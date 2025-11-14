Test Tales of Xillia Remastered (PS5) - Un remaster réussi d'un jeu PS3

Se connecter  
Jeux VidéosLa série Tales est l'une des franchises de JRPG qui a constamment produit de nouvelles séries à travers les générations. Créée en 1995, la série Tales of compte actuellement 17 titres principaux et des dizaines de spin-offs disponibles sur différentes plateformes. Malheureusement, de nombreux titres plus anciens restent liés à des plateformes obsolètes, les rendant inaccessibles aux nouveaux joueurs. Pour célébrer le 30e anniversaire de la série Tales, Bandai Namco a lancé le projet Remastered , qui propose de redécouvrir d'anciens jeux Tales sur les consoles de génération actuelle. Après la sortie de Tales of Graces Remastered en janvier, le projet s'est poursuivi avec la sortie de Tales of Xillia Remastered fin octobre. L'intrigue de Tales of Xillia se focalise sur les aventures de Jude Mathis, étudiant en médecine à la capitale Fennmont, et de Milla Maxwell, femme mystérieuse - qui se dit la Déesse des Esprits - accompagnée de quatre créatures invisibles. Les joueurs pourront incarner au choix Jude ou Milla et découvrir à travers leurs yeux le monde de Rieze Maxia, où humains et esprits vivent en harmonie. Les esprits soutiennent la civilisation humaine en exauçant des vœux, comme celui de pouvoir canaliser le Mana, une forme de pouvoir spirituel. À Rieze Maxia, deux grandes nations s'affrontent pour la suprématie. La première est le royaume de Rashugal , qui utilise librement le pouvoir des esprits pour atteindre une gloire et une prospérité immenses. La seconde est Auj Oule , une nation en développement dont la puissance repose sur le contrôle des monstres et la force militaire. Confrontés aux dangereuses expériences menées par le royaume de Rashugal - mettant en péril l’équilibre du monde - Jude et Milla vont s’embarquer dans une aventure épique pour éliminer la source du mal et rétablir l’ordre naturel. Au début du jeu, vous devrez choisir votre campagne entre Millia et Jude, ce qui modifiera le point de vue narratif de quelques passages, trop peu cependant pour justifier de faire la campagne principale deux fois de suite.
