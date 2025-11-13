Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Battlefield 6 (PS5) - Une retrouvaille avec les meilleurs épisodes de la f...
Publié le: 13/11/2025 @ 18:21:05: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosL'une des principales nouveautés de Battlefield 6 est le retour de la campagne. Certes, elle ne révolutionne pas le genre ni ne propose un scénario grandiose, mais elle offre aux fans ce qu'ils attendaient depuis des années : des moments cinématiques dignes de l'âge d'or de Battlefield 3 et 4 , les jeux préférés de la communauté. D'une durée moyenne de cinq à six heures, elle sert quasiment d'entraînement pour le mode multijoueur, qui est, soyons honnêtes, l'essentiel. Elle se révèle également un excellent tutoriel pour les nouveautés de cette édition. De plus, elle permet de contextualiser le récit des batailles. En résumé, le jeu se déroule à une époque plus proche de la nôtre, plus précisément en 2027, dans un monde au bord du chaos après l'assassinat d'une personnalité politique internationale et le démantèlement de l'OTAN. Dans ce vide du pouvoir émerge PAX ARMATA, une organisation paramilitaire dont la devise est « la paix par la force », un principe énoncé dès le début de la campagne. Ironiquement, l'OTAN est présentée comme le « gentil » dans l'histoire, précisément durant une période de tensions entre l'Ukraine/OTAN et la Russie. Ce point mérite d'être souligné, car les jeux, et notamment les jeux de guerre, reflètent souvent le contexte politique de leur époque. Bien sûr, la réalité est plus complexe, mais c'est en gardant cela à l'esprit que l'on joue.
« OpenAI accélère : GPT-5.1 est disponib...
Plus d'actualités dans cette catégorie
12-11Test Légendes Pokémon Z-A (Nintendo Switch) - Un retour dans la ville de Pokémon X/Y
11-11Test Nicktoons & The Dice of Destiny (PS5) - Les personnages de Nickelodeon se réunissent dans un RPG
10-11Test Yooka-Replaylee (PS5) - Un remaster plus abouti du jeu de 2017
10-11GTA 6 a terminé son contenu, mais le jeu serait dans un état déplorable.
07-11Battlefield 6 tourne sur un processeur vieux de 12 ans. Et ça marche !
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Battlefield 6 (PS5) - Une retrouvaille avec les meilleurs épisodes de la franchise
Programmation Programmation
OpenAI accélère : GPT-5.1 est disponible avec 2 modèles, 8 personnalités et l'ancien GPT-5 n'est plus prisé.
Programmation Programmation
Des robotaxis Waymo circulent pour la première fois sur les autoroutes et dans les aéroports
Matériel Matériel
Les PC Android se rapprochent et seront équipés du Snapdragon X Elite.
Google Google
Google Home passe à la vitesse supérieure : éclairage et prises plus rapides, même sans Internet
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?