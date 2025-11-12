L'UE lance un système de surveillance d'Internet. Bruxelles le baptise « Bouclier de la démocratie ».

La Commission européenne a annoncé la création du Bouclier européen de la démocratie, un programme ambitieux de lutte contre la désinformation et la manipulation en ligne. Un élément clé de cette initiative sera la mise en place d'un réseau européen indépendant de vérificateurs de faits chargés de contrôler les contenus dans toutes les langues officielles de l'UE. Le programme prévoit la création d'un Centre européen pour la résilience démocratique, chargé de surveiller le paysage numérique des États membres. Ce Centre reliera les structures existantes à un nouveau système d'alerte précoce géré par le Service européen pour l'action extérieure. Une attention particulière a été portée à la réglementation de l'intelligence artificielle dans le contexte des élections. La Commission a annoncé des orientations pour « l'utilisation responsable de l'IA dans les processus électoraux ». L'Observatoire européen des médias numériques se verra octroyer de nouveaux pouvoirs pour surveiller et analyser les situations lors des élections et des crises. Bruxelles prévoit également de coopérer plus étroitement avec les plateformes numériques dans le cadre d'un code de bonnes pratiques sur la désinformation. Un protocole de crise spécifique est en cours d'élaboration afin de permettre une réponse rapide aux opérations de désinformation de grande ampleur.
Il s'agit d'une nouvelle étape dans le renforcement du dispositif de régulation d'Internet au sein de l'UE. Auparavant, l'UE avait adopté le règlement sur les services numériques ( DSA ), qui impose aux plateformes de modérer les contenus, et le règlement sur l'intelligence artificielle ( loi sur l'IA ), qui encadre le développement des systèmes d'IA. Bruxelles va désormais plus loin en créant un vaste réseau de surveillance et de vérification des informations. Les critiques mettent en garde contre les risques de restrictions à la liberté d'expression liés à un système de contrôle des contenus aussi étendu. Ses partisans, quant à eux, affirment qu'il s'agit d'une protection nécessaire contre les ingérences et les manipulations étrangères. Le programme prévoit également un renforcement du soutien financier au journalisme indépendant grâce à un nouveau programme de résilience des médias. La Commission annonce par ailleurs une mise à jour de la directive sur les services de médias audiovisuels, visant à accroître la visibilité des médias d'intérêt général. Nombre de propositions de ce type ont déjà été formulées, certaines mises en œuvre, et… aucune n'a vu le jour. En sera-t-il de même cette fois-ci ?
