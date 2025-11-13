Google Maps obtient l'accès à des données clés sur les conducteurs Tesla. Musk cède.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google Maps obtient l'accès à des données clés sur les conducteurs Tesla. M...
Publié le: 13/11/2025 @ 14:13:29: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleTesla ouvre une nouvelle porte à son écosystème jusque-là fermé. Google Maps affiche désormais en temps réel la disponibilité des Superchargeurs. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter le nombre de bornes de recharge disponibles à proximité avant de se déplacer. Auparavant, ces informations n'étaient accessibles aux propriétaires de Tesla que via leur système de navigation embarqué et l'application mobile du constructeur. Désormais, elles apparaissent directement dans Google Maps, dans les résultats de recherche et sur les écrans de carte, quel que soit le type de véhicule du conducteur. L'intégration des données Tesla dans Google Maps constitue une nouvelle étape dans l'expansion de l'entreprise d'Elon Musk sur le marché plus vaste de l'électromobilité. Les Superchargeurs, autrefois réservés aux véhicules Tesla, s'intègrent progressivement à l'infrastructure de recharge publique. La première étape de cette transformation a été le Magic Dock, qui a permis la recharge d'autres marques de véhicules en Amérique du Nord. Tesla a ensuite introduit le connecteur NACS (North American Charging Standard), qui est rapidement devenu la nouvelle norme du secteur. L'intégration avec Google Maps s'inscrit dans la continuité de cette stratégie. Les propriétaires de voitures électriques qui n'utilisent pas les systèmes Tesla ont désormais accès au réseau de recharge le plus fiable au monde sans avoir à installer d'application dédiée.

Si les propriétaires de Tesla ne remarqueront pas de différence significative au quotidien, les avantages sont considérables pour les autres conducteurs. Google Maps est devenu l'un des outils de planification de voyage les plus utilisés. La disponibilité de données en temps réel sur les bornes de recharge disponibles élimine l'une des principales préoccupations des utilisateurs de voitures électriques : l'incertitude quant à la disponibilité du véhicule à leur arrivée. Il s'agit également d'une étape stratégique pour Tesla. En partageant ses données d'infrastructure, l'entreprise renforce la position de NACS comme norme dominante et étend la portée de son réseau à des partenaires potentiels et aux utilisateurs d'autres marques.

Google Maps devient une plateforme d'information incontournable sur la mobilité électrique. La possibilité de consulter en temps réel le nombre de bornes Tesla disponibles permet une planification d'itinéraire plus précise et d'éviter les stations saturées. Ceci est particulièrement important dans les régions où le nombre de points de recharge augmente plus lentement que le nombre de nouveaux véhicules électriques. Tesla n'a pas encore indiqué si elle envisage d'étendre l'intégration à d'autres fonctionnalités, comme les mises à jour des prix de la recharge ou les prévisions d'occupation des bornes. Cependant, même dans sa forme actuelle, cette nouvelle fonctionnalité représente une amélioration significative pour l'ensemble des conducteurs de véhicules électriques.
Google lève le blocage d'Android. Nous ... »« Avec Chrome, n'importe quel téléphone ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
12-11Adieu Google Assistant : Gemini arrive sur Google TV Streamer, mais, surprise, Chromecast est également mis à jour.
12-11Google Messages devient un mini Photoshop : Remix retouche les photos grâce à l’IA directement dans la conversation.
11-11Google a lancé Gemini sur tous les téléviseurs modernes.
11-11Google Maps est prêt pour… le réchauffement climatique. Une nouvelle fonctionnalité aidera les utilisateurs.
10-11L'IA de Google analyse désormais le marché financier et fournit des conseils.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
Apple lance l'identification numérique : reconnaissance faciale au lieu de carte d'identité.
Programmation Programmation
Les Russes ont construit leur propre robot autonome. Bien sûr, il ne fonctionne pas.
Android Android
Google lève le blocage d'Android. Nous pourrons installer des applications provenant de sources autres que Google Play.
Google Google
Google Maps obtient l'accès à des données clés sur les conducteurs Tesla. Musk cède.
Navigateurs Navigateurs
Avec Chrome, n'importe quel téléphone Android peut fonctionner comme un ordinateur
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?