Windows 11 23H2 prend fin. Microsoft impose une mise Ã  jour.

Microsoft a publiÃ© la mise Ã jour Patch Tuesday de novembre pour Windows 11, marquÃ©e KB5068861 (pour les versions 25H2/24H2) et KB5067112 (23H2), et a Ã©galement corrigÃ© un bogue liÃ© Ã l'enregistrement ESU de Windows 10 dans le cadre du correctif KB5071959. Microsoft a dÃ©jÃ causÃ© des dysfonctionnements Ã Windows avec ses mises Ã jour ; il convient donc dâ€™aborder chacune dâ€™elles avec prudence. Cependant, celles publiÃ©es aujourdâ€™hui sont gÃ©nÃ©ralement sÃ»res Ã tÃ©lÃ©charger et Ã installer, aucun bug grave nâ€™ayant Ã©tÃ© signalÃ©. Ce correctif est le dernier publiÃ© pour une version du systÃ¨me. Il s'agissait de la derniÃ¨re mise Ã jour pour Windows 11 23H2, car cette version ne sera plus prise en charge par Microsoft. Cela concerne les Ã©ditions Famille et Professionnel, tandis que les Ã©ditions Entreprise et Ã‰ducation continueront d'Ãªtre prises en charge jusqu'au 10 novembre 2026. Microsoft encourage les utilisateurs Ã passer Ã Windows 11 25H2 pour continuer Ã profiter des nouvelles fonctionnalitÃ©s. Pour ce faire, il suffit d'accÃ©der Ã la section Â« Mises Ã jour Windows Â» du menu ParamÃ¨tres et de sÃ©lectionner Â« Rechercher des mises Ã jour Â». Bien que le support officiel de Windows 10 ait pris fin le 14 octobre 2025, le systÃ¨me continue d'Ãªtre pris en charge grÃ¢ce Ã des correctifs supplÃ©mentaires. Depuis lors, le systÃ¨me d'exploitation est passÃ© Ã une phase appelÃ©e Mises Ã jour de sÃ©curitÃ© Ã©tendues (ESU), qui fournit aux utilisateurs des mises Ã jour de sÃ©curitÃ©.
Une nouvelle mise Ã jour (KB5071959) est disponible pour les utilisateurs n'ayant pas encore inscrit leurs appareils Ã l'ESU. Elle inclut tous les correctifs de la mise Ã jour de sÃ©curitÃ© d'octobre ainsi que des correctifs supplÃ©mentaires pour les problÃ¨mes liÃ©s au processus d'inscription Ã l'ESU. Pour rappel, des problÃ¨mes empÃªchaient auparavant l'inscription au programme. AprÃ¨s l'installation de cette mise Ã jour, les appareils pourront s'inscrire Ã l'ESU sans problÃ¨me. Windows 11 25H2 est une mise Ã jour qui intÃ¨gre de nombreuses nouvelles fonctionnalitÃ©s annoncÃ©es par Microsoft en dÃ©but d'annÃ©e. Il est important de noter que la version 25H2 est principalement basÃ©e sur la version 24H2, ce qui simplifie son dÃ©ploiement grÃ¢ce au package eKB5054156. Les utilisateurs peuvent Ã©galement activer les mÃªmes fonctionnalitÃ©s sur les versions 25H2 et 24H2. De plus, Microsoft dÃ©ploiera automatiquement la nouvelle version 25H2 auprÃ¨s des utilisateurs de la version 23H2, sous rÃ©serve de la compatibilitÃ© de leurs appareils. Il est important de noter que les propriÃ©taires d'ordinateurs ne rÃ©pondant pas aux exigences minimales (par exemple, absence de prise en charge de SSE4.2 et PopCnt) ne pourront pas installer Windows 11 24H2 ou 25H2. Cela concerne principalement les appareils anciens non compatibles. Heureusement, la plupart des PC des annÃ©es prÃ©cÃ©dentes et plus rÃ©centes rÃ©pondent Ã ces exigences, et leurs utilisateurs ne devraient donc rencontrer aucun problÃ¨me pour installer la mise Ã jour.
Windows 11 25H2 n'est pas une mise Ã jour rÃ©volutionnaire, mais elle se concentre sur des amÃ©liorations systÃ¨me et une sÃ©curitÃ© renforcÃ©e, notamment par la suppression de composants obsolÃ¨tes et la correction de failles de sÃ©curitÃ©. Le systÃ¨me a rÃ©cemment bÃ©nÃ©ficiÃ© d'une refonte du menu DÃ©marrer et, plus tÃ´t encore, d'amÃ©liorations de la gestion de l'alimentation. Cette mise Ã jour inclut Ã©galement des amÃ©liorations en matiÃ¨re de dÃ©tection des vulnÃ©rabilitÃ©s et de prise en charge de l'IA, et supprime d'anciens composants potentiellement dangereux comme PowerShell 2.0 et WMIC. Il est important de noter que dans Windows 11 25H2, l'IA s'exÃ©cute directement sur l'ordinateur et non via le cloud. Un nouvel agent IA est disponible dans les ParamÃ¨tres, permettant de saisir des commandes en langage naturel ; le systÃ¨me trouvera automatiquement lâ€™option appropriÃ©e. La recherche de fichiers a Ã©tÃ© amÃ©liorÃ©e : le systÃ¨me analyse dÃ©sormais le contexte et le contenu des documents, en plus de leur nom.
