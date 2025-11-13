Google lève le blocage d'Android. Nous pourrons installer des applications provenant de sources autres que Google Play.

Se connecter  
Publié le: 13/11/2025 @ 14:14:35: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidAprès des mois d'incertitude, Google a annoncé qu'Android conserverait l'une de ses caractéristiques historiques : la possibilité d'installer des applications depuis n'importe quelle source, et pas seulement depuis le Google Play Store. Cette décision fait suite à une vague d'opposition de la part des développeurs et de la communauté tech, qui interprétaient les projets initiaux comme un prélude à la fermeture du système et à sa transformation en une copie d'iOS. À l'été 2025, Google annonçait des modifications restreignant l'installation d'applications provenant de sources autres que le Play Store. L'objectif, selon l'entreprise, était d'améliorer la sécurité des utilisateurs. Le verrouillage devait être mis en place en 2026 et étendu à tous les marchés d'ici 2027. Pour de nombreux observateurs, cela marquait la fin d'Android ouvert. Parallèlement à ces annonces, l'entreprise a instauré une vérification d'identité obligatoire pour tous les développeurs de logiciels, qu'ils publient leurs applications sur Google Play ou ailleurs. Elle a fait valoir que les applications non distribuées sur la boutique officielle constituaient une source majeure d'infections par des logiciels malveillants. De plus, un nombre croissant de développeurs ont commencé à protester contre les nouvelles règles. L'initiative « Keep Android Open » a vu le jour en ligne et a rapidement obtenu un soutien international. Les développeurs ont souligné qu'Android avait toujours symbolisé la liberté de créer et de distribuer des logiciels, et que sa fermeture détruirait l'écosystème sur lequel reposent des milliers d'entreprises et de projets.

En novembre 2025, Google a contre toute attente assoupli sa position. Matthew Forsythe, directeur de la gestion des produits et de la sécurité des applications pour Android, a confirmé que la possibilité d'installer des applications provenant de sources tierces serait maintenue, mais réservée aux utilisateurs avancés. Forsythe a expliqué que cela concerne les personnes qui utilisent sciemment des sources de logiciels alternatives et qui sont capables d'évaluer les risques liés à une telle installation. L'entreprise prévoit de mettre en place un nouveau mécanisme qui compliquera l'installation accidentelle de programmes malveillants. Des avertissements et des confirmations supplémentaires s'afficheront pendant le processus d'installation afin de garantir que l'utilisateur prenne une décision pleinement éclairée. C'est d'autant plus intéressant que l'installation d'applications provenant de sources externes requiert déjà un consentement éclairé et l'acceptation des avertissements. Google n'a pas communiqué de date de déploiement pour ces modifications. Forsythe a indiqué que l'équipe travaillait sur la conception finale de la fonctionnalité et consultait la communauté.

L'ouverture d'Android a toujours été son principal atout. La possibilité de télécharger et d'installer des applications au format APK offrait aux développeurs une liberté que le système d'Apple ne propose pas. De nombreuses entreprises distribuent leurs applications en dehors de Google Play pour des raisons commerciales, techniques ou légales. Android demeure le système d'exploitation le plus populaire au monde. Selon StatCounter, en octobre 2025, il représentait 72,5 % des utilisateurs d'appareils mobiles, contre 27 % pour iOS. Le système de Google est présent non seulement sur les smartphones, mais aussi sur les téléviseurs, les voitures, les montres connectées et les appareils électroménagers.
