats de benchmarks pour le Core Ultra X7 358H, l'un des prochains processeurs Panther Lake d'Intel, ont Ã©tÃ© publiÃ©s. Il est Ã  noter que ce modÃ¨le est celui qui a fait l'objet des plus nombreuses fuites de la part de divers initiÃ©s. Le Core Ultra X7 358H, une puce mobile de milieu de gamme, a Ã©tÃ© testÃ© avec PassMark et s'est rÃ©vÃ©lÃ© sensiblement moins performant que les processeurs Arrow Lake-H actuels. Il a obtenu un score de 4 282 points en mode monocÅ“ur et de 29 426 points en mode multicÅ“ur. La page de rÃ©sultats confirme la configuration Ã  16 cÅ“urs (4+8+4) et les 18 Mo de cache L3 dÃ©jÃ  annoncÃ©s. Les frÃ©quences d'horloge ne sont pas encore disponibles, mais les benchmarks montrent qu'en mode monocÅ“ur, il est lÃ©gÃ¨rement moins performant que les Core Ultra 7 255H et 265H, qui obtiennent respectivement 4 347 et 4 433 points.

Lors du test multicÅ“ur, le Core Ultra X7 358H est 4 % moins performant que le 255H et environ 15 % moins performant que le Core Ultra 7 265H, soit une diffÃ©rence significative. Il est important de rappeler qu'il s'agit d'un prototype et que les rÃ©sultats dÃ©finitifs sont susceptibles d'Ã©voluer. Par ailleurs, il convient de noter qu'Intel a dÃ©laissÃ© la course aux gains de performance ces derniÃ¨res annÃ©es. L'entreprise privilÃ©gie dÃ©sormais l'amÃ©lioration de l'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, un critÃ¨re bien plus important pour les processeurs mobiles. De plus, un processeur de rÃ©seau neuronal puissant est aujourd'hui indispensable pour l'utilisation d'outils d'IA, notamment sur les ordinateurs portables exÃ©cutant localement diffÃ©rents types de systÃ¨mes de traitement du langage naturel (LLM). En consÃ©quence, il est illusoire d'espÃ©rer des gains significatifs en termes de performances pures.
