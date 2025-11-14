Ubisoft retire son rapport financier et gèle ses actions.

Publié le: 14/11/2025 @ 12:16:33: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Nul n'ignore qu'Ubisoft traverse une période difficile depuis un certain temps, mais les événements récents laissent penser que les problèmes sont peut-être encore plus graves qu'on ne le pensait. Juste avant une conférence téléphonique prévue avec les investisseurs, l'entreprise française a annoncé le report de la publication de son rapport financier du premier semestre et a demandé à la bourse Euronext de suspendre la cotation de ses actions (qui ont déjà chuté de 47 % depuis le début de l'année). Une telle mesure dans le secteur financier n'intervient jamais sans raison précise et signifie généralement que l'entreprise rencontre des difficultés.
Ubisoft est confrontée depuis longtemps à de nombreux problèmes simultanés. Il est indéniable que ses jeux récents n'ont pas atteint les objectifs de vente escomptés, comme en témoignent notamment Star Wars Outlaws et Skull & Bones. Le dernier opus d'Assassin's Creed, Shadows, a également suscité de vives critiques. Ces difficultés ont contraint l'entreprise à fermer des studios, à supprimer des emplois et à reporter la sortie de projets importants. Par ailleurs, des scandales liés au harcèlement et à la culture d'entreprise ont également éclaté entre-temps . De ce fait, Ubisoft, qui il y a dix ans était l'un des producteurs de jeux vidéo à la croissance la plus dynamique au monde, est désormais contraint d'éteindre constamment des incendies et est devenu l'un des éditeurs les plus détestés des joueurs (comme l'était EA autrefois).
L'annonce la plus inquiétante est cependant celle de jeudi. Ubisoft reporte non seulement la publication de son rapport financier, mais suspend également la cotation de ses actions jusqu'à la publication des résultats. De telles mesures sont généralement prises dans deux cas : lorsqu'une entreprise rencontre des problèmes importants en matière de comptabilité ou d'audit, ou lorsqu'une annonce majeure susceptible d'entraîner des fluctuations boursières importantes est imminente (par exemple, une acquisition, une fusion ou une procédure de retrait de la cote). Ubisoft a annoncé que les résultats seront publiés « dans les prochains jours », sans toutefois fournir de détails.
Il convient de rappeler que l'année dernière, des rumeurs ont circulé concernant un projet de la famille Guillemot (fondatrice d'Ubisoft) visant à racheter l'entreprise et à la retirer de la cote. Le principal partenaire dans cette opération aurait été le géant chinois Tencent, qui augmentait sa participation dans Ubisoft. Bien que le plan n'ait pas encore été officiellement mis en œuvre, la situation financière de l'entreprise ne s'est certainement pas suffisamment améliorée pour que l'on puisse considérer le dossier comme clos. Ajoutons à cela qu'en 2024, Ubisoft, avec le soutien de Tencent, a créé une nouvelle société, Vantage Studios, pour gérer ses trois franchises les plus lucratives : Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. De telles initiatives précèdent souvent une vente ou une restructuration d'envergure.
Pour l'instant, le mystère reste entier. Une chose est sûre : Ubisoft ne prendrait pas de mesures aussi radicales sans une raison bien précise. Nous attendons donc une annonce.
