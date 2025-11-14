Gemini Live parle comme nous : audio natif sur Android et iOS, accents et débit de parole à la demande

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Gemini Live parle comme nous : audio natif sur Android et iOS, accents et débit...
Publié le: 14/11/2025 @ 12:20:47: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle améliore la qualité vocale de Gemini Live sur Android et iOS , promettant des conversations plus adaptatives et expressives grâce à de nouvelles mises à jour . Sans fioritures, cette mise à jour se concentre sur la façon dont l'Assistant écoute , répond et s'adapte au rythme de l'utilisateur, pour des conversations plus naturelles. Nous pouvons également demander d'accélérer ou de ralentir la voix de l'Assistant , grâce à des commandes directes comme « plus vite » ou « plus lentement ». Cela améliore l'accessibilité en adaptant la parole à un niveau véritablement « audible ». La personnalisation ne se limite pas au métronome. Gemini Live propose des variations d'accentuation pour enrichir les explications et, au besoin, transformer une recette ou une critique en un récit immersif. Google a cité plusieurs exemples :

- Contrôle de la vitesse de réponse , avec la possibilité d'accélérer ou de ralentir la parole.
- Soutenez l'apprentissage des langues grâce à des exercices et à une pratique guidée des phrases et des nombres.
- Des accents au choix pour égayer les explications, les recettes et les nouvelles.
- Récit à la première personne sur des thèmes historiques, avec caractérisation vocale des personnages.
- Personnalisations valables pour toute la conversation en cours .
- Possibilité de reprendre la même session à partir du texte de la conversation en appuyant sur le bouton Live .

Il existe aussi une approche « théâtrale » appliquée à l'histoire : si l'on demande de raconter l'histoire de l'Empire romain du point de vue de Jules César , on devrait obtenir un récit plus riche, avec des caractérisations vocales. Cela permet de maintenir l'attention lorsque les explications linéaires sont moins efficaces. Ces paramètres restent actifs jusqu'au début d'une nouvelle conversation . Si un accent ou un débit particulier nous convient , nous devrons les réinitialiser à chaque fois, sauf si nous reprenons la conversation par écrit avec le bouton « En direct » . Selon Google , les mises à jour du modèle sont déployées depuis quelques semaines et sont disponibles sur Android et iOS . On ignore encore si ce déploiement est mondial et si, le cas échéant, la langue française a bénéficié d'améliorations. En l'absence d'annonces officielles, nous le saurons dans quelques semaines.

Test Tales of Xillia Remastered (PS5) - ... »« Pour la première fois de l'histoire, l'...
Plus d'actualités dans cette catégorie
13-11Google Home passe à la vitesse supérieure : éclairage et prises plus rapides, même sans Internet
13-11Google Maps obtient l'accès à des données clés sur les conducteurs Tesla. Musk cède.
12-11Adieu Google Assistant : Gemini arrive sur Google TV Streamer, mais, surprise, Chromecast est également mis à jour.
12-11Google Messages devient un mini Photoshop : Remix retouche les photos grâce à l’IA directement dans la conversation.
11-11Google a lancé Gemini sur tous les téléviseurs modernes.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Software
Great
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Tales of Xillia Remastered (PS5) - Un remaster réussi d'un jeu PS3
Google Google
Gemini Live parle comme nous : audio natif sur Android et iOS, accents et débit de parole à la demande
Programmation Programmation
Pour la première fois de l'histoire, l'intelligence artificielle a piraté de grandes entreprises de manière autonome.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Ubisoft retire son rapport financier et gèle ses actions.
Windows Windows
Déplacer une fenêtre sous Windows ? Les pilotes AMD l’enregistrent immédiatement sur le disque.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?