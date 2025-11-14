Gemini Live parle comme nous : audio natif sur Android et iOS, accents et débit de parole à la demande

Google améliore la qualité vocale de Gemini Live sur Android et iOS , promettant des conversations plus adaptatives et expressives grâce à de nouvelles mises à jour . Sans fioritures, cette mise à jour se concentre sur la façon dont l'Assistant écoute , répond et s'adapte au rythme de l'utilisateur, pour des conversations plus naturelles. Nous pouvons également demander d'accélérer ou de ralentir la voix de l'Assistant , grâce à des commandes directes comme « plus vite » ou « plus lentement ». Cela améliore l'accessibilité en adaptant la parole à un niveau véritablement « audible ». La personnalisation ne se limite pas au métronome. Gemini Live propose des variations d'accentuation pour enrichir les explications et, au besoin, transformer une recette ou une critique en un récit immersif. Google a cité plusieurs exemples :
- Contrôle de la vitesse de réponse , avec la possibilité d'accélérer ou de ralentir la parole.
- Soutenez l'apprentissage des langues grâce à des exercices et à une pratique guidée des phrases et des nombres.
- Des accents au choix pour égayer les explications, les recettes et les nouvelles.
- Récit à la première personne sur des thèmes historiques, avec caractérisation vocale des personnages.
- Personnalisations valables pour toute la conversation en cours .
- Possibilité de reprendre la même session à partir du texte de la conversation en appuyant sur le bouton Live .
Il existe aussi une approche « théâtrale » appliquée à l'histoire : si l'on demande de raconter l'histoire de l'Empire romain du point de vue de Jules César , on devrait obtenir un récit plus riche, avec des caractérisations vocales. Cela permet de maintenir l'attention lorsque les explications linéaires sont moins efficaces. Ces paramètres restent actifs jusqu'au début d'une nouvelle conversation . Si un accent ou un débit particulier nous convient , nous devrons les réinitialiser à chaque fois, sauf si nous reprenons la conversation par écrit avec le bouton « En direct » . Selon Google , les mises à jour du modèle sont déployées depuis quelques semaines et sont disponibles sur Android et iOS . On ignore encore si ce déploiement est mondial et si, le cas échéant, la langue française a bénéficié d'améliorations. En l'absence d'annonces officielles, nous le saurons dans quelques semaines.
