Publié le: 13/11/2025 @ 00:04:33: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Google teste une nouvelle fonctionnalité dans son navigateur Chrome qui permet de transformer n'importe quel smartphone Android en ordinateur. Il suffit de connecter son téléphone à un écran pour que les pages web s'affichent automatiquement en version complète, comme sur un ordinateur classique. De plus en plus de téléphones Android (tous fabricants confondus) prennent en charge le mode bureau. Cette fonctionnalité permet de connecter son téléphone à un grand écran et de l'utiliser comme un ordinateur. On peut ouvrir des applications dans des fenêtres séparées, les déplacer et les redimensionner, comme sous Windows. Le problème, cependant, était que les pages web s'affichaient toujours en version simplifiée, optimisée pour les téléphones. En effet, le navigateur indiquait à chaque page qu'elle était consultée sur un téléphone, même lorsqu'elle était affichée sur un grand écran. Les utilisateurs devaient alors cliquer manuellement sur « version ordinateur » dans chaque onglet, une opération fastidieuse et peu pratique.
Google a trouvé une solution simple. Une nouvelle fonctionnalité de Chrome détecte automatiquement lorsqu'un téléphone est connecté à un écran et en mode bureau. Dans ce cas, le navigateur indique automatiquement aux sites web : « Je suis un ordinateur », ce qui les amène à charger leurs versions complètes. Concrètement, cela signifie que lorsque vous connectez votre téléphone à un écran, YouTube, Facebook et les boutiques en ligne affichent immédiatement les versions pour ordinateur, avec des menus complets, davantage d'options et une mise en page adaptée aux écrans larges. Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test et n'est pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Elle est compatible avec tous les téléphones Android prenant en charge le mode bureau, et non pas seulement avec certaines marques. Samsung propose sa propre solution, DeX, et Motorola, Ready For, mais cette nouvelle fonctionnalité Chrome fonctionnera sur tous les téléphones compatibles avec le mode bureau Android.
Si Google implémente cette solution de façon permanente, votre téléphone pourrait véritablement remplacer votre ordinateur dans de nombreuses situations. Il convient toutefois de rappeler que les nostalgiques des systèmes d'exploitation rétro peuvent déjà l'utiliser pour s'amuser avec… Windows XP .
Google a trouvé une solution simple. Une nouvelle fonctionnalité de Chrome détecte automatiquement lorsqu'un téléphone est connecté à un écran et en mode bureau. Dans ce cas, le navigateur indique automatiquement aux sites web : « Je suis un ordinateur », ce qui les amène à charger leurs versions complètes. Concrètement, cela signifie que lorsque vous connectez votre téléphone à un écran, YouTube, Facebook et les boutiques en ligne affichent immédiatement les versions pour ordinateur, avec des menus complets, davantage d'options et une mise en page adaptée aux écrans larges. Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test et n'est pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Elle est compatible avec tous les téléphones Android prenant en charge le mode bureau, et non pas seulement avec certaines marques. Samsung propose sa propre solution, DeX, et Motorola, Ready For, mais cette nouvelle fonctionnalité Chrome fonctionnera sur tous les téléphones compatibles avec le mode bureau Android.
Si Google implémente cette solution de façon permanente, votre téléphone pourrait véritablement remplacer votre ordinateur dans de nombreuses situations. Il convient toutefois de rappeler que les nostalgiques des systèmes d'exploitation rétro peuvent déjà l'utiliser pour s'amuser avec… Windows XP .
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-11Chrome affiche deux onglets côte à côte dans la même fenêtre. Voici comment activer le mode Split View.
06-11Atlas, le navigateur d'IA d'OpenAI, est sous le feu des critiques : il évite les poursuites judiciaires et s'affranchit des barrières payantes.
05-11Amazon déclare la guerre aux navigateurs dotés d'IA : et non, ce n'est pas pour le bien des utilisateurs.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité