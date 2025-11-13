Les futurs iPhones seront dotés d'une nouvelle technologie d'affichage.

Les experts estiment que la technologie HMO (High Mobility Oxide) pourrait constituer la prochaine avancée majeure en matière d'affichage pour les futurs iPhones. Selon un rapport récent, Apple travaille sur un nouveau type de dalle qui permettra non seulement de réduire la consommation d'énergie, mais aussi les coûts de production. La technologie HMO accroît la mobilité des électrons par rapport à la technologie actuelle des transistors à couches minces d'oxyde (TFT), ce qui explique les avantages escomptés pour les appareils mobiles. Les TFT sont composés de couches de différents matériaux qui contrôlent les pixels en régulant le flux de courant électrique. La nouvelle technologie HMO augmentera ce courant, éliminant ainsi les limitations des dalles TFT à oxyde, accélérant le traitement du signal électrique et réduisant la consommation d'énergie.
De plus, l'un des principaux avantages de la technologie HMO réside dans son coût de production inférieur : la production en série nécessite moins d'équipements et d'étapes que les écrans LTPO. La question qui se pose désormais est de savoir quand Apple pourra intégrer cette technologie à l'iPhone. L'entreprise a déposé un brevet pour la technologie LTPO en 2014, puis l'a utilisée dans l'Apple Watch Series 4 en 2018, et enfin dans les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max en 2022. Ainsi, huit années se sont écoulées entre le dépôt du brevet et la mise en œuvre, et il faudra probablement un délai similaire pour l'arrivée de la technologie HMO, à moins qu'Apple n'accélère le processus. Il s'agit néanmoins d'un progrès technologique considérable.
