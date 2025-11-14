Disney+ proposera bientôt du contenu généré par les utilisateurs grâce à l'IA.

Disney+ se prépare à sa transformation la plus radicale depuis son lancement en 2019 : fini le simple catalogue de contenus, place à un environnement participatif où les utilisateurs pourront créer des vidéos thématiques grâce à l’intelligence artificielle . L’annonce de Bob Iger lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats financiers ouvre la voie à un avenir où les abonnés interagiront avec l’univers Disney de manière inédite, en créant et partageant des clips mettant en scène des personnages emblématiques comme Dark Vador, Elsa, Iron Man et Woody. IGN souligne toutefois que cette décision intervient à un moment complexe, alors qu'Hollywood débat avec passion du rôle de l'IA générative et de ses implications en matière de droits d'auteur. Disney, tout en luttant juridiquement contre les plateformes qui exploitent sa propriété intellectuelle sans autorisation, investit dans l'intégration de l'IA à ses propres produits, et désormais même au cœur de son service de streaming. C'est une initiative audacieuse, susceptible de dynamiser l'engagement du public, mais aussi de raviver la polémique.
Selon Iger, Disney+ s'apprête à mettre en œuvre les « évolutions technologiques et de produits les plus importantes » depuis sa création, grâce à des outils capables de générer des contenus courts et d'en faciliter le partage au sein de la plateforme. Les méthodes précises n'ont pas encore été dévoilées, mais l'entreprise aurait déjà entamé des « discussions fructueuses » avec des sociétés spécialisées en intelligence artificielle afin de trouver un équilibre entre liberté créative et protection des droits d'auteur. L'objectif est de permettre aux fans de créer leurs propres récits à partir de personnages et d'environnements sous licence officielle : un écosystème fermé, donc, qui évite les risques de violation de droits d'auteur apparus avec des outils externes comme Sora 2, récemment inondé de vidéos non autorisées mettant en scène Disney, Pokémon et d'autres marques.
Le contexte rend cette décision particulièrement délicate. L'utilisation de l'IA générative par Disney a souvent fait l'objet de critiques : des crédits d'ouverture de Secret Invasion aux affiches suspectes de The Fantastic Four : First Steps, en passant par les projets abandonnés ultérieurement qui intégraient des éléments générés par IA pour Moana et Tron : Ares. L'entreprise est d'ailleurs toujours impliquée dans des poursuites judiciaires contre Midjourney et MiniMax pour violation présumée de droits d'auteur. Dans ce contexte, transformer Disney+ en une plateforme de contenu généré par les utilisateurs peut sembler paradoxal, mais il s'agit aussi d'une tentative pour reconquérir l'attention d'un public de plus en plus exigeant.
La nouvelle orientation de la plateforme inclut également des fonctionnalités ludiques, probablement liées à l'investissement de 1,5 milliard de dollars dans Epic Games et au futur mode Disney au sein de Fortnite, qui permettra aux créateurs de concevoir des jeux à partir d'éléments officiels. L'objectif semble clair : bâtir un écosystème de créativité maîtrisée où les utilisateurs ne sont plus de simples spectateurs, mais des acteurs de leur propre récit. Il reste à voir si le public accueillera cette innovation comme une nouvelle forme de divertissement ou comme une énième tentative de surfer sur la vague de l'IA sans aborder les questions éthiques et artistiques non résolues. Quoi qu'il en soit, l'impact sur l'identité de la plateforme – et sur l'ensemble du secteur du streaming – pourrait être considérable.
Selon Iger, Disney+ s'apprête à mettre en œuvre les « évolutions technologiques et de produits les plus importantes » depuis sa création, grâce à des outils capables de générer des contenus courts et d'en faciliter le partage au sein de la plateforme. Les méthodes précises n'ont pas encore été dévoilées, mais l'entreprise aurait déjà entamé des « discussions fructueuses » avec des sociétés spécialisées en intelligence artificielle afin de trouver un équilibre entre liberté créative et protection des droits d'auteur. L'objectif est de permettre aux fans de créer leurs propres récits à partir de personnages et d'environnements sous licence officielle : un écosystème fermé, donc, qui évite les risques de violation de droits d'auteur apparus avec des outils externes comme Sora 2, récemment inondé de vidéos non autorisées mettant en scène Disney, Pokémon et d'autres marques.
Le contexte rend cette décision particulièrement délicate. L'utilisation de l'IA générative par Disney a souvent fait l'objet de critiques : des crédits d'ouverture de Secret Invasion aux affiches suspectes de The Fantastic Four : First Steps, en passant par les projets abandonnés ultérieurement qui intégraient des éléments générés par IA pour Moana et Tron : Ares. L'entreprise est d'ailleurs toujours impliquée dans des poursuites judiciaires contre Midjourney et MiniMax pour violation présumée de droits d'auteur. Dans ce contexte, transformer Disney+ en une plateforme de contenu généré par les utilisateurs peut sembler paradoxal, mais il s'agit aussi d'une tentative pour reconquérir l'attention d'un public de plus en plus exigeant.
La nouvelle orientation de la plateforme inclut également des fonctionnalités ludiques, probablement liées à l'investissement de 1,5 milliard de dollars dans Epic Games et au futur mode Disney au sein de Fortnite, qui permettra aux créateurs de concevoir des jeux à partir d'éléments officiels. L'objectif semble clair : bâtir un écosystème de créativité maîtrisée où les utilisateurs ne sont plus de simples spectateurs, mais des acteurs de leur propre récit. Il reste à voir si le public accueillera cette innovation comme une nouvelle forme de divertissement ou comme une énième tentative de surfer sur la vague de l'IA sans aborder les questions éthiques et artistiques non résolues. Quoi qu'il en soit, l'impact sur l'identité de la plateforme – et sur l'ensemble du secteur du streaming – pourrait être considérable.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité