Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Ubisoft retire son rapport financier et gèle ses actions.
Publié le: 14/11/2025 @ 12:16:33: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosNul n'ignore qu'Ubisoft traverse une période difficile depuis un certain temps, mais les événements récents laissent penser que les problèmes sont peut-être encore plus graves qu'on ne le pensait. Juste avant une conférence téléphonique prévue avec les investisseurs, l'entreprise française a annoncé le report de la publication de son rapport financier du premier semestre et a demandé à la bourse Euronext de suspendre la cotation de ses actions (qui ont déjà chuté de 47 % depuis le début de l'année). Une telle mesure dans le secteur financier n'intervient jamais sans raison précise et signifie généralement que l'entreprise rencontre des difficultés.

Ubisoft est confrontée depuis longtemps à de nombreux problèmes simultanés. Il est indéniable que ses jeux récents n'ont pas atteint les objectifs de vente escomptés, comme en témoignent notamment Star Wars Outlaws et Skull & Bones. Le dernier opus d'Assassin's Creed, Shadows, a également suscité de vives critiques. Ces difficultés ont contraint l'entreprise à fermer des studios, à supprimer des emplois et à reporter la sortie de projets importants. Par ailleurs, des scandales liés au harcèlement et à la culture d'entreprise ont également éclaté entre-temps . De ce fait, Ubisoft, qui il y a dix ans était l'un des producteurs de jeux vidéo à la croissance la plus dynamique au monde, est désormais contraint d'éteindre constamment des incendies et est devenu l'un des éditeurs les plus détestés des joueurs (comme l'était EA autrefois).

L'annonce la plus inquiétante est cependant celle de jeudi. Ubisoft reporte non seulement la publication de son rapport financier, mais suspend également la cotation de ses actions jusqu'à la publication des résultats. De telles mesures sont généralement prises dans deux cas : lorsqu'une entreprise rencontre des problèmes importants en matière de comptabilité ou d'audit, ou lorsqu'une annonce majeure susceptible d'entraîner des fluctuations boursières importantes est imminente (par exemple, une acquisition, une fusion ou une procédure de retrait de la cote). Ubisoft a annoncé que les résultats seront publiés « dans les prochains jours », sans toutefois fournir de détails.

Il convient de rappeler que l'année dernière, des rumeurs ont circulé concernant un projet de la famille Guillemot (fondatrice d'Ubisoft) visant à racheter l'entreprise et à la retirer de la cote. Le principal partenaire dans cette opération aurait été le géant chinois Tencent, qui augmentait sa participation dans Ubisoft. Bien que le plan n'ait pas encore été officiellement mis en œuvre, la situation financière de l'entreprise ne s'est certainement pas suffisamment améliorée pour que l'on puisse considérer le dossier comme clos. Ajoutons à cela qu'en 2024, Ubisoft, avec le soutien de Tencent, a créé une nouvelle société, Vantage Studios, pour gérer ses trois franchises les plus lucratives : Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. De telles initiatives précèdent souvent une vente ou une restructuration d'envergure.

Pour l'instant, le mystère reste entier. Une chose est sûre : Ubisoft ne prendrait pas de mesures aussi radicales sans une raison bien précise. Nous attendons donc une annonce.
Pour la première fois de l'histoire, l'... »« Déplacer une fenêtre sous Windows ? Le...
Plus d'actualités dans cette catégorie
14-11Test Tales of Xillia Remastered (PS5) - Un remaster réussi d'un jeu PS3
13-11Test Battlefield 6 (PS5) - Une retrouvaille avec les meilleurs épisodes de la franchise
12-11Test Légendes Pokémon Z-A (Nintendo Switch) - Un retour dans la ville de Pokémon X/Y
11-11Test Nicktoons & The Dice of Destiny (PS5) - Les personnages de Nickelodeon se réunissent dans un RPG
10-11Test Yooka-Replaylee (PS5) - Un remaster plus abouti du jeu de 2017
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Software
Great
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Tales of Xillia Remastered (PS5) - Un remaster réussi d'un jeu PS3
Google Google
Gemini Live parle comme nous : audio natif sur Android et iOS, accents et débit de parole à la demande
Programmation Programmation
Pour la première fois de l'histoire, l'intelligence artificielle a piraté de grandes entreprises de manière autonome.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Ubisoft retire son rapport financier et gèle ses actions.
Windows Windows
Déplacer une fenêtre sous Windows ? Les pilotes AMD l’enregistrent immédiatement sur le disque.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?