Déplacer une fenêtre sous Windows ? Les pilotes AMD l’enregistrent immédiatement sur le disque.

Les pilotes de chipset AMD font de nouveau parler d'eux, grâce à l'utilisateur Reddit Takia_Gecko qui a découvert un comportement très inhabituel sous Windows. Il s'avère que lors du déplacement ou du redimensionnement d'une fenêtre à l'écran, l'un des fichiers journaux du répertoire C:\Windows\System32\AMDEE\UDumps est constamment saturé de messages. La vidéo, partagée par l'utilisateur de Reddit, montre clairement que le fichier grossit à un rythme alarmant, chaque léger mouvement de la fenêtre générant de nouvelles écritures surveillées par l'outil ReadDirectoryChangesW. Un processus système, lancé par les pilotes AMD, s'exécute en arrière-plan et est probablement chargé de surveiller les événements graphiques. À chaque redimensionnement ou repositionnement d'une fenêtre, ce composant du pilote enregistre de nouvelles entrées. Bien que peu nombreuses, ces entrées sont significatives, et chaque déplacement de fenêtre « sature » littéralement le fichier journal de milliers de micro-entrées. Ce comportement est anormal et suggère soit un mode de débogage non optimisé, soit un vestige d'une fonction de diagnostic de test qui n'aurait jamais dû être intégrée aux versions finales des pilotes.
Ces écritures consomment-elles de l'espace SSD ? C'est l'une des premières questions qui se posent. Heureusement, la réponse actuelle est : probablement pas, mais avec une nuance importante. Les SSD modernes utilisent un système de cache performant et une répartition de l'usure efficace ; même les disques « sans cache » utilisent de la RAM grâce à la technologie HMB, et les entrées individuelles sont très petites, de sorte que la charge en utilisation réelle peut être négligeable. Autrement dit, rien ne prouve actuellement que cela puisse réellement réduire la durée de vie du disque. Cependant, tant qu'AMD ne se sera pas prononcé sur ce point, il est impossible d'en être absolument certain.
Si cela vous préoccupe, Takia_Gecko a développé une solution de contournement temporaire. Vous pouvez désactiver le journal en redirigeant les entrées du dossier EEUDumps vers nul:, un trou noir numérique. Les processus continuent ainsi de s'exécuter, mais sans rien écrire sur le disque. Autre solution : désactiver les services de l'utilitaire AMD External Events, ce qui résout complètement le problème. Attention cependant : ce processus est lié à la prise en charge de FreeSync. L'utilisateur de Reddit affirme avoir confirmé cette information auprès d'un ingénieur d'AMD. On ignore toutefois si sa désactivation limite réellement les performances de FreeSync ou si cette solution a des effets secondaires à long terme. Takia_Gecko prévient donc que vous l'utilisez à vos risques et périls. En attendant qu'AMD publie une mise à jour de pilote ou une déclaration, nous ne pouvons qu'attendre la réaction des Reds.
