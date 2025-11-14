Google débloque enfin l'enregistrement des appels sur les Pixel : voici les modèles compatibles.

Google étend enfin l'enregistrement des appels à ses smartphones Pixel , après des mois d'annonces et de mises à jour de ses pages d'assistance restées sans véritable impact pour de nombreux utilisateurs. Nous en avions déjà parlé début du mois dernier , mais le moment semble désormais venu. Cette fonctionnalité est disponible via l' application Téléphone de Google et une mise à jour système . Elle est compatible avec les modèles Pixel 6 et ultérieurs, à condition qu'ils répondent aux exigences logicielles. Les utilisateurs d'un Pixel récent peuvent gérer leurs appels avec plus de précision, notamment grâce à l'enregistrement manuel et automatique. Toutefois, ils doivent respecter les restrictions imposées par Google, les versions d'Android requises et, surtout, la réglementation locale concernant les contenus enregistrables et les modalités d'enregistrement. Découvrons ensemble les détails et les limitations de cette nouvelle fonctionnalité.
Comme indiqué, la nouvelle fonctionnalité concerne l' application Téléphone de Google , qui, après la dernière mise à jour, active l' option d'enregistrement des appels sur les Pixel compatibles. Le déploiement concerne les modèles Pixel 6 et ultérieurs , mais uniquement si votre téléphone fonctionne sous Android 14 au minimum : sans cette version du système, la fonctionnalité n’est pas disponible. Google a confirmé que l'enregistrement fonctionne sur des appareils comme le Pixel 10 Pro, où la mise à jour de l'application de la version bêta publique 195.0 à la version 200.0 a débloqué l'option. Selon certaines sources, la fonctionnalité est également présente dans la version stable 198 de l'application, ce qui indique que Google la déploie progressivement, sans distinction claire entre les testeurs bêta et les utilisateurs finaux. Pour que la section d'inscription apparaisse, il ne suffit pas de mettre à jour l'application ; il vous faut également la mise à jour Pixel Drop de novembre , qui est la mise à jour système la plus récente.
D'après les tests effectués par nos confrères d' Android Authority , sur un Pixel 8 Pro doté d'une application à jour mais sans la mise à jour de novembre, la fonctionnalité n'était pas disponible. Après l'installation de la mise à jour système, l' option « Enregistrement des appels » est apparue dans les paramètres du téléphone. Le chemin d'accès est le suivant : Paramètres > Assistance aux appels > Enregistrement des appels. Dans les paramètres, vous pouvez choisir d' enregistrer les appels manuellement , de configurer l'enregistrement automatique pour des numéros spécifiques de votre répertoire ou d'enregistrer les appels provenant de numéros inconnus ou non renseignés, avec un contrôle précis sur ce qui est archivé et ce qui est exclu. Lors de la première utilisation, après l'activation de la fonctionnalité, l'application affiche une notification lorsqu'un appel est initié. Google explique comment elle gère les fichiers audio enregistrés et comment elle notifie l'appelant au début de l'enregistrement, clarifiant ainsi le fonctionnement de l'application avant que l'utilisateur ne l'utilise régulièrement.
La gestion de l'enregistrement des appels par Google n'est pas uniforme sur tous les téléphones Android utilisant l'application Téléphone. Sur les smartphones autres que Pixel , l'entreprise autorise l'enregistrement si l'appareil fonctionne sous Android 9 ou une version ultérieure, sans imposer d'autres restrictions de modèle, du moins selon ses dires. La légalité de l'enregistrement des appels varie selon les régions, et Google indique que dans certaines zones, le consentement de l'autre personne est nécessaire avant d'enregistrer une conversation. L'application tente d'aider l'utilisateur sur ce point : lorsqu'un enregistrement démarre, le téléphone diffuse automatiquement une annonce vocale ou un signal sonore, ce qui alerte clairement l'interlocuteur. La décision de Google d'inclure une alerte automatique limite l'utilisation de la fonctionnalité aux modes discret ou silencieux, mais elle répond aux exigences réglementaires et réduit le risque d'utilisation non conforme à la législation locale. Ceux qui activent l'enregistrement ne peuvent donc pas compter sur une fonctionnalité « transparente » pour leur interlocuteur et doivent se conformer à ce niveau minimal de transparence obligatoire .
