Les processeurs Intel Nova Lake prendront en charge AVX10.
Publié le: 14/11/2025 @ 15:13:57: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLa documentation officielle confirme que les processeurs Intel Nova Lake de nouvelle génération prendront en charge l'extension vectorielle AVX10. Intel a publié un nouveau guide d'architecture indiquant explicitement que la future gamme Nova Lake sera compatible avec les extensions AVX10.2 et APX. Ce guide couvre les deux versions (AVX10.1 et AVX10.2) ainsi que les extensions de performances avancées (APX). Il s'agit d'une mise à jour majeure pour l'architecture des processeurs Intel. Cette nouvelle architecture vise à remplacer l'écosystème AVX-512, devenu fragmenté, et l'ajout d'APX laisse présager un gain de performances significatif. Intel souligne que ces informations sont susceptibles d'évoluer, mais l'intégration de ces extensions dans sa feuille de route architecturale officielle marque un tournant important.

Pour les utilisateurs, la prise en charge d'AVX10 par les processeurs grand public se traduit par des performances accrues pour les tâches exigeantes en calcul vectoriel, telles que le calcul scientifique, le traitement multimédia et les algorithmes d'IA. De plus, l'extension AVX10 sera disponible sur les processeurs Nova Lake pour ordinateurs de bureau et portables, garantissant ainsi une approche logicielle unifiée et comblant le fossé entre les solutions serveur et grand public. Bien que l'on ignore encore quels modèles bénéficieront d'une prise en charge complète d'AVX10, des rumeurs ont circulé concernant une prise en charge partielle possible sur les processeurs d'entrée de gamme. Il faudra attendre la sortie officielle de ces puces pour évaluer leurs capacités.
