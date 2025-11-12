Apple met fin à l'iPhone Air. L'ont-ils sorti trop tôt ou trop tard ?

Apple a quasiment arrêté la production de l'iPhone Air, l'un des projets les plus ambitieux de son histoire. Selon WCCFTech, il ne reste plus qu'une seule chaîne d'assemblage dédiée à ce modèle dans les usines Foxconn. C'est un coup dur pour l'image de la firme de Cupertino, car l'appareil était censé symboliser une nouvelle ère dans le design de l'iPhone. Le modèle a été lancé il y a seulement deux mois, en septembre 2025, et Apple se demande déjà s'il convient de poursuivre le développement de la gamme Air. L'iPhone Air a été présenté comme le premier produit révolutionnaire d'Apple en cinq ans. Après plusieurs versions des modèles 16 et 17, l'Air se voulait un nouveau départ : un retour à la légèreté, au minimalisme et à une élégance discrète. Avec seulement 5,6 millimètres d'épaisseur, ce smartphone était l'iPhone le plus fin jamais conçu, un véritable record de précision technique. Pourtant, quelques semaines seulement après son lancement, des signes ont commencé à apparaître indiquant que l'appareil ne répondait pas aux attentes des utilisateurs. D'après les données de Consumer Intelligence Research Partners, l'iPhone Air ne représentait que 3 % des ventes totales d'iPhone en septembre. À titre de comparaison, l'iPhone 17 Pro a atteint 9 % et l'iPhone 17 Pro Max un impressionnant 12 %. Apple, qui avait initialement alloué 10 % de la capacité de production de Foxconn à l'Air, a rapidement réduit ce chiffre de moitié et a désormais quasiment abandonné la production de ce modèle.
Apple a bâti l'image de l'iPhone Air sur son design ultra-fin. Cependant, cette recherche du minimalisme a engendré de nombreux compromis. Le modèle est dépourvu d'emplacement pour carte SIM traditionnelle ; les utilisateurs ne peuvent utiliser que l'eSIM. Parallèlement, même des appareils d'entrée de gamme comme le Tecno Spark Slim (5,93 mm) proposent deux emplacements pour carte SIM physique. Des limitations similaires se retrouvent au niveau de l'appareil photo. L'iPhone Air ne possède qu'un seul objectif, ce qui a immédiatement déçu les fans de la marque. Même l'iPhone 17, modèle d'entrée de gamme moins cher que l'Air, est équipé de deux appareils photo, et le Samsung Galaxy S25 Edge, seulement 0,2 mm plus épais, offre des performances photographiques nettement supérieures et une batterie plus performante (3 900 mAh contre 3 149 mAh pour l'iPhone Air). Apple a expliqué que ces limitations étaient dues à un manque d'espace à l'intérieur du boîtier, la batterie occupant la majeure partie de celui-ci. Cependant, la concurrence a rapidement réfuté cet argument. Le Tecno Spark Slim, d'une épaisseur d'à peine plus de 5,9 mm, est doté d'une batterie de 5 160 mAh, soit 60 % de plus que celle du MacBook Air. L'autonomie réduite de la batterie est devenue un problème majeur pour les utilisateurs. Les avis en ligne étaient étonnamment unanimes : même avec une utilisation modérée, la batterie se déchargeait en quelques heures. Les testeurs ont comparé l'Air au malheureux iPhone 12 mini de 2020, qui souffrait lui aussi d'une capacité de batterie insuffisante. D'après des sources proches du dossier, Apple pourrait abandonner définitivement la gamme Air. Si une décision est prise dans les prochains mois, l'iPhone Air 2 ne figurera pas dans la série iPhone 18, dont la sortie est prévue pour l'automne 2026.
Selon des sources internes, Apple doutait du succès de l'iPhone Air dès les premières étapes de sa conception. La production à petite échelle laissait présager d'emblée que l'entreprise testait la réaction du marché. Face à une demande aussi faible, l'avenir de la gamme d'iPhone ultra-fins est incertain. Lors d'une récente conférence de presse, Tim Cook a évité les questions directes sur les chiffres de vente, se contentant de déclarer que la nouvelle gamme d'iPhone avait suscité un « intérêt considérable de la part des utilisateurs ». Ce n'est pas la première fois qu'Apple échoue avec une idée novatrice. En 2020, la firme a lancé l'iPhone 12 mini, censé marquer le retour aux smartphones compacts. Malgré des critiques positives, le modèle s'est mal vendu, principalement à cause de son autonomie limitée. Sa production n'a été arrêtée que six mois après son lancement. Cinq ans plus tard, l'histoire se répète. L'iPhone Air était censé être le successeur spirituel de l'iPhone mini, mais une fois de plus, les utilisateurs se sont heurtés au même défaut : une batterie trop petite au nom d'un design élégant.
