L'une des principales nouveautés de Battlefield 6 est le retour de la campagne. Certes, elle ne révolutionne pas le genre ni ne propose un scénario grandiose, mais elle offre aux fans ce qu'ils attendaient depuis des années : des moments cinématiques dignes de l'âge d'or de Battlefield 3 et 4 , les jeux préférés de la communauté. D'une durée moyenne de cinq à six heures, elle sert quasiment d'entraînement pour le mode multijoueur, qui est, soyons honnêtes, l'essentiel. Elle se révèle également un excellent tutoriel pour les nouveautés de cette édition. De plus, elle permet de contextualiser le récit des batailles. En résumé, le jeu se déroule à une époque plus proche de la nôtre, plus précisément en 2027, dans un monde au bord du chaos après l'assassinat d'une personnalité politique internationale et le démantèlement de l'OTAN. Dans ce vide du pouvoir émerge PAX ARMATA, une organisation paramilitaire dont la devise est « la paix par la force », un principe énoncé dès le début de la campagne. Ironiquement, l'OTAN est présentée comme le « gentil » dans l'histoire, précisément durant une période de tensions entre l'Ukraine/OTAN et la Russie. Ce point mérite d'être souligné, car les jeux, et notamment les jeux de guerre, reflètent souvent le contexte politique de leur époque. Bien sûr, la réalité est plus complexe, mais c'est en gardant cela à l'esprit que l'on joue.
