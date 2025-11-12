Test Légendes Pokémon Z-A (Nintendo Switch) - Un retour dans la ville de Pokémon X/Y

Publié le: 12/11/2025 @ 16:14:56: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Pour cette fois, changeons de registre et, au lieu de garder les aspects techniques pour la fin, abordons-les immédiatement . Ainsi, nous pourrons les examiner d'emblée, critiquer ce qui doit l'être, puis passer au jeu lui-même. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que le terme employé est « technique » et non « graphiques », car Pokémon Legends ZA ne présente pas que des défauts et des choix discutables au niveau des graphismes . Mais poursuivons dans l'ordre. Commençons par les fameuses fenêtres de la ville d'Illumis avec leurs balcons intégrés. Comme vous le savez sans doute déjà (puisque nous n'en avons parlé que brièvement), elles sont dessinées directement sur les textures des bâtiments , sans aucun modèle 3D polygonal. Un choix esthétiquement affreux ? Absolument . Si le contexte nous permettait un vocabulaire plus cru, nous l'utiliserions sans hésiter, mais comme vous pouvez l'imaginer, nous emploierons ici des tons plus modérés. En 2025, tout le monde serait ravi de voir quelque chose de très différent, de plus détaillé et, tout simplement, conforme aux standards des grandes productions. Pour ce test, nous avons également essayé Pokémon Legends ZA sur les deux Nintendo Switch , et nous pouvons vous dire que sur la seconde, les défauts graphiques ont quasiment disparu . En revanche, sur la première, un aliasing un peu trop prononcé persiste, notamment sur les dalles de sol, créant un effet crénelé parfois gênant. Si vous avez des souvenirs de Scarlet et Violet, rassurez-vous : l’impact visuel et la netteté de l’image sont en moyenne bien meilleurs que ceux des titres de la neuvième génération . Tout comme sur Switch, la fréquence d’images est beaucoup plus stable et les temps de chargement sont bien plus courts que dans Paldea (même s’ils ne sont pas extrêmement rapides, on parle de 4 à 6 secondes). La Switch 2 , en revanche, charge le jeu beaucoup plus rapidement, notamment en ce qui concerne le temps de chargement. Une rumeur prétendait que la ville d'Illumis était un bloc unique se chargeant d'un seul coup, mais ce modèle, découvert lors de l'analyse des données du jeu, n'est utilisé que pour l'introduction. Si cela avait toujours été le cas… quel gain de temps de 4 à 6 secondes sur Switch 1 ! Vous auriez même eu le temps de vous préparer une tisane. Côté performances, Pokémon Legends ZA tourne en 4K à 60 images par seconde sur Nintendo Switch 2 , tandis qu'il se limite à 1080p à 30 images par seconde sur la Switch 1. Quant aux modes portables, ils sont respectivement en 1080p à 60 images par seconde sur la Switch 2 et en 720p à 30 images par seconde sur la Switch 1 , comme prévu. Le premier opus souffre de quelques baisses de framerate sporadiques, mais bien moins fréquentes qu'auparavant, signe que l'horreur des balcons a au moins eu un effet positif sur les performances (même si l'horreur persiste). Le deuxième opus, en revanche, affiche un framerate très stable , mais comme disait un sage : « Dieu merci ! » L'histoire ne s'est pas terminée exactement ainsi, mais pour des raisons évidentes, il faut s'en tenir à cette fin.
