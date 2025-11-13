Se connecter  
Les PC Android se rapprochent et seront équipés du Snapdragon X Elite.
Publié le: 13/11/2025 @ 16:12:26: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielDe nouveaux éléments laissent penser que Qualcomm prépare ses processeurs Snapdragon X Elite pour les futurs PC Android . Ces indices proviennent du code source d'Android 16 et des mises à jour publiées dans les archives officielles ; ils sont donc très fiables et laissent entrevoir un avenir où Android dominera de plus en plus, même en dehors du monde mobile. L'analyste @Jukanlosreve a publié des captures d'écran sur X montrant la présence de processeurs Snapdragon X dans le code source interne d'Android 16. Ce code source indique clairement la prise en charge des modèles destinés au marché PC . Parallèlement, Qualcomm a mis en ligne le code nécessaire sur les dépôts publics du projet afin de permettre la prise en charge des puces Snapdragon X Elite et Snapdragon X d'entrée de gamme . Cette mise à jour n'a pas d'incidence sur les performances, mais elle confirme les avancées techniques en vue du déploiement de la plateforme Android sur PC. Google et Qualcomm ont annoncé l'arrivée l'année prochaine de PC fonctionnant sous Android , une expérience que le PDG de Qualcomm a qualifiée d'« incroyable ».

Les entreprises n'ont encore présenté aucun modèle, mais les références dans le code permettent au moins de comprendre où le matériel commencera. Après tout, le Snapdragon X Elite s'est distingué en 2024 en démontrant sa capacité à faire tourner Windows sur ARM avec des performances solides, après des années de résultats mitigés. Cela augure bien pour le futur Snapdragon X2 Elite , prévu pour 2026, qui pourrait profiter non seulement aux appareils Windows, mais aussi à ceux sous Android. Après tout, ce petit robot est optimisé pour les SoC Qualcomm depuis des années , et c'est forcément un avantage , n'est-ce pas ?
