Apple lance l'identification numérique : reconnaissance faciale au lieu de carte d'identité.

Apple a lancé une phase de test d'une fonctionnalité qui pourrait révolutionner l'identité numérique. Ce nouveau service d'identité numérique, intégré à l'application Wallet, transforme l'iPhone et l'Apple Watch en une pièce d'identité électronique. Les utilisateurs pourront ainsi confirmer leur identité, leur âge et leurs informations d'identification sans avoir à fournir de documents physiques. Pour l'instant, l'identité numérique est uniquement disponible aux États-Unis et sert à l'enregistrement en avion. L'Administration de la sécurité des transports (TSA) a commencé à déployer le système dans plus de 250 aéroports à travers le pays. Les passagers peuvent approcher leur iPhone ou leur Apple Watch du lecteur pour confirmer leur identité et passer le contrôle de sécurité sans avoir à présenter de pièce d'identité physique. La procédure d'enregistrement est simple et précise. Les utilisateurs scannent la page de données de leur passeport, la puce biométrique est lue et un court test de reconnaissance faciale est effectué en tournant la tête ou en fermant les yeux. Après vérification, la pièce d'identité est transférée dans leur portefeuille numérique et est immédiatement utilisable.
L'entreprise n'entend pas limiter ses fonctionnalités aux aéroports. L'identité numérique vise à devenir un outil universel de vérification d'identité dans les applications, les magasins et les institutions. Apple prévoit d'intégrer la vérification de l'âge dans les points de vente d'alcool, les agences de location de voitures et lors de la connexion aux services numériques nécessitant une identification de l'utilisateur. L'identité numérique vient compléter le programme existant « ID dans Wallet », qui permet aux résidents de certains États américains (Arizona, Colorado, Hawaï, Ohio et Géorgie) d'enregistrer leur permis de conduire et leur carte d'identité dans l'application Wallet. Cette nouvelle fonctionnalité vise à unifier ces solutions et à jeter les bases d'un système d'identité numérique national.
L'introduction de l'identité numérique par Apple s'inscrit dans la tendance mondiale à la mise en place de systèmes d'identification numérique. L'Europe dispose actuellement d'eIDAS 2.0, qui oblige les États membres de l'UE à émettre un portefeuille d'identité européen commun. Ce système permettra aux citoyens de se connecter aux services publics et privés de toute l'UE à l'aide d'un seul et même identifiant. La Commission européenne a déjà adopté les normes techniques et annoncé le lancement du système dans les prochaines années.
