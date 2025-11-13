Google Home passe à la vitesse supérieure : éclairage et prises plus rapides, même sans Internet

Google déploie une nouvelle série de mises à jour pour Google Home en avant-première publique , visant à rendre les commandes et l'interface plus rapides et plus cohérentes. Les utilisateurs Android disposant d'un hub compatible Matter peuvent gérer les appareils compatibles localement , avec des réponses plus rapides et une fiabilité accrue, même hors ligne. Outre les modifications apportées à l' écosystème Google Home en lien avec Gemini , l'application propose également des changements graphiques pour les lumières , les prises et les interrupteurs . Comme indiqué, ces modifications sont actuellement disponibles en avant-première publique sur Android et iOS et seront déployées sur la version stable après une phase de test. Google propose une interface plus raffinée pour les lampes , les prises et les interrupteurs , avec des animations plus fluides et des commandes simplifiées pour les allumer et les éteindre , régler la luminosité et choisir les couleurs . Sur Android , les curseurs des lampes offrent un retour haptique lors de la modification des paramètres. Le pourcentage de luminosité reste visible en dehors de l'ancien repère en forme de pilule. Appuyer sur la poubelle n'active plus la lumière : un bouton marche/arrêt dédié se trouve sur le dessus . Lorsque vous éteignez la lumière, la poubelle prend la forme d'un rectangle aux coins arrondis et la sélection des couleurs se présente sous forme de carrousel au lieu d'une grille.
Certains éléments adoptent Material 3 Expressive , avec des cartes plus définies et cohérentes avec le reste de l'interface. Pour les prises connectées , une nouvelle animation s'affiche à l'allumage et à l'extinction , offrant un retour visuel plus clair. Un panneau inférieur accessible par un glissement vers le haut permet d'accéder rapidement aux principales fonctions des appareils compatibles. L'objectif est de simplifier l'utilisation et de mettre en avant les actions les plus fréquemment utilisées, sans avoir à parcourir l' intégralité des paramètres à chaque fois. Plus précisément, le panneau d'accès rapide propose :
- Ajouter aux favoris .
- Historique des appareils pour les abonnés Google Home Premium .
- Liens vers les articles du Centre d'aide et soumission de rapports .
- Accès direct aux paramètres complets de l'appareil .
Les utilisateurs Android disposant d'un hub compatible Matter peuvent contrôler localement les appareils compatibles. Cela réduit la dépendance au réseau externe, améliore la réactivité et rend l'utilisation plus fiable , notamment lorsque la connexion est indisponible.
