Les batteries Tesla ont soudainement commencé à prendre feu.
Publié le: 14/11/2025 @ 15:14:27: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielTesla étend son rappel de modules de batterie Powerwall 2, entamé en septembre dernier. Ce rappel fait suite à un défaut affectant les cellules de batterie de fournisseurs tiers, pouvant entraîner un dysfonctionnement des unités et provoquer une surchauffe, des dégagements de fumée et, dans certains cas, un incendie, causant des dégâts matériels mineurs. Selon la Commission américaine de la sécurité des produits de consommation (CPSC), l'entreprise a reçu vingt-deux signalements de surchauffe, six signalements de dégagements de fumée et cinq cas de dégâts matériels mineurs. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé.

Le rappel concerne environ 10 000 batteries vendues sur le site web de Tesla et par des revendeurs agréés aux États-Unis entre novembre 2020 et décembre 2022. Ces unités sont identifiables par la mention « Powerwall 2 » sur leur boîtier. Tesla indique que la quasi-totalité des modules concernés ont déjà été déchargés à distance et ne présentent plus de risque opérationnel, et que les modules restants seront déchargés par ses techniciens. Tesla procédera bien entendu au retrait et au remplacement gratuits de toutes les unités Powerwall 2 concernées et informera les propriétaires via une application mobile. Toutefois, ce rappel porte un coup dur à sa réputation : qui achèterait une telle batterie aujourd’hui, sachant que la génération précédente pouvait prendre feu sans raison apparente ? Cela pourrait nuire considérablement aux activités du constructeur américain dans un avenir proche.
