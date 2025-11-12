Samsung pourrait abandonner les cœurs à faible consommation d'énergie.

Il faut un certain courage pour lancer une tendance sur l'ensemble du marché, et c'est précisément ce qu'a fait MediaTek en présentant le processeur Dimensity 9300 en novembre 2023, en abandonnant complètement les cœurs basse consommation. Deux ans plus tard, le nouveau Dimensity 9500 offre des performances comparables à celles du Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur certains points, et légèrement inférieures sur d'autres, démontrant ainsi que l'abandon des cœurs basse consommation était la bonne décision – une leçon que les développeurs du Samsung Exynos 2600 auraient tout intérêt à retenir. Le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm à intégrer des cœurs basse consommation était le Snapdragon 8 Gen 3, sorti en octobre 2023.
Son architecture se composait d'un cœur Cortex-X4, de trois cœurs Cortex-A720, de deux cœurs Cortex-A720 et de deux cœurs Cortex-A520 plus économes en énergie. Le Snapdragon 8 Elite Gen 4 de nouvelle génération, prévu pour 2024, a complètement abandonné les cœurs basse consommation, au profit de deux cœurs Oryon hautes performances (Phoenix L) et de six cœurs Oryon milieu de gamme (Phoenix M). Ainsi, MediaTek, auparavant considéré comme un outsider sur le marché des processeurs mobiles, s'est associé à Samsung en 2023 en modifiant l'architecture de ses puces, rejoignant ainsi l'un des plus grands acteurs du marché. Cet événement a marqué un tournant et est rapidement devenu une nouvelle tendance pour l'ensemble du secteur. Samsung pourrait bien suivre cette voie avec sa prochaine génération de puces.
