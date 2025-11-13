OpenAI accélère : GPT-5.1 est disponible avec 2 modèles, 8 personnalités et l'ancien GPT-5 n'est plus prisé.

Publié le: 13/11/2025 @ 16:20:29: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI présente GPT-5.1 , une mise à jour du modèle lancé en août, visant à rendre ChatGPT plus cohérent et agréable d'utilisation. L'entreprise introduit seulement deux variantes et enrichit les options de personnalité afin d'adapter le ton de la conversation aux besoins de chaque utilisateur. Le déploiement commence cette semaine et inclut un système qui achemine automatiquement les requêtes vers le modèle le plus adapté, comme par le passé. Les anciens modèles GPT-5 resteront disponibles dans le menu des modèles précédents pendant trois mois, après quoi ils disparaîtront. Avec plus de 800 millions d'utilisateurs de ChatGPT , OpenAI affirme vouloir dépasser l'ère du modèle unique. OpenAI présente deux modèles : GPT-5.1 Instant et GPT-5.1 Thinking . Selon l’entreprise, le premier suit mieux les instructions et adopte un style plus engageant ; le second est plus clair, plus rapide sur les tâches simples et plus persévérant sur les tâches complexes, avec un routage automatique des requêtes en fonction du contenu.
- GPT-5.1 Instant : orienté vers des réponses rapides , il accorde plus d'importance au ton et au respect des instructions .
- GPT-5.1 Pensée : favorise le raisonnement , est plus lisible et cohérent sur les tâches complexes .
En matière de ton, de nouveaux profils de personnalité arrivent pour définir le style de conversation , élargissant ou corrigeant les personnalisations de style et de ton de base déjà disponibles :
- Par défaut : Style et tonalité équilibrés
- Professionnel : courtois et précis
- Amical : extraverti et bavard
- Franc : direct et encourageant
- Excentrique : vif et imaginatif
- Efficace : essentiel et simple
- Geek : explorateur et passionné
- Cynique : critique et sarcastique
Le lancement de GPT-5 en août n'a pas convaincu certains utilisateurs, qui ont critiqué ses progrès limités et son paramétrage par défaut dans ChatGPT . Face à ces critiques, OpenAI a rétabli GPT-4 comme option dès le lendemain de son lancement. Il est clair qu'OpenAI subit la pression de la concurrence, notamment de Google , qui, après des débuts discrets, semble désormais dominer le monde de l'IA. Le lancement rapide de nouveaux modèles apparaît comme une stratégie d'OpenAI pour réaffirmer sa présence sur le devant de la scène. Seuls les tests en conditions réelles, dans les semaines à venir, permettront de savoir si le nouveau GPT-5.1 sera réellement supérieur.
