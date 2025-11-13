Ils ont cassé WhatsApp. La nouvelle version consomme 3 Go de RAM et est incroyablement lente.

En août 2022, WhatsApp a lancé la première version stable de son application native pour Windows. Basée sur la plateforme universelle Windows (UWP), elle visait à être plus rapide, plus stable et mieux intégrée au système. L'application a reçu un accueil favorable de la part des utilisateurs, qui ont apprécié sa faible consommation de ressources et son fonctionnement fluide. Après trois ans, cette orientation de développement fut cependant abandonnée. La mise à jour de novembre 2025 introduisit un changement radical : l’application adopta la technologie WebView2, principalement utilisée pour intégrer des sites web dans les applications de bureau. Concrètement, WhatsApp pour Windows cessa d’être un logiciel natif et commença à fonctionner comme un navigateur ouvrant sa propre page. Selon certaines sources, la décision d'abandonner UWP a été prise sans justification officielle. On ignore si elle était motivée par les coûts de maintenance du projet, les limitations de la plateforme ou une volonté d'uniformiser l'expérience utilisateur sur différents systèmes.
Les premiers tests de la nouvelle version de WhatsApp indiquent une baisse significative des performances. Lors de la connexion, le programme peut utiliser jusqu'à 300 Mo de RAM, alors que la version native précédente n'en nécessitait que 18 Mo, et moins de 10 Mo en veille. Après le chargement des conversations, l'application peut réserver 2 Go de RAM, voire 3 Go selon certains tests si l'utilisateur a plusieurs conversations actives simultanément. En arrière-plan, elle consomme en moyenne 1,2 Go, soit dix fois plus que la version précédente. En comparaison, le client WhatsApp natif de 2022 maintenait une utilisation de mémoire stable de 190 Mo et ne dépassait pas 300 Mo même en cas d'utilisation intensive des conversations.
Les différences de vitesse sont immédiatement perceptibles. La nouvelle version de WhatsApp sur WebView2 présente un délai de réponse lors du passage d'une conversation à l'autre, le chargement de l'historique des messages est plus lent et les animations sont souvent tronquées. Les notifications système, qui peuvent apparaître avec un délai de plusieurs secondes, constituent un problème supplémentaire. De nombreux utilisateurs signalent également un fonctionnement incorrect du mode « Ne pas déranger » et des « Heures d’activité » sous Windows 11. La messagerie peut envoyer des notifications malgré la mise en sourdine active, et parfois elle ne les affiche pas du tout. Bien que certains tentent de comparer la nouvelle version au navigateur Google Chrome, qui consomme lui aussi beaucoup de mémoire, la situation avec WhatsApp est différente : sous une charge similaire, l'application répond beaucoup plus lentement et sa stabilité soulève des doutes.
La version 2.2584.3.0 de WhatsApp est disponible sur le Microsoft Store. Les utilisateurs qui ne sont pas satisfaits des nouveautés peuvent patienter et utiliser l'ancienne version. Cependant, il s'agit d'une solution temporaire. Toutes les sessions actives de l'ancienne application seront bientôt fermées automatiquement et l'accès à la messagerie ne sera possible qu'après être passé à WebView2. WhatsApp achève ainsi le développement de son client natif, considéré par de nombreux utilisateurs comme la version la plus aboutie de l'histoire du programme. Malgré les critiques, WhatsApp reste l'application de messagerie la plus populaire au monde. Les données de Statista d'octobre 2025 montrent que l'application devance toujours WeChat et Telegram en termes d'utilisateurs actifs mensuels. Cependant, les experts préviennent que cette réticence à optimiser les versions de bureau pourrait, à terme, affaiblir la position de la plateforme auprès des utilisateurs professionnels, qui utilisent de plus en plus la messagerie instantanée sur ordinateur au travail.
Les premiers tests de la nouvelle version de WhatsApp indiquent une baisse significative des performances. Lors de la connexion, le programme peut utiliser jusqu'à 300 Mo de RAM, alors que la version native précédente n'en nécessitait que 18 Mo, et moins de 10 Mo en veille. Après le chargement des conversations, l'application peut réserver 2 Go de RAM, voire 3 Go selon certains tests si l'utilisateur a plusieurs conversations actives simultanément. En arrière-plan, elle consomme en moyenne 1,2 Go, soit dix fois plus que la version précédente. En comparaison, le client WhatsApp natif de 2022 maintenait une utilisation de mémoire stable de 190 Mo et ne dépassait pas 300 Mo même en cas d'utilisation intensive des conversations.
Les différences de vitesse sont immédiatement perceptibles. La nouvelle version de WhatsApp sur WebView2 présente un délai de réponse lors du passage d'une conversation à l'autre, le chargement de l'historique des messages est plus lent et les animations sont souvent tronquées. Les notifications système, qui peuvent apparaître avec un délai de plusieurs secondes, constituent un problème supplémentaire. De nombreux utilisateurs signalent également un fonctionnement incorrect du mode « Ne pas déranger » et des « Heures d’activité » sous Windows 11. La messagerie peut envoyer des notifications malgré la mise en sourdine active, et parfois elle ne les affiche pas du tout. Bien que certains tentent de comparer la nouvelle version au navigateur Google Chrome, qui consomme lui aussi beaucoup de mémoire, la situation avec WhatsApp est différente : sous une charge similaire, l'application répond beaucoup plus lentement et sa stabilité soulève des doutes.
La version 2.2584.3.0 de WhatsApp est disponible sur le Microsoft Store. Les utilisateurs qui ne sont pas satisfaits des nouveautés peuvent patienter et utiliser l'ancienne version. Cependant, il s'agit d'une solution temporaire. Toutes les sessions actives de l'ancienne application seront bientôt fermées automatiquement et l'accès à la messagerie ne sera possible qu'après être passé à WebView2. WhatsApp achève ainsi le développement de son client natif, considéré par de nombreux utilisateurs comme la version la plus aboutie de l'histoire du programme. Malgré les critiques, WhatsApp reste l'application de messagerie la plus populaire au monde. Les données de Statista d'octobre 2025 montrent que l'application devance toujours WeChat et Telegram en termes d'utilisateurs actifs mensuels. Cependant, les experts préviennent que cette réticence à optimiser les versions de bureau pourrait, à terme, affaiblir la position de la plateforme auprès des utilisateurs professionnels, qui utilisent de plus en plus la messagerie instantanée sur ordinateur au travail.
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-11WhatsApp, un tournant en Europe : vous pouvez discuter avec ceux qui ne l’utilisent pas, dès la version bêta.
10-11Le Danemark prévoit d'instaurer l'une des interdictions d'accès aux réseaux sociaux les plus restrictives au monde
30-10X dit adieu à twitter.com : votre YubiKey et votre mot de passe doivent être réenregistrés avant le 10 novembre
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité