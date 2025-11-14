Mozilla a prÃ©sentÃ© sa stratÃ©gie d'intÃ©gration de l'intelligence artificielle dans Firefox

Se connecter  
Mozilla a présenté sa stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle...
PubliÃ© le: 14/11/2025 @ 16:51:56: Par Nic007 Dans "Firefox"
FirefoxMozilla affirme que l'IA de son navigateur sera ouverte, accessible et respectueuse des dÃ©cisions des utilisateurs. Comme l'a dÃ©clarÃ© Ajit Varma de la fondation, Firefox n'enfermera jamais ses utilisateurs dans un Ã©cosystÃ¨me unique ni ne les forcera Ã  utiliser l'IA. Les utilisateurs dÃ©cident quand, comment et mÃªme s'ils souhaitent l'utiliser. Cette approche est dÃ©jÃ  visible dans des fonctionnalitÃ©s telles que le chatbot IA dans la barre latÃ©rale sur ordinateur et la fonction Â« Secouer pour rÃ©sumer Â» sur iOS. Mozilla invite dÃ©sormais ses utilisateurs Ã  contribuer Ã  une nouvelle innovation : AI Window. Ce nouvel espace du navigateur permet de dialoguer avec un assistant virtuel et dâ€™obtenir de lâ€™aide pendant la navigation. Cette fonctionnalitÃ© est entiÃ¨rement optionnelle : les utilisateurs peuvent la dÃ©sactiver Ã  tout moment. DÃ¨s aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour faire partie des premiers Ã  tester AI Window.

L'entreprise souligne que Firefox proposera trois modes : classique (le plus personnalisable), fenÃªtre privÃ©e (le plus haut niveau de confidentialitÃ©) et le futur mode fenÃªtre IA (le plus intelligent et personnalisÃ©). Mozilla affirme que, contrairement Ã  d'autres navigateurs qui imposent un choix binaire (tout ou rien), Firefox reconnaÃ®t que chacun a des besoins diffÃ©rents. Pour certains, l'IA est un outil du quotidien, pour d'autres, une aide ponctuelle. C'est pourtant Ã©vident, mais Microsoft et Google peinent encore Ã  le comprendre. Selon Mozilla, les navigateurs conÃ§us par des entreprises spÃ©cialisÃ©es en IA enferment les utilisateurs dans une Â« boucle conversationnelle Â», tandis que Firefox envisage une approche diffÃ©rente : l'IA comme un compagnon de confiance qui nous guide sur l'ensemble d'Internet, plutÃ´t que de nous maintenir confinÃ©s Ã  un seul endroit.
