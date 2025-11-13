Des robotaxis Waymo circulent pour la première fois sur les autoroutes et dans les aéroports

Publié le: 13/11/2025 @ 16:17:39: Par Nic007 Dans "Programmation"
Waymo déploie pour la première fois ses robotaxis sur l'autoroute et étend son service dans la région de la baie de San Francisco jusqu'à San Jose , avec un accès 24h/24 à son aéroport . Circuler sans chauffeur sur ces itinéraires relève davantage du hasard que de la chance : jusqu'à présent, les véhicules Waymo les ont évités, allongeant les temps de trajet et soulevant des interrogations quant à la maturité du service . L'entreprise lance ses premières lignes autoroutières à Phoenix , Los Angeles et dans la région de San Francisco , en commençant par des utilisateurs en accès anticipé . Waymo vise à réduire considérablement les temps de trajet — jusqu'à 50 % sur des axes comme San Francisco–Mountain View — et à améliorer la correspondance entre les usagers et les transports en commun pour le premier et le dernier kilomètre. Un petit pas pour Waymo, un grand pas en avant pour le monde des taxis autonomes , qui sera le théâtre de « batailles » dans un avenir proche.
Waymo ouvre l' autoroute , mais progressivement : les utilisateurs qui ont choisi de tester les nouvelles fonctionnalités seront les premiers à y accéder . Les utilisateurs réservent via l' application Waymo , consultent l' heure d'arrivée estimée et un aperçu de l'itinéraire. Si l'itinéraire par autoroute est nettement plus rapide, l' application le sélectionne automatiquement . Ce changement de cap a également un impact sur leur image : l’évitement systématique des autoroutes a souvent été cité comme preuve que les robotaxis n’étaient pas prêts pour les longs trajets. Parallèlement, les entreprises de camions autonomes effectuent leurs essais principalement sur autoroute avec un conducteur de sécurité , et même Tesla, en Californie, propose un service de chauffeur qui inclut également des trajets autoroutiers .
Sur autoroute, la vitesse augmente et le temps de décision diminue : une erreur a des conséquences plus graves et plus rapides. Waymo réagit avec un système de capteurs combinant lidar , caméras et radar , offrant une vision à 360 degrés et la capacité de détecter une surface équivalente à trois terrains de football américain . « C’est facile à apprendre, difficile à maîtriser lorsqu’on supprime le pilote de secours et qu’on veut le faire à grande échelle », a déclaré le co-PDG Dmitri Dolgov . En matière de fiabilité , la voiture ne repose pas sur un seul système : les deux ordinateurs de bord fonctionnent en redondance , et Waymo a testé le scénario d’une panne totale de l’un d’eux. Dans ce cas, le système bascule immédiatement sur le système de secours , maintient le contrôle et conduit le véhicule jusqu’à la sortie d’autoroute la plus proche , en suivant les protocoles pour s’arrêter en toute sécurité et poursuivre le trajet. La gestion des incidents ne se limite pas au logiciel : Waymo coordonne ses procédures avec le Département de la sécurité publique de l’Arizona , la California Highway Patrol et d’autres autorités régionales. L’objectif est d’harmoniser la réglementation , la préparation des opérateurs et l’assistance sur place lorsqu’un robotaxi doit s’arrêter ou a besoin d’aide.
Waymo étend son réseau vers le sud de la baie de San Francisco jusqu'à San Jose , avec un accès direct 24h/24 au terminal de l'aéroport international Mineta de San Jose . L'entreprise aménage des zones de prise en charge et de dépose dédiées aux terminaux A et B , portant ainsi à deux le nombre d' aéroports desservis après Phoenix . À l'aéroport international de San Francisco , les choses avancent plus lentement : l'aéroport demeure en phase pilote initiale . Waymo a obtenu son permis commercial en septembre et prévoit un lancement progressif avec la direction de l'aéroport, après des années de négociations visant à démontrer sa capacité à gérer des environnements complexes où véhicules, navettes et passagers s'entremêlent quotidiennement . Autoroutes et aéroports sont étroitement liés, car la quasi-totalité des aéroports sont accessibles par la route. Pour concurrencer les services de VTC comme Uber et Lyft , qui estiment que les aéroports représentent environ 20 % de leurs trajets, Waymo devra veiller à sa viabilité économique et trouver un équilibre entre temps, demande et coûts. Tout un secteur pourrait dépendre du résultat de ce test , du moins dans l'immédiat.
